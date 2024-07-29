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Как стать общительным и перестать стесняться

Стеснительность проявляется в неуверенности в различных жизненных ситуациях. Многим известно чувство волнения перед ответственным выступлением или первым свиданием. Нужно ли бороться со стеснительностью? Все зависит от того, влияет ли это на качество жизни, рассказала клинический психолог Елена Бычкова.

Источник: Pablo Stanley/Lummi

Теория застенчивости принадлежит Реймонду Кеттеллу. В его трактовке эта черта характера — следствие чувствительной нервной системы и может передаваться по наследству. Врожденная застенчивость будет чертой характера — и никакой опыт не сможет это изменить.

«Однако с точки зрения современных исследований, застенчивость — это условный фактор. Конечно, с большей долей вероятности в семье застенчивых родителей будет расти застенчивый ребенок. Однако бывает и по-другому», — уверяет психолог.

В то же время бихевиористы утверждают, что в основе появления стеснительности лежит наличие негативного опыта общения в прошлом, страх ошибиться, сделать что-то «не так», нехватка коммуникативных навыков и заниженная самооценка.

Бывает, что стеснительность начинает мешать нормальному общению, в учебе или в работе, существенно снижает качество жизни. Это, по словам Елены Бычковой, как раз ситуация, с которой можно и нужно бороться.

Прежде всего, стоит признаться самому себе, что вы застенчивы. Вам действительно трудно общаться, хотя очень этого хочется.

Для успеха в любом начинании важна веская мотивация — для чего вам это нужно.

Сформулируйте цель, а лучше запишите. Представьте, какие перспективы для вас открываются, как улучшится ваша жизнь, когда вы достигните свой цели — и начинайте действовать.

Елена Бычкова
клинический психолог

Cоставьте список ситуаций, в которых вы испытываете это чувство особенно остро. Подробно разберитесь с тем, что именно заставляет вас стесняться. Не отделывайтесь общими формулировками, а углубляйтесь в детали. Расположите причины в порядке возрастания и начинайте работу с самой простой, постепенно продвигаясь к самой волнующей вас ситуации.

Перестаньте давать себе негативные определения: я робкий, мне трудно общаться с людьми. «Формируйте в себе здоровую самооценку, а для этого полезно составить список своих сильных сторон. И тут не нужно скромничать. Так, например, вы не считаете себя блестящим рассказчиком, зато вы- отличный слушатель!», — говорит эксперт.

Наверняка у вас есть человек, которым вы восхищаетесь, как он умеет себя вести в ситуациях, которые для вас трудны. Например, у вас есть знакомый, который прекрасно умеет выступать перед аудиторией. Представьте себя на его месте. Продумайте в деталях, как бы он себя повел и попробуйте повторить его позу, его тембр голоса, его осанку. Потренируйтесь дома перед зеркалом и увидите, что станете себя чувствовать гораздо увереннее.

Готовьтесь основательно к каждой встрече. Попробуйте разузнать заранее о дресс-коде и правилах поведения, принятых там, куда вы собираетесь. Это тоже предаст уверенности.

Посмотрите хорошее кино, где герои справлялись со свой стеснительностью. К примеру, «Король говорит».

И помните, что стесняться — это нормальная реакция человека. Не будьте слишком серьезным, отнеситесь с юмором к своей неловкости и окружающие также не станут акцентировать на этом внимание, заключила Елена Бычкова.