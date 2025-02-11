Как стать врачом в 2025 году: особенности профессии и обучения

Жизнь вокруг нас меняется, а дети по-прежнему хотят стать врачами, когда вырастут. Эта профессия так же популярна у подрастающего поколения, как веб-дизайнеры, киберспортсмены или психологи. Мы расскажем вам, как стать врачом, каковы особенности этой профессии и что в 2025 году требуется для поступления в медицинские вузы.
Кто такой врач
Врач — это профессия, на приобретение которой необходимо потратить несколько лет жизни. Стать им может далеко не каждый, необходимо иметь не только желание, но и определенные способности.
Слово «врач» имеет старославянские корни. Когда еще не существовало медицинских институтов, оно подразумевало человека, который умел заговаривать боль говорением. А сегодня врачом называют человека, получившего высшее медицинское образование, работающего в области диагностики, лечения и профилактики болезней самого разного характера и природы. Заметим, что учиться на специалиста этой профессии нужно в официально признанном медицинском образовательном учреждении, по окончании которого выпускник получает соответствующую своим знаниям квалификацию. Полученное образование дает юридическое право на осуществление врачебной деятельности.
Преимущества профессии врача
Врач — одна из самых востребованных и уважаемых профессий, а игра «в больницу» находится в списке наиболее популярных детских игр. С докторами дети знакомы с самого раннего возраста, и интерес к этой профессии у многих начинается именно в детстве. Это по-настоящему интересная работа, но подходит она только для морально сильных и волевых людей.
— Самое трудное в работе врача — способность испытывать искреннюю симпатию к людям, — считает Елизавета Короткая, начальник отдела организации приема на обучение Пироговского Университета, выпускница лечебного факультета РГМУ. — Но и знания играют важную роль, именно их отсутствие может помешать в оказании помощи человеку.
Давайте рассмотрим основные преимущества этой профессии.
1. Спрос на рынке труда — врач никогда не останется без работы. В России он всегда сможет найти ее как в сельской местности, так и в городе.
2. Большой выбор вариантов специализации. Всегда есть возможность выбрать область, наиболее подходящую для конкретного человека, — от психиатрии до нейрохирургии.
3. Самостоятельность в принятии решений. Врачу в большинстве случаев приходится опираться исключительно на свои знания и профессиональные навыки, а не выполнять чьи-то указания.
4. Удовлетворение от проделанной работы. В отличие от профессий бухгалтера или экономиста, врач ежедневно видит плоды своего труда — он реально помогает людям и даже спасает их жизни.
5. Высокий уровень заработной платы. Особенно при работе в частных клиниках. Опыт и стаж также существенно влияют на размер зарплаты.
6. Есть возможность профессионального и карьерного роста. Профессия врача требует постоянной интеллектуальной деятельности и повышения квалификации. При желании можно даже открыть собственный медицинский кабинет.
— Понять, подходит ли тебе медицина, помогает самоанализ и изучение профессии, на одни впечатления или слухи полагаться никак нельзя, — считает Алла Бакеева, начальник Управления по работе с абитуриентами Пироговского Университета. — Разобраться в себе помогут программы профориентации, общение с преподавателями, студентами и практикующими врачами.
Недостатки профессии врача
Наряду с преимуществами, у профессии врача есть и недостатки, которые для многих становятся непреодолимыми. Чтобы лечить людей, необходимо не только обладать определенными качествами, но и мириться с неудобствами, которые сопровождают профессию этого специалиста.
1. Длительное обучение. На получение медицинского образования уходит гораздо больше времени, чем на приобретение технического, юридического или любого другого.
2. Высокий уровень ответственности. У врачей всегда есть риск допустить ошибку, цена которой — здоровье, а то и жизнь человека.
3. Напряженный режим труда. Врачи часто работают по ночам, выходным и праздничным дням.
4. Стрессовые ситуации на работе. Врачам приходится сталкиваться с самыми разными ситуациями, которые требуют от них моральной выдержки и психоэмоциональной устойчивости.
5. Риски. Врач постоянно общается с людьми, в том числе больными различными инфекционными и заразными заболеваниями.
