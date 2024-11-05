Как связаны анекдоты про Чапаева с фильмом братьев Васильевых

5 ноября 1934 года состоялась премьера фильма Сергея и Георгия Васильевых «Чапаев» о легендарном герое гражданской войны. На момент выхода кинокартина получила признание публики, а уже в 1935 году Васильевых наградили орденом Ленина.
Однако в 1960-е, после повторного показа зрители увидели не привычных «романтизированных» героев Гражданской войны, а простоватых и порой даже неотесанных персонажей. По мере того, как развивалось общество, менялись и взгляды на героизм.
Десятилетия спустя, в 70−80-х годах, советская идеология, как и сам Чапаев, превратилась в политические анекдоты, в которых Василий Иванович и Петька стали главными героями.
— Вот кончится война, Петька, мы здесь консерваторию построим, а там ещё одну, и вон там будет консерватория!
— Василий Иванович, зачем так много консерваторий?!
— Знаешь, Петька, какие консервы вкусные бывают!
Некоторое время в народе даже ходила легенда, что анекдоты про Чапаева якобы сочиняли в КГБ, чтобы выявить тех, кто смеется над советским героизмом в лице героев гражданской войны. На самом же деле до сих пор неизвестно, кто и как придумал эти хохмы. Тем не менее, в честь 90-летия кинокартины, давайте вспомним сюжет фильма, разберемся, кем был Чапаев, и немного посмеемся вместе с редакцией ВФокусе Mail.
Кем был Василий Иванович Чапаев?
Главный герой фильма, Василий Иванович Чапаев, был не просто участником Первой мировой и Гражданской войны, но и командиром 25-ой дивизии Красной Армии.
Благодаря революционным событиям 1917 года он получил звание командира несмотря на то, что был выходцем из низов. При этом неизвестное происхождение сыграло ему на руку, сформировав сильный характер, который так полюбили бойцы и весь русский народ.
Я ведь академиев не проходил. Я их не закончил.
Считается, что одним из важнейших достижений дивизии Василия Чапаева стала уфимская операция мая-июня 1919 года. Тогда чапаевцы смогли способствовать взятию Уфы и дальнейшему отходу белых.
Я вам где командир? Только в строю. А на воле я вам товарищ. Ты приходи ко мне в полночь, за полночь. Я чай пью — садись чай пить. Я обедаю — пожалуйста, кушай. Вот какой я командир.
Сюжет фильма «Чапаев»
В основе сюжета кинокартины Васильевых, снятой по роману Дмитрия Фурманова и воспоминаниям очевидцев, — героизм Василия Чапаева, подготавливающего 25-ю дивизию к решающему сражению.
В начале фильма Чапаев и его бойцы отбивают у чехов мост, ведущий на хутор. На нем Василий Иванович встречается с комиссаром Фурмановым и Анкой-Пулеметчицей, после чего командиры в соответствии с приказом Фрунзе разрабатывают совместный план наступления на станицу Аламихинскую.
По мере развития событий, Чапаев сталкивается с различными трудностями, принимает непростые решения, но даже в непростых ситуациях проявляет качества, достойные командира Красной Армии.
Врешь, не возьмешь!
Кто срежиссировал фильм «Чапаев»
Режиссерами фильма «Чапаев» стали братья Васильевы, Сергей Дмитриевич и Георгий Николаевич, которые на самом деле не были кровными родственниками, лишь однофамильцами. Однако за время совместной деятельности они настолько породнились, что все свои совместные творения стали подписывать «Братья Васильевы».
Среди творений режиссеров — фильмы «Волочаевские дни», «Оборона Царицына», «Фронт» и другие кинокартины.
Кто сыграл в фильме «Чапаев»
Главную роль в кинофильме «Чапаев» братьев Васильевых сыграл Борис Бабочкин. В кинематографе актер дебютировал в 1928 году в фильме «Мятеж». Однако мировую известность ему принесла именно роль Чапаева из одноименного фильма 1934 года.
В фильме также сыграли:
Борис Блинов в роли Дмитрия Андреевича Фурманова;
Варвара Мясникова в роли Анки-пулемётчицы;
Леонид Кмит в роли Петьки;
Илларион Певцов в роли Сергея Николаевича Бороздина;
Степан Шкурат в роли казака Петровича Потапова.
Лучшие анекдоты про Чапаева
Анекдоты — значительная часть русского фольклора, которая в должной мере отражает переживания, страхи и любовь русского народа. Давайте вместе вспомним некоторые анекдоты про Чапаева в честь 90-летия кинокартины.
— Критика, — учит Чапай, — это когда ты, Петька, рядовой боец, можешь мне в глаза сказать все, что угодно.
— И ничего мне за это не будет?
— Ничего, Петька! Ни коня нового, ни шашки, ни шинели…
На чемпионате мира по шашкам победил Чапаев. От его шашки еще никто не уходил!
— Василий Иванович, смотрите — белые!
— Отстань, Петька, не до грибов сейчас!
Учатся Чапаев и его адъютант прыгать с парашютом.
— Василий Иванович, а если этот парашют не раскроется?
— Принесешь мне — заменю.
Звонок по телефону, Петька берет трубку:
— Командующий танковым корпусом Петька слушает!
Чапаев: — Ты что, офигел? Я же тебе только один танк дал!
— Так мотор-то украли, один корпус и остался!
Ранее рассказывали про семь необычных экранизаций Шекспира.