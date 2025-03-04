Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как стать моделью в 2025 году

Знание трендов индустрии и ключевых шагов для успешного старта в карьере поможет стать моделью в 2025 году. В статье расскажем, как составить план развития в профессии и какие для этого потребуются навыки и качества.

Модели на подиуме
Источник: Unsplash

Для начала стоит подумать, подходит ли вам такая работа. Профессиональная модель должна быть ухоженной, ответственной, в хорошей форме, обладать широким кругозором и при этом уметь принимать отказы. О том, как стать моделью в 2025 году и избежать ошибок, нам рассказала Оксана Еремина, основатель и директор Агентства VGmodels, стаж работы в моделинге и fashion-индустрии 30 лет.

Чем занимаются модели

Модель — это человек, который принимает участие в рекламных съемках, представляя конкретную коллекцию, проект или бренд. Такая профессия очень популярна в 2025 году. Компании стремятся привлечь больше клиентов и увеличить объемы продаж. Для этого им необходимо подготовить качественные рекламные кампании, в которых модели играют важную роль. Они красиво демонстрируют товар, помогают подчеркнуть его конкурентные преимущества и создают привлекательный образ в глазах потенциальных покупателей.

Визажист наносит модели макияж
Источник: Unsplash

Профессиональные модели демонстрируют одежду, аксессуары, косметические средства, а также рекламируют автомобили, лекарства, продукты питания, бытовую технику и другие товары. Они помогают представить, как предмет будет смотреться в реальной жизни или какие эмоции может вызвать обладание той или иной вещью.

К основным задачам относят участие в модных показах, рекламных роликах, фотосессиях. Профессия предполагает возможность постоянных путешествий по работе. Она требует много сил и самодисциплины.

Основные специализации моделей

Работа моделью может включать несколько направлений: подиум, фотосессии, реклама на телевидении, участие в выставках и др. При этом она напрямую зависит от типа фигуры и возраста.

Можно выделить следующие направления работы.

НаправлениеОписание работы
Требования
Подиумные модели
Участвуют в показах мод, демонстрируют одежду и аксессуары
Чаще всего — высокий рост, стройная фигура и умение ходить по подиуму, держать осанку и выражение лица

Фотомодели
Фотосессии проводят преимущественно для рекламных кампаний, журналов, каталогов и других печатных материалов. Работа может быть в студии, на природе и в других локациях
Разнообразие типов внешности, фотогеничность и артистичность

Промомодель
Работает на выставках, показах и презентациях. В задачи также входит общение с посетителями и донесение информации о рекламируемом товаре
Разнообразие типов внешности, востребованы классические параметры, артистичность

Фитнес-модель
Реклама тренажерных залов, продуктов здорового питания, спортивной одежды
Подтянутая спортивная фигура, разнообразие типов внешности, артистичность

Парт-модель
Демонстрация отдельной части тела — руки, ноги, волос, губ, глаз и др. Это реклама аксессуаров, обуви, косметических и лекарственных средств
Ухоженный и гармоничный вид отдельной части тела, которую показывают в рекламе

Плюс-сайз
Представляют бренды и коллекции от 46-го российского размера. Возможны показы на подиумах, фотосессии, реклама для телевидения
Пропорциональность фигуры, уверенность в себе, артистичность

Возрастные модели
Представляют бренды и продукцию, ориентированную на аудиторию старшего возраста. Возможны фотосессии и реклама на телевидении
Возраст от 30 лет, ухоженность, наличие опыта работы в индустрии

ДетиСъемки и показы детской моды, реклама игрушек, продуктов питания и других товаров для детей
Возраст до 14 лет, умение работать и выполнять указания фотографов и стилистов, артистичность

Каждая из этих категорий имеет свои особенности и требования, поэтому выбор направления зависит от внешнего вида, возраста, личных качеств и предпочтений человека.

Какими навыками и характеристиками должна обладать модель

Девушка-модель демонстрирует фигуру
Источник: ru.freepik.com

Определенные навыки и особенности характера способствуют построению успешной карьеры. Если они есть, модель с большей вероятностью сможет добиться высоких результатов и реализовать себя в профессии.

Рассмотрим подробнее каждый необходимый навык и черту характера.

1. Параметры фигуры

Объемы модели показывают, подходит ли она под стандарты модной индустрии и сможет ли участвовать в конкретных проектах. Дизайнеры и бренды используют эти данные при выборе подходящих девушек и юношей для показов и съемок. Также параметры влияют на то, как будет сидеть одежда и возможно ли подчеркнуть ее преимущества.

