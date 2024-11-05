Как связаны анекдоты про Чапаева с фильмом братьев Васильевых

Некоторое время в народе даже ходила легенда, что анекдоты про Чапаева якобы сочиняли в КГБ, чтобы выявить тех, кто смеется над советским героизмом в лице героев гражданской войны. На самом же деле до сих пор неизвестно, кто и как придумал эти хохмы. Тем не менее, в честь 90-летия кинокартины, давайте вспомним сюжет фильма, разберемся, кем был Чапаев, и немного посмеемся вместе с редакцией ВФокусе Mail.