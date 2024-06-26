Как продолжать тренироваться во время путешествий: 5 неочевидных способов

Если у вас нет коврика, вы легко можете использовать полотенце. Если под рукой нет специального оборудования, работайте с собственным весом — делайте приседания, планку, выпады, берпи, отжимания или простые асаны из йоги. Перед отпуском можно скачать несколько видео с базовыми тренировками и сохранить их на смартфон, чтобы заниматься, даже если в локации не будет интернета.