— Сейчас средние параметры колеблются от 165 до 180 сантиметров. Большинство девушек-моделей работает именно в этих рамках. Если вы в них не укладываетесь, необходимо как можно требовательнее относиться к другим своим данным: лицу, состоянию кожи и т. д., — подчеркивает Оксана Еремина.

2. Ухоженность

Профессия требует осуществления постоянных уходовых процедур для кожи, ногтей и волос.

— Не нужно приходить в модельное агентство с тонной макияжа и замазанными проблемными местами, с нарощенными ногтями, наклеенными ресницами, татуажем губ или глаз. Лучше стать чистым лицом для любого человека, кто будет в дальнейшем с вами работать, — комментирует эксперт. — Не нужно в последний момент решать набить татуировку на видном месте, чтобы потом расстраиваться и сводить ее. Или делать коррекцию бровей. Для агентства это ни к чему. Необходимо просто быть собой и иметь ухоженный вид. Спортивное тело, чистое лицо, здоровые волосы.

3. Самоконтроль и физическая форма

Нежелательно есть жирную, соленую, сладкую пищу и хлебобулочные изделия. Для поддержания формы необходимы здоровое питание и регулярная физическая активность. Это обязательные условия для успешной карьеры.

4. Психологическая устойчивость

Работа может быть стрессовой, требовать высокой степени самоорганизации и умения справляться с отказами. Нужно вести себя вежливо и корректно, не допуская лишних эмоций и конфликтных ситуаций.

5. Пунктуальность и ответственность

Важно приходить на съемки вовремя, ответственно относиться к работе и соблюдать все договоренности. Каждая минута простоя может обходиться дорого заказчику — это и время аренды студии, и оплата работы стилистов, фотографов и других помогающих профессий.

6. Уверенность в себе

Нужно быть уверенной в своих силах и внешности, это помогает чувствовать себя комфортно перед камерой.

7. Отсутствие стеснительности и умение импровизировать

Необходимо быть готовым к выполнению любых требований на съемках, не бояться экспериментировать и выходить из зоны комфорта. Нелишней будет и способность быстро адаптироваться к изменениям на съемочной площадке и находить креативные решения в неожиданных ситуациях.

8. Широкий кругозор

Нужно уметь поддерживать разговор на разные темы, обладать богатым словарным запасом, кругозором и гибким мышлением. Распознавание эмоций собеседника позволит понимать его настроение и выстроить с ним общение.

С чего начать тем, кто решил стать моделью: пошаговая инструкция

Модель позирует фотографу
Источник: Freepik.com/CC0

Перед обращением в агентство решите все имеющиеся проблемы. Займитесь спортом, подтяните мышечный тонус, поработайте над состоянием кожи, а также улучшите параметры, особенно объем бедер. Далее следуйте рекомендациям.

1. Определитесь с направлением

На основании ваших внешних данных и предпочтений выберите, в каком направлении вам бы хотелось работать. Возможно, что в дальнейшем планы поменяются, но так вы сможете определиться, чего хотите сейчас. Для этого адекватно оцените свою внешность.

— Любой человек считает, что он модель. К сожалению, это не так. Моделинг — это не про внешние данные, но они выступают в роли основного фактора, рабочего материала, инструмента. К внешности относятся рост, параметры, состояние кожи, волос, насколько ваше тело спортивно, подтянуто. Проблемная кожа сейчас в принципе у модели абсолютно недопустима. Первое, что запрашивают клиенты, — хорошее состояние кожи, — рассказывает основатель и директор Агентства VGmodels Оксана Еремина.

2. Подготовьте фотографии и направьте их в агентство

— Не стоит тратить деньги на фотографов, стилистов, визажистов. Не надо делать дорогостоящие съемки для того, чтобы показаться в агентство. Достаточно просто в домашней обстановке сфотографировать себя на телефон или попросить об этом кого-то. В белье и без макияжа. Без фильтров. Единственный совет: не снимайтесь на фоне сложных занавесок, ковров, постарайтесь подобрать простой фон, хватит света от окна. Подготовьте портреты со всех сторон с распущенными и собранными волосами, фото в полный рост, с улыбкой. Этого будет достаточно для начала. Если фотографии будут удачными, вами точно заинтересуются, — подсказывает эксперт.

3. Направьте фото в агентство и ждите

Иногда ответы могут задерживаться более чем на месяц. Некоторые организации и вовсе не отвечают, если ваш типаж им не подходит.

Как выбрать модельное агентство и попасть в него

Существует несколько параметров, по которым следует выбирать модельное агентство. К ним относятся и местоположение, и сотрудничество с известными брендами, и некоторые другие аспекты.

Рассмотрим их подробнее.

