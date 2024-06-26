Как продолжать тренироваться во время путешествий: 5 неочевидных способов

Если вы переживаете, что собьете режим в долгой поездке или коротком отпуске, сохраняйте список советов из материала — с ними будет просто поддерживать активность и привычный спортивный режим в любом месте и в любое время.
1. Пробуйте местные виды спорта
Во-первых, это отличный способ создать новые нейронные связи и получить еще больший прилив эндорфинов, чем от привычных тренировок. Во-вторых, это интересный вариант познакомиться культурой другого места и лучше понять уклад местных жителей. В Азии популярны водные виды спорта, бадминтон, в Индии — йога, в Европе — силовые тренировки и другие активности, например, пилатес.
Еще одна идея — выбрать любимый спорт и посмотреть, как им занимаются люди в местных студиях в другой стране. Скорее всего, упражнения и подход будут немного другими. Плюс это отличный способ влиться в локальное сообщество и посмотреть на город глазами местных жителей.
2. Совмещайте спорт с отдыхом
Не фокусируйтесь на необходимости конкретных тренировок, особенно если у вас ограничено количество дней и просто жалко тратить время на спорт. Замещайте его приятными и доступными способами: плавание в бассейне, долгие прогулки, хайкинг. Необычная альтернатива — осмотр достопримечательностей на велосипеде или рафтинг, гребля. Это и спорт, и развлечения одновременно.
3. Не зацикливайтесь на времени и месте
Для тренировок не всегда нужно специальное оборудование, студия или зал. Если вы не профессиональный спортсмен, помните, что вы все-таки на отдыхе — базовых нагрузок будет достаточно для поддержания режима и формы.
Если у вас нет коврика, вы легко можете использовать полотенце. Если под рукой нет специального оборудования, работайте с собственным весом — делайте приседания, планку, выпады, берпи, отжимания или простые асаны из йоги. Перед отпуском можно скачать несколько видео с базовыми тренировками и сохранить их на смартфон, чтобы заниматься, даже если в локации не будет интернета.
4. Скачайте специальное приложение
Для каждого смартфона есть много вариантов на любой спортивный вкус — от медитативных практик до активного кардио. В них есть готовый комплекс тренировок, за которым удобно и просто следовать — не нужно тратить время, энергию и ресурсы на планирование активности.
Многие работают в офлайн режиме или дают возможность тренироваться вместе с другими пользователями по сети — так тоже можно познакомиться с представителями местного сообщества, у вас уже есть одна общая тема. Бонус к мотивации заниматься, даже если хочется полностью расслабиться и включить режим читмила.
5. Делайте короткие, но интенсивные тренировки
Для психики это будет проще — мозг не будет считать, что вы тратите много времени. Кроме того, такие нагрузки отлично заряжают энергией — у вас сразу появятся силы пойти на пляж, экскурсию, поехать в соседний город, а потом встретить рассвет.
Еще один большой плюс — такие тренировки можно делать в любом месте: на пляже, на балконе в номере или на свежем воздухе в городском парке.
Есть четыре простых варианта нагрузок, которые занимают всего 10−15 минут и дают хорошие комплексные результаты.
1. Упражнения на все тело. Помогают хорошо разгрузить голову, переключиться от потока новых впечатлений и держать тело в тонусе.
2. HIIT. Это интервальные интенсивные нагрузки. Включают серию очень активных упражнений и отдых между ними. Хорошо сжигают калории и активизируют работу метаболизма — на случай отеля «все включено».
3. Табата-тренировки. По смыслу похожи на HIIT, но набор упражнений другой. Занимают всего 20 минут и сжигают большое количество жира.
4. Растяжка. Плавная и спокойная нагрузка, которая улучшает подвижность суставов, мышц и помогает облегчить состояние после долгих прогулок.
Автор: Дарья Сизова