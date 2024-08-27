Как стать по-настоящему здоровым — и физически, и ментально: рекомендации велнес-эксперта

Выход из зоны комфорта
Перед тем как начать трансформировать свой организм, важно подготовиться к тому, что на пути к этой цели придется покинуть зону комфорта. По словам специалистки по интеллекту и велнес-эксперта Аллы Наумовой, «привычное не является лучшим», а потому так важно критически оценивать уже устоявшиеся обстоятельства своей жизни. Об этом она подробно рассказала в свежем выпуске подкаста Psychologies.
«Если мы говорим в разрезе “человек как цветок”, то, например, когда мы имеем домашнее растение, и оно чахнет, плохо себя чувствует, то мы не виним его. Мы понимаем, что, возможно, если мы поменяем почву, систему полива, найдем более подходящее место, он расцветет, — рассказывает Наумова. — Почему человек не относится к себе так же? Возможно, ему нужно найти новую среду, в которой он расцветет, а для этого нужно экспериментировать, чтобы понять, что для него лучше».
В чем секрет успешной трансформации
Для того чтобы изменить себя, нужно время — его количество зависит от объема перемен, которые мы хотим получить. Кроме терпения, человеку нужна регулярность тех или иных действий, иными словами — привычка, благодаря которой он будет идти к своей цели. Она, по словам специалистки, может вырабатываться в течение трех-четырех недель.
Как трансформировать свой организм — с чего начать и о чем не забыть
Тело — это фундамент здоровья и благополучия, а потому пренебрегать им или воспринимать его как данность нельзя. Трансформацию тела Алла Наумова ставит на первое место, так как именно от его состояния зависит то, как человек себя чувствует и насколько он готов реализовывать свои желания.
«Тело — первично. Имея хорошую и функциональную базу и хорошую биохимию, тот же серотонин и дофамин, вам будет проще проработать, например, проблемы с ментальным здоровьем», — обращает внимание эксперт.
Чтобы трансформировать свой организм и изменить его к лучшему, Алла Наумова предлагает несколько шагов:
- Грамотная работа с терапевтом — узнать об особенностях своего организма, сдать анализы и обсудить их со специалистом, а при необходимости — скорректировать режим питания;
- Прийти к здоровому сну — хронический недосып может быть очень опасен для здоровья;
- Заняться спортом — физическая активность усиливает работу мозга и всего организма в целом. К подбору вида спорта нужно подходить ответственно, активность должна приносить прежде всего удовольствие.
Все эти шаги важны для того, чтобы изменить свой организм — сделать его здоровее, а также скорректировать собственную внешность. Последний пункт особенно значим для человека, так как он дает ему возможность полюбить свое тело, а вместе с этим — стать более уверенным в себе и в коммуникации с окружающими.