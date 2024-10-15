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Как технологии VK меняют благоустройство Московской области

Благоустройство территорий в Московской области становится более эффективным и современным благодаря технологиям от VK. Аналитические инструменты на основе машинного обучения VK Predict помогают Министерству благоустройства оптимизировать процессы и повысить качество жизни жителей.

Технологии VK помогут в благоустройстве Московской области
Источник: Министерство благоустройства Московской области

Одним из пилотных проектов, основанных на технологиях VK, было определение влияния уже принятых мер на популярность различных локаций среди жителей. Например, после проведения работ по благоустройству парка Малевича и лесопарка Шишкин лес, количество посетителей увеличилось вдвое за год.

Работа с большими объемами данных позволяет выявить наиболее перспективные точки притяжения, определить потребности населения и туристов, а также разработать стратегии развития территорий.

Сервисы геоаналитики VK помогают оптимизировать использование инвестиций и создать более привлекательные и удобные условия для жизни и отдыха.

Директор центра аналитических сервисов VK Predict Роман Стятюгин отмечает, что работа с большими данными в обезличенном и агрегированном виде позволяет проводить глубокий анализ ситуации, выявлять тренды и строить прогнозы изменений.

По словам заместителя Председателя Правительства и министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, каждый проект по благоустройству тщательно разрабатывается с использованием новейших технологий, чтобы сделать территории более функциональными и современными.

На территории Подмосковья в настоящее время насчитывается 194 парка и лесопарка, что в восемь раз больше, чем в 2014 году, когда их было всего 24. При проектировании территорий мы стараемся качественно анализировать информацию для разработки проектов по благоустройству, в этом нам помогают новые сервисы.

Михаил Хайкин
заместитель Председателя Правительства и министр благоустройства региона