Как стать волонтером и в каких направлениях нужны такие люди

Выберите направление
Как подчеркивает «Объясняем.РФ», волонтеры нужны в разных направлениях: социальном (поддержка людей в сложных ситуациях), медицинском (волонтерство в больницах),
экологическом (забота о природе), ЧС (помощь людям, которые попали в беду), зооволонтерство (спасение животных), культурном (работа в музеях), спортивном (помощь на соревнованиях).
Как отправить заявку
Нужно зарегистрироваться на платформе ДОБРО.РФ, найти подходящую вакансию и отправить заявку. После ее одобрения дождитесь ответа организаторов. Иногда требуется пройти собеседование или обучение.
Личная книжка волонтера
Она представляет из себя документ, который выдают, когда человек становится добровольцем. Книжка волонтера подтверждает опыт волонтерской работы. Туда записывают все мероприятия, в которых человек участвовал как доброволец, достижения и пройденное обучение.
Бывает два формата личной книжки волонтера — электронный и бумажный. Первый появляется автоматически в профиле пользователя на сайте dobro.ru, когда он регистрируется на платформе, участвует в добром деле или проходит курсы в Добро. Университете. Чтобы оформить бумажную книжку, нужно обратиться в волонтерский центр своего региона.
Возрастные ограничения
Начать помогать можно с 8 лет. Детей до 14 лет принимают в волонтеры вместе с родителями или официальными представителями. А несовершеннолетним, у которых уже есть паспорт, нужно только письменное согласие родителей или опекунов.
Плюсы волонтерства
Во-первых, это возможность помочь людям, во-вторых, отличный способ найти единомышленников. Самым активным волонтерам дают дополнительные баллы при поступлении в вузы — от 1 до 10. Требования: работа волонтёром не меньше трех месяцев; отработка минимум 20 часов; подтверждение своих волонтерских часов в личной книжке добровольца — их должна проверить и заверить организация, в которой вы работали волонтером.
При этом учитывают только добровольческие проекты, в которых абитуриент участвовал не ранее, чем за четыре года, и не позже, чем за три месяца до подачи документов в приемную комиссию.
Ранее редакция Фокус Mail пообщалась с тремя волонтерами и узнала, с какими опасностями приходится сталкиваться добровольцам.