Медицинские специализации
На заре медицины врач должен был лечить все болезни — от нарывов до болей в животе. При таком подходе качество помощи было невысоким, а диагностика часто основывалась на интуиции. Сегодня существует большое количество направлений и специализаций, которые акцентируются на определенных болезнях и органах. Чтобы заниматься именно лечением людей, нужно поступать на одно из направлений клинической медицины. Ознакомиться со всем списком специальностей можно в Общероссийском классификаторе (1). Мы же рассмотрим самые распространенные.
1. Лечебное дело
Это направление включает в себя программы общей медицины. Оно представлено в колледжах и вузах, но в первых получают квалификацию фельдшера, и только во вторых — диплом врача. По этому направлению готовят специалистов общей практики, которые могут работать участковыми терапевтами, семейными врачами.
Чтобы стать кардиологом, невропатологом, гастроэнтерологом, отоларингологом, хирургом или иным узким специалистом, надо окончить ординатуру.
2. Педиатрия
Врачи-педиатры лечат детей, занимаются профилактикой детских заболеваний и консультацией родителей. Педиатры должны быть хорошими диагностами. Ведь их пациенты не могут полноценно описать свое состояние и симптомы, тем более если речь идет о малышах, вовсе не умеющих говорить. К педиатрам приводят не только больных, но и здоровых детей — проверить рост, вес, оценить общее самочувствие. Важно вовремя распознать проблему и начать ее лечить, так как многие патологии можно исправить только в детстве. Педиатры должны быть спокойными, дружелюбными, стрессоустойчивыми. С хорошими специалистами дети быстро идут на контакт, не боятся их. Врачам педиатрических специальностей (педиатры, неонатологи, детские хирурги, неврологи, кардиологи
3. Стоматология
В сферу интересов стоматологии входят не только зубы. Специалисты этого направления занимаются также всей полостью рта, челюстями и связанными с ними структурами, профилактикой, диагностикой и лечением. Специализацию стоматологи получают после окончания вуза — в ординатуре. Можно стать стоматологом-терапевтом, стоматологом-хирургом, ортодонтом
4. Остеопатия
Это одновременно и направление в медицине, и официальная медицинская специальность. Остеопатия — современная методика диагностики и лечения, при которой на различные органы человека воздействуют руками. Врачей-остеопатов в России немного, на них учат всего в нескольких государственных вузах. В основном на остеопатов обучаются в коммерческих учебных заведениях. Кроме того, чтобы стать специалистом, необходима серьезная подготовка, включающая фундаментальные знания по самым разным медицинским дисциплинам: анатомии, биомеханике, эмбриологии, физиологии и многим другим.
5. Хирургия
Хирургия — специализация клинической медицины, а хирурги — одни из самых уважаемых в медицине людей. Это уникальные специалисты, способные делать то, что большинству не под силу даже после длительного обучения. Недостаточно одного желания, чтобы овладеть этой профессией. К хирургии надо однозначно иметь и склонность, и способности. Эти врачи лечат людей путем оперативного вмешательства. Им приходится резать, ломать и сшивать, работать скальпелем и другими специальными инструментами. К хирургическим специальностям относятся общая хирургия, травматология и ортопедия, кардио- и нейрохирургия, сосудистая, онкологическая, гинекологическая, офтальмологическая хирургия и многие другие, более узкие специальности.
Какими навыками и качествами должен обладать врач
При выборе профессии лучше опираться сразу на несколько критериев. Помимо востребованности будущей специальности и уровня зарплаты, необходимо учитывать личные качества человека, его интересы и способности.
1. Высокий интеллект
Стать хорошим врачом может человек, у которого есть склонность к наукам и желание учиться, так как овладение этой профессией требует работы с огромными массивами знаний. Врачам приходится учиться постоянно, в течение всей жизни, ведь медицина не стоит на месте, поэтому важно быть в курсе новых исследований, методик
2. Интерес к медицине
Чтобы врач любил свою работу, он должен изначально иметь тягу к медицине. Далеко не всем интересно, а многим даже противно углубляться в анатомию, изучать человеческие органы. Чтобы стать успешным врачом, надо чувствовать себя комфортно в анатомической среде, не испытывать стресса, брезгливости или отвращения.
3. Эмпатия
Врачам приходится практически ежедневно проявлять гуманизм и даже альтруизм. Представители самой благородной профессии дают клятву врача, обязуясь помогать всем, кто нуждается в помощи, и никогда не отказывать в ней. Но не столько клятва, сколько личная моральная ответственность и искреннее сочувствие заставляют врачей приходить на помощь людям при любых обстоятельствах. Благодарность таким специалистам со стороны пациентов просто не знает границ, для больных, поставленных на ноги, они сродни богам.
4. Терпение
Больные люди часто ведут себя неадекватно, капризничают, впадают в панику, их преследуют страхи, многие страдают от хронических недугов и измучены болями. Задача врача — помочь каждому, невзирая на их поведение и не переходя на личности. Важно быть уравновешенным, стрессоустойчивым и бесконечно терпеливым к человеческим слабостям. Как говорил великий русский хирург, анатом, естествоиспытатель и педагог, профессор Николай Пирогов: «Врач должен уметь различать истинное страдание от кажущегося» (2).
5. Коммуникабельность
Врачу приходится иметь дело с самыми разными людьми, важно уметь налаживать с ними контакт. Речь идет не только о пациентах, но также о коллегах и о родственниках больных. Медику нужно иметь дар убеждения, он также должен уметь принимать решение и доносить до людей сложные вещи простым языком.
С чего начать, если вы хотите быть врачом: пошаговая инструкция
Поступление в любой вуз сопряжено со множеством требований, чем больше нюансов вы узнаете заранее, тем лучше сможете подготовиться к решению поставленной задачи, и тем больше у вас будет шансов на успех. Надо досконально разузнать особенности поступления именно в том вузе, который вам интересен.
1. Определитесь с предметами ЕГЭ
Для поступления в медицинский вуз придется сдать ЕГЭ по трем предметам:
- биология;
- химия;
- русский язык.
В некоторых вузах может требоваться также математика. Поэтому лучше заранее посетить выбранный вуз, чтобы разузнать все условия и уточнить список предстоящих экзаменов.
2. Попробуйте получить целевое направление
Для этого надо обратиться в департамент здравоохранения по месту регистрации или непосредственно в медицинское учреждение. Чтобы получить ходатайство, нужно подавать заявление заранее. Точные сроки узнавайте на сайте вышеуказанного департамента. Если желающих будет много, придется пройти конкурс, в рамках которого комиссия учитывает успеваемость в школе и личные достижения абитуриента.
3. Готовьтесь к экзаменам
Практически на базе любого медицинского вуза имеются подготовительные курсы. Это отличная альтернатива репетиторам, так как слушателям дают именно ту информацию, которая будет нужна не только при сдаче экзаменов, но и во время обучения в вузе. Программа обычно рассчитана на два учебных года.
Плюсы посещения курсов:
- повышение уровня знаний и шансов на поступление в вуз;
- погружение в атмосферу университета или академии, адаптация к принятому темпу обучения и другим порядкам;
- возможность проверить правильность своего выбора и понять, верно ли выбрано направление учебы.
Стоят такие курсы, как правило, дорого. Есть более дешевый и быстрый вариант — экспресс-курсы (два месяца). Но там обычно не столько учат, сколько проверяют имеющиеся знания. В некоторых вузах также есть возможность дистанционной довузовской подготовки.
— В РНИМУ им. Н. И. Пирогова для учеников 8—11-х классов проводятся занятия в Школе юного хирурга, у нас также реализуется программа «Первый шаг в медицину», которая помогает детям в выборе профессии, — рассказала об особенностях работы со школьниками Елизавета Короткая. — Мы проводим экскурсии по университету, в том числе в анатомическую лабораторию, организуем медицинские мастер-классы, именно так происходит погружение в медицинскую среду.
4. Подайте документы
Ознакомиться с точным перечнем документов можно на сайте выбранного вуза. Независимо от учебного заведения надо иметь стандартный пакет, который понадобится для поступления в любое место:
- паспорт (+ копия);
- СНИЛС (при наличии);
- заявление;
- анкета;
- аттестат о среднем образовании;
- результаты ЕГЭ;
- две цветные фотографии 3×4 см;
- медицинская справка (форма 086-у);
- целевое направление (при наличии).
Если у абитуриента имеются те или иные льготы на поступление, необходимо предоставить документы, подтверждающие право на их получение.