1. Изучите все социальные сети агентства

Обратите внимание на продолжительность его существования, формат публикаций и дату последней.

Важное замечание от Оксаны Ереминой:

— Иногда агентства выкладывают только тестовые фото. Это значит, что оно может оказаться просто модельной школой. Например, наше агентство — полного цикла: мы находим, готовим моделей, строим карьеру по России и за рубежом. Поэтому при выборе обратите внимание, чтобы в социальных сетях были публикации работ и журнальные публикации. И чем больше, тем лучше. Посмотрите, есть ли съемки с известными брендами или маркетплейсами. В портфолио наших моделей есть и O'STIN с GLORIA JEANS, и LOUIS VUITTON с DOLCE & GABBANA. Чем больше таких съемок, тем это более серьезно и профессионально работающее агентство.

2. Выбирайте агентство в том городе, в котором вы проживаете

Обязательно обратите внимание, в каком городе оно находится. Не все работают с иногородними, потому что для съемок необходимо личное присутствие. И, в принципе, для агентства важно понимать, что вы за человек.

3. Подготовьте грамотный отклик

Напишите в социальные сети тех организаций, в которые вы планируете попасть.

— Если вы хотите, чтобы на вас обратили внимание, то поздоровайтесь. И помните, что вы пишете не приятелю, начните обращение со слова «Здравствуйте!». Далее представьтесь, укажите полностью имя, фамилию, а также параметры — возраст, рост, ваши объемы. Расскажите, есть ли опыт модельной работы, и обязательно приложите фото — простые, в домашней обстановке, с распущенными и собранными волосами, с разных сторон, с улыбкой, портреты и в полный рост. Можно подготовить видеопрезентацию и рассказать о дополнительных навыках и умениях, — рекомендует эксперт.

4. Отправьте предложение во все предпочитаемые агентства

Будьте готовы ждать, не нужно никого торопить. При желании, если долго не будет ответа, продублируйте письмо еще раз, вдруг оно где-то затерялось. Но делайте это не более одного раза. Если ответа нет, возможно, вы просто не подходите по типажу. Отнеситесь к этому спокойно.

Выбирайте в зависимости от того, кто вами заинтересуется.

Можно ли самостоятельно выучиться на модель

Модели демонстрируют одежду на показе мод
Источник: Unsplash

Большинство моделей заключают контракты с агентствами, которые их готовят, находят работу, обеспечивают оплату и юридическую поддержку.

Некоторые становятся инфлюенсерами, сотрудничая с брендами напрямую. В 2025 году можно использовать социальные сети для привлечения внимания к своей работе и создания собственного имиджа.

— Особенно, если вы в друзьях с крутыми стилистами, фотографами, дизайнерами и другими персонами из этой индустрии. Вас и так везде представят и покажут. Если этого нет, то это не просто сложно, а очень сложно. Агентство закрывает очень многие вопросы, — подчеркивает наш эксперт.

Оксана Еремина также поделилась, какие сложности ждут тех моделей, которые решат войти в профессию самостоятельно:

— Когда вы работаете сами, то вы сам себе и тренер, и бухгалтер, и директор, и менеджер по продажам, и секретарь, и SMM-специалист, потому что вам придется очень активно вести свои социальные сети. Также вам надо найти хороших фотографов и других профессионалов для создания и обновления портфолио. Вы сами себе ищете работу, договариваетесь об условиях, гонорарах, оплачиваете налоги. Если вы не обладаете такими пробивными способностями, вам будет сложно. Тут самое главное — понимание, чего ты хочешь: сняться несколько раз для какого-то магазина или сделать серьезную профессиональную карьеру.

С какими трудностями сталкиваются начинающие модели

Девушка-модель переживает сложности
Источник: Unsplash.com

Не всегда начинающие модели оказываются готовыми к тем трудностям, с которыми им приходится столкнуться в работе. К ним можно отнести:

  • Отсутствие стрессоустойчивости. Не все умеют воспринимать критику и отказы. Это не каждый выдерживает. Оксана Еремина поясняет: «Вас еще и все трогают, крутят, вертят, хватают, поправляют. Делать надо все быстро и так же быстро отвечать на вопросы и реагировать на замечания».

  • Следование нужным полезным привычкам. Важное замечание от эксперта: «Вы не можете быть моделью только во время съемок. Это еще и образ жизни. Нужно следить постоянно за своей кожей, питанием, фигурой. Нельзя делать пирсинг, татуировки, наращивать ногти. Необходимо всегда пытаться быть идеальной, чтобы быть востребованной. Будьте готовы к тому, что желания клиентов будут превыше ваших собственