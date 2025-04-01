Как правильно ставить свечи в церкви

В церковной традиции установка свечей — важный обычай, сопровождающий молитву и символизирующий наше обращение к Богу. В статье вместе с Даниилом Якововым, священником и клириком храма преподобного Серафима Саровского в г. Белгороде, рассмотрим, зачем нужно ставить свечи, как правильно это делать, кому и перед какими иконами, а также развеем распространенные суеверия, связанные с обычаем. Разберем историю традиции, расскажем о назначении свечей за здравие и за упокой, а также ответим на самые частые вопросы, касающиеся этого благочестивого дела. Следуя простым правилам, каждый сможет внести свой вклад в деятельность прихода и выразить свою веру.
Зачем нужно ставить свечи в церкви
Свеча, горящая в храме, — символ нашей веры, молитвы и стремления к Богу. Это видимое выражение нашей любви и благодарности, а также просьба о помощи и заступничестве. Чтобы глубже понять смысл этого обычая, обратимся к истории традиции.
История традиции
Свечи в храмах используются с древнейших времен. В первые века христианства они служили источником света во время тайных богослужений, проходивших в катакомбах. Позже стали символом Христа — Его света миру. Со временем зажженная свеча приобрела значение жертвы, приносимой Богу в храме, пламенеющей молитвы и духовного торжества.
Использование свечей в храмах имеет глубокие корни и богатую символику, напоминая нам о свете веры и связи с Богом. Так, например, огонь лампады напоминает об огненном столпе, который шел ночью перед народом израильским во время их странствий по пустыне. Огонь горящих свечей говорит о духовном огне — Святом Духе, сошедшем на апостолов в день Пятидесятницы.
Свечи за здравие
Свечи за здравие традиционно ставят на круглые подсвечники, стоящие по всему периметру интерьера храма, прося Господа о здоровье и благополучии живых людей — родных, близких, друзей, а также о тех, кто нуждается в помощи и поддержке. Молитва, сопровождающая установку свечи, должна быть искренней и идти от сердца. Поминовение за здравие — это проявление заботы и любви к ближним, а также надежда на Божью милость и исцеление.
Свечи за упокой
Свечи за упокой принято ставить на квадратный канон. Хотя форма подсвечников может различаться, заупокойный обычно в храме один. Он расположен слева от входа, часто возле распятия и поминального стола, куда верующие приносят продукты для поминовения. Ставя свечу, следует молиться о душе усопшего, прося Господа о прощении его грехов и упокоении в Царстве Небесном. Этот обряд — выражение нашей любви и памяти об ушедшем, а также надежда на его вечное спасение. Важно помнить, что молитва за усопших — не только христианский долг, но и свидетельство веры в воскресение мертвых.
Основные правила, как ставить свечи
Чтобы правильно поставить свечу в церкви, необходимо соблюдать определенные правила и рекомендации. Это поможет сделать этот процесс более осознанным и традиционным.
1. Какие свечи можно ставить
Обычно в церкви используются свечи из натурального воска. Это указывает на чистоту и искренность нашей веры. Пчелы со множества цветков собирают нектар, а затем производят воск, поэтому он символизирует приношение Богу от лица всего творения.
В разных храмах свечи могут быть парафиновыми с восковой отдушкой или комбинированными. Производители утверждают, что чистый воск горит хуже, чем тот, который с примесями. Именно наличие последних в составе может приводить к возникновению различных суеверий, о которых речь пойдет дальше.
Размеры и формы свечей могут быть разными, но главное, чтобы они были освящены и приобретены в церковной лавке. Их использование — часть жертвы молящихся на нужды храма.
2. Куда и как ставить свечи
Подойдите к подсвечнику и поставьте свечу в свободную ячейку подальше от других, чтобы не мешать следующим молящимся. Если мест нет, аккуратно положите ее рядом или попросите помощи у дежурного.
Зажигайте свечу только от другой уже горящей (не от лампад или зажигалок), держа ее строго вертикально, чтобы воск не капал на подсвечник и руки. Этот общий огонь символизирует единство верующих.
Каким иконам ставят свечи
Свечи можно ставить перед любой иконой, к которой вы обращаетесь с молитвой. Чаще всего это делают у Спасителя, Богородицы, святых, особо почитаемых в данной местности, а также у своих небесных покровителей. Важно помнить, что главное — не формально совершенное действие, а искренняя молитва и вера в Бога.
3. Когда лучше ставить свечи
Ставить свечи можно в любое время, когда храм открыт для посещения. Но особенно уместно это делать в воскресные и праздничные дни. Во время богослужения свечи ставить нужно очень аккуратно, чтобы не отвлекать молящихся и не нарушать торжественность моментов службы перемещениями по храму.
В некоторых церквях в целях соблюдения пожарной безопасности свечи не оставляют горящими после богослужения. Это связано с тем, что за ними некому присматривать. В таком случае посетителей храма просят их поставить, но не зажигать. Это сделает дежурный во время ближайшего богослужения.
Также свечи в храме возжигают при особых жизненных ситуациях, когда нужна поддержка и помощь. Помните, что искренняя молитва всегда будет услышана, независимо от времени и места ее произнесения.
