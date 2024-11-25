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Как тренируются астронавты перед полетом в космос. Видео

Тренировки под водой — один из самых эффективных способов имитировать невесомость. Считается, что под водой тело становится почти невесомым, потому что плотность воды компенсирует вес человека. Но даже такие тренировки не являются полноценной симуляцией, ведь внутренние органы астронавта все равно ощущают воздействие гравитации в космосе. Подробнее о том, как именно проходят тренировки под водой и для чего они нужны космонавтам рассказываем в видео от редакции ВФокусе Mail.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

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