Сложно ли поступить в медицинский вуз
Если у абитуриента имеются хорошие знания, поступить в медицинский вуз не сложнее, чем, например, в технический, где упор делается на точные науки. В медицинских учебных заведениях обычно хватает бюджетных мест, часть из которых отводится для поступающих с целевыми направлениями. Сложность поступления зависит от многих факторов, касающихся особенностей как учебного заведения, так и самого абитуриента, его интеллекта, памяти, приложенных им усилий.
- Город. В Москве и Санкт-Петербурге поступить гораздо сложнее, чем в других городах. Вообще, чем крупнее город и престижнее вуз, тем труднее попасть на бюджет — из-за более высоких требований к знаниям и большого конкурса.
- Квоты. В одних вузах имеются квоты на бюджетные и целевые места, в других последних может и не быть — это надо учитывать при поступлении.
- Популярность вуза. Сегодня практически в каждом вузе имеется служба, занимающаяся PR-менеджментом. Чем известнее вуз, тем больше желающих в него поступить, и тем меньше шансы попасть на бюджетное обучение.
- ЕГЭ. Требования вузов указываются на их официальных сайтах. Чем выше проходной балл, тем меньше шансов поступить.
На поступление не влияют школьные грамоты, полученные за хорошую учебу или участие в олимпиадах
— Подготовка к поступлению в медицинский вуз — дело индивидуальное, — считает Елизавета Короткая. — Все зависит от выбора ребенка на начальном этапе, одни могут начинать подготовку в 8-м классе, так как в это время уже понятно, какие предметы даются ученику легко, а над чем приходится работать значительно серьезней, другие могут начать готовиться в 10—11-х классах, чтобы укрепить знания.
Требования для поступления в вуз на врача
Каждый вуз имеет ряд требований к абитуриентам. Они касаются как академической подготовки, так и дополнительных критериев. Причем в разных учебных заведениях могут быть свои особенности, как усложняющие поступление, так и облегчающие.
1. Результаты ЕГЭ. Проходной балл каждый вуз устанавливает самостоятельно, но меньше 50 баллов по каждому предмету быть не должно.
2. Заслуги в учебе. За красный аттестат или золотую медаль в вузах могут добавить по 3—6 баллов.
3. Собеседование. Такой критерий отбора есть не во всех вузах, но, если он предусмотрен, надо быть к нему готовым. Во время беседы интервьюеры пытаются оценить абитуриента на предмет соответствия профессии врача, а также выяснить истинную мотивацию поступления в медицинский вуз.
4. Тестирование способностей. Не полагаясь на одни результаты ЕГЭ, некоторые вузы дополнительно проверяют поступающих на интеллект и способность к мышлению.
Особенности обучения на врача
Учиться в медицинских вузах гораздо сложнее, чем в них поступить. Хотя конкурс на бюджет очень большой. В 2024 году на одно место претендовало (в среднем по стране) 13 человек. Выбирая профессию врача, придется пройти трудный и долгий путь обучения. Полезно заранее узнать обо всех особенностях подготовки в образовательных учреждениях медицинского профиля.
Во-первых, придется много и долго учиться на дневном отделении, заочного обучения в медицинских вузах нет. Чтобы стать квалифицированным врачом, надо учиться как минимум восемь лет — шесть лет на факультете и два года в ординатуре. Параллельно учебе, предполагающей углубленное изучение дисциплин, студенты-медики проходят практику. После первой сессии отсеивается около 20% студентов. Многие из отчисленных не могут преодолеть страх перед «анатомичкой», в которой будущие медики препарируют трупы. Также надо учесть, что все студенты-медики проходят военную подготовку и по окончании обучения становятся офицерами запаса.
Что делать молодому специалисту после окончания медицинского вуза
В отличие от любого другого высшего образования, медицинское приходится получать 6 лет (лечебное дело и педиатрия). После окончания вуза можно идти работать участковыми терапевтами или педиатрами. Если выпускник (врач-лечебник) хочет получить узкую специализацию, ему надо посвятить обучению еще некоторое время. В ординатуре учатся от двух до пяти лет в зависимости от направления.
В дальнейшем, если вдруг у выпускника медицинского вуза пропадет желание лечить людей (и такое бывает), он может найти себе другое занятие.
С медицинским образованием можно работать:
- судебно-медицинским экспертом;
- спортивным инструктором, фитнес-тренером;
- торговым медицинским представителем;
- страховым экспертом;
- специалистом по питанию;
- медицинским аналитиком или журналистом.
Но одного образования недостаточно, чтобы быть хорошим врачом. Путь в медицину тернист и труден, еще сложнее путь к успеху в ней. Чтобы по-настоящему быть полезным людям, надо зачастую плыть против течения, искать новые пути, аналитически мыслить, подвергать все сомнению и ничто не принимать на веру.
Советы и рекомендации экспертов
Беседуя с экспертами, мы расспросили их об особенностях подготовки и поступления в медицинские образовательные учреждения, о предлагаемых специальностях, нюансах обучения, а также поинтересовались, что такое «болезнь третьего курса», которую приписывают именно медицинским вузам.
По словам Елизаветы Короткой, в Пироговском Университете, который считается одним из лучших вузов России, есть возможность получить образование не только для врачей, но и для специалистов других направлений.
— Университет активно развивается, поэтому те, кто проявляет интерес к математике, могут поступить на не медицинские специальности, — отметила эксперт. — Успешная сдача профильной математики требуется на такие специальности, как медицинская кибернетика, медицинская биохимия, медицинская биофизика, фундаментальная и прикладная биология и клиническая психология.
Бытует мнение, что очень много студентов-медиков отчисляется по ходу обучения. Его опровергает Елизавета Короткая, приводя в пример Пироговский Университет:
— Ситуация ежегодно меняется, но в целом из поступивших около 90% студентов получают диплом, причем у многих он красный.
Алла Бакеева считает, что оптимальное начало усиленной подготовки к поступлению — это 9—10-е классы:
— В это время абитуриенты осваивают предметы, которые требуются для сдачи ЕГЭ, но важно понимать, что успешная подготовка — это не только глубокое изучение материала, но также профориентация и самоопределение, адаптация к учебному заведению, развитие навыков самостоятельной работы, планирования и самоконтроля.
Елизавета Короткая рассказала о том, что такое «болезнь третьего курса»:
— Это легкая профессиональная деформация, при которой обучающийся начинает выявлять у себя симптомы заболеваний, которые изучает, ставить диагнозы. Эта «мнимая болезнь» уходит в конце обучения, когда приходит понимание, что далеко не все можно сразу диагностировать и вылечить.
Алла Бакеева советует отслеживать свои сильные и слабые стороны, прежде чем пойти по пути медицины, понять, насколько вы терпеливы, умеете ли концентрироваться на деталях и сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях, какие ценности для вас важны и подходят ли они для профессии врача.
Чек-лист новичку: как стать врачом в 2025 году
Медицинское образование — это выбор на всю жизнь. Поэтому, решая посвятить себя профессии врача, нужно не только хорошо подумать, но и объективно оценить свои возможности, чтобы не сойти с дистанции раньше времени.
1. Чтобы стать врачом, надо поступать на факультет «Лечебное дело» и учиться шесть лет. За годы учебы вы сумеете понять, какая специализация вам ближе, и, отучившись еще два года в ординатуре, вы наконец-то получите профессию своей мечты.
2. Вы повысите свои шансы не только на поступление, но и на благополучное завершение обучения, если поступите на курсы, проходящие в стенах высшего учебного заведения, — так вы сможете понять, комфортно ли вы чувствуете себя в среде, для которой в приоритете здоровье человека, а не финансы, IT-технологии или бьюти-индустрия.
3. Заранее определитесь с выбранным учебным заведением и факультетом, чтобы наверняка знать, какие нужно сдавать предметы. Налегайте на нужные вам дисциплины, чтобы иметь хорошие знания, и не особенно рассчитывайте на свои бывшие заслуги на учебном поприще.
Список источников
1. Общероссийский классификатор специальностей по образованию от 08.12.2016.
2. Пирогов Н. Севастопольские письма, 1854—1855. 1907.
Эксперты:
Елизавета Короткая, начальник отдела организации приема на обучение Пироговского Университета, выпускница лечебного факультета РГМУ
Алла Бакеева, начальник Управления по работе с абитуриентами Пироговского Университета