4. Сколько свечей можно ставить и как часто
Количество свечей, которые можно поставить, не регламентируется. Главное в этом деле — сердечная теплота молитвы. Иногда люди ставят по одной свече за каждого близкого человека. Это не возбраняется, но когда в храме много людей, то целесообразно ставить по штуке на подсвечник, чтобы проявить любовь и уважение к другим молящимся в храме людям.
Ставить свечи можно так часто, как вы считаете необходимым. Важно, чтобы это было проявлением вашей веры и любви, а не просто механическим действием или игрой.
Суеверия, связанные со свечами
Вокруг церковных свечей существует множество суеверий, которые не имеют никакого отношения к реальности и православной вере.
- Потухшая свеча — к несчастью: это суеверие не имеет под собой никаких оснований. Огонь может потухнуть из-за сквозняка, некачественного воска или по другим причинам.
- Почерневшая свеча — к болезни: изменение цвета может быть связано с качеством воска и наличием примесей в составе или близком расположении другой свечи, которая начала коптить. Это не предзнаменование болезни или несчастий.
- Треск свечи — к беде: издаваемые звуки никак не связаны с грядущими событиями. Это просто физическое явление, обусловленное наличием воды в воске или фитиле, которая попадает туда при нарушении технологии производства.
Священники подчеркивают, что суеверия не должны омрачать нашу веру и отвлекать от искренней молитвы. Главное — верить в Бога и обращаться к Нему с чистым сердцем, а не искать знаки в случайных явлениях.
Советы священника
Рассказывает наш эксперт — священник, клирик храма преподобного Серафима Саровского в г. Белгороде Даниил Яковов:
— Приобретенная в церковной лавке свеча — это ваше пожертвование. Отчасти поэтому в храмах не рекомендуют ставить те, которые были приобретены в других местах. Также это связано с качеством свечей. Иногда интерьер храма сильно страдает от продуктов горения некачественного парафина, поэтому во многих церквях их продают от проверенных поставщиков, чтобы не страдала роспись икон и утварь. Свечи не могут заменить молитву и участие в таинствах. Это даже не обряд, скорее, обычай, который сопровождает молитву. Поэтому важно не забывать об исповеди и причастии.
Также отец Даниил подчеркивает:
— Проводить эзотерические ритуалы, тем более с использованием церковных свечей — большой грех. Любые оккультные практики наносят вред душе, а использование свечей, освященных в храме, для этих целей — святотатство.
Даниил Яковов рассказал о нескольких традициях, связанных со свечами:
— Определенные свечи допустимо хранить в святом углу: с таинства венчания, со Святой Земли или привезенные из других святых мест. Их можно возжигать для молитвы в любое время. Также есть традиция приносить горящие свечи домой с богослужения Страстного четверга, когда читаются 12 Евангелий, а затем делать на перекладине входной двери небольшие аккуратные крестики от этого огня.
В завершении нашей беседы отец Даниил рассказал о том, что можно сделать для усопших:
— В некоторых храмах есть удобная практика: в лавке можно приобрести картонную упаковку с 10—40 свечами. Туда вкладывается записка с именем и кладется у поминального подсвечника. Ежедневно дежурный в храме будет ставить свечи за вашего умершего родственника, поминая его в молитве.
Вопросы и ответы
Вместе со священником Даниилом Якововым рассмотрим наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся правил постановки свечей в храме.
Куда ставить свечу, если нет свободного места?
Если на подсвечнике нет свободных мест, не нужно расстраиваться. Можно самостоятельно убрать чужую сгоревшую свечу в ящичек для огарков или положить свою на подсвечник. Но лучше всего обратиться к дежурному в храме. Он поможет вам найти место или освободит ячейку.
Можно ли ставить свечку за здравие себе?
Да, можно и нужно ставить свечи за здравие себе. Молитва о собственном здоровье и благополучии — это не эгоизм, а проявление заботы о себе как о Божьем творении.
Почему служители церкви гасят и убирают недогоревшие свечи?
Служители церкви гасят и убирают недогоревшие свечи, чтобы поддерживать порядок и обеспечивать пожарную безопасность. Не стоит воспринимать это как неуважение к вашей молитве. Обычно такое происходит в многолюдных храмах и монастырях. Паломников много — мест на подсвечниках для всех не хватает. Вот и приходится убирать только что зажженные свечи, чтобы дать возможность всем желающим поставить свои. Важно помнить, что главное — не догоревшая свеча, а искренность.
Можно ли ставить свечи за упокой или за здравие некрещеных людей?
В православной традиции не принято ставить свечи за упокой некрещеных людей и самоубийц, так как они — не члены Церкви. Молитва об их упокоении совершается келейно (дома). Это же правило касается и свечей за здравие. Но если писать имена некрещеных людей в церковных записках категорически запрещено, то в случае со свечами — по благословению священника — их можно ставить: это ваша личная молитва.
Эксперт: Даниил Яковов, священник, клирик храма преподобного Серафима Саровского в г. Белгороде