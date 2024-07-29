Как стать общительным и перестать стесняться

Наверняка у вас есть человек, которым вы восхищаетесь, как он умеет себя вести в ситуациях, которые для вас трудны. Например, у вас есть знакомый, который прекрасно умеет выступать перед аудиторией. Представьте себя на его месте. Продумайте в деталях, как бы он себя повел и попробуйте повторить его позу, его тембр голоса, его осанку. Потренируйтесь дома перед зеркалом и увидите, что станете себя чувствовать гораздо увереннее.