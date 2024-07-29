Как стать общительным и перестать стесняться

Теория застенчивости принадлежит Реймонду Кеттеллу. В его трактовке эта черта характера — следствие чувствительной нервной системы и может передаваться по наследству. Врожденная застенчивость будет чертой характера — и никакой опыт не сможет это изменить.
«Однако с точки зрения современных исследований, застенчивость — это условный фактор. Конечно, с большей долей вероятности в семье застенчивых родителей будет расти застенчивый ребенок. Однако бывает и по-другому», — уверяет психолог.
В то же время бихевиористы утверждают, что в основе появления стеснительности лежит наличие негативного опыта общения в прошлом, страх ошибиться, сделать что-то «не так», нехватка коммуникативных навыков и заниженная самооценка.
Бывает, что стеснительность начинает мешать нормальному общению, в учебе или в работе, существенно снижает качество жизни. Это, по словам Елены Бычковой, как раз ситуация, с которой можно и нужно бороться.
Прежде всего, стоит признаться самому себе, что вы застенчивы. Вам действительно трудно общаться, хотя очень этого хочется.
Для успеха в любом начинании важна веская мотивация — для чего вам это нужно.
Сформулируйте цель, а лучше запишите. Представьте, какие перспективы для вас открываются, как улучшится ваша жизнь, когда вы достигните свой цели — и начинайте действовать.
Cоставьте список ситуаций, в которых вы испытываете это чувство особенно остро. Подробно разберитесь с тем, что именно заставляет вас стесняться. Не отделывайтесь общими формулировками, а углубляйтесь в детали. Расположите причины в порядке возрастания и начинайте работу с самой простой, постепенно продвигаясь к самой волнующей вас ситуации.
Перестаньте давать себе негативные определения: я робкий, мне трудно общаться с людьми. «Формируйте в себе здоровую самооценку, а для этого полезно составить список своих сильных сторон. И тут не нужно скромничать. Так, например, вы не считаете себя блестящим рассказчиком, зато вы- отличный слушатель!», — говорит эксперт.
Наверняка у вас есть человек, которым вы восхищаетесь, как он умеет себя вести в ситуациях, которые для вас трудны. Например, у вас есть знакомый, который прекрасно умеет выступать перед аудиторией. Представьте себя на его месте. Продумайте в деталях, как бы он себя повел и попробуйте повторить его позу, его тембр голоса, его осанку. Потренируйтесь дома перед зеркалом и увидите, что станете себя чувствовать гораздо увереннее.
Готовьтесь основательно к каждой встрече. Попробуйте разузнать заранее о дресс-коде и правилах поведения, принятых там, куда вы собираетесь. Это тоже предаст уверенности.
Посмотрите хорошее кино, где герои справлялись со свой стеснительностью. К примеру, «Король говорит».
И помните, что стесняться — это нормальная реакция человека. Не будьте слишком серьезным, отнеситесь с юмором к своей неловкости и окружающие также не станут акцентировать на этом внимание, заключила Елена Бычкова.