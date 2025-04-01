Как правильно ставить свечи в церкви

В церковной традиции установка свечей — важный обычай, сопровождающий молитву и символизирующий наше обращение к Богу. В статье вместе с Даниилом Якововым, священником и клириком храма преподобного Серафима Саровского в г. Белгороде, рассмотрим, зачем нужно ставить свечи, как правильно это делать, кому и перед какими иконами, а также развеем распространенные суеверия, связанные с обычаем. Разберем историю традиции, расскажем о назначении свечей за здравие и за упокой, а также ответим на самые частые вопросы, касающиеся этого благочестивого дела. Следуя простым правилам, каждый сможет внести свой вклад в деятельность прихода и выразить свою веру.