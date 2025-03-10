Как стать психологом в 2025 году

Когнитивно-поведенческая терапия

Этот подход работает с ошибками мышления, которые деструктивно влияют на чувства и эмоции человека. Вместе с психологом клиент пытается осознать неадекватные убеждения и установки, а затем заменить их на более реалистичные и позитивные



Семейная психология

Предполагает работу с парами и семьями. Специалист помогает преодолеть кризисы, разобраться с недопониманием между партнерами и наладить детско-родительские отношения



Клиническая психология

Это работа с клиентами, у которых есть психическое заболевание или расстройство личности



Детская психология

Название говорит само за себя: такие специалисты работают с эмоциональными трудностями, личностным развитием и поведенческими особенностями детей



Психоанализ

Центральная идея направления — конфликт сознания и бессознательного. Задача психолога — устранить проблему именно через работу с подавленными чувствами и вытесненными воспоминаниями

