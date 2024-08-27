Как стать по-настоящему здоровым — и физически, и ментально: рекомендации велнес-эксперта

«Если мы говорим в разрезе “человек как цветок”, то, например, когда мы имеем домашнее растение, и оно чахнет, плохо себя чувствует, то мы не виним его. Мы понимаем, что, возможно, если мы поменяем почву, систему полива, найдем более подходящее место, он расцветет, — рассказывает Наумова. — Почему человек не относится к себе так же? Возможно, ему нужно найти новую среду, в которой он расцветет, а для этого нужно экспериментировать, чтобы понять, что для него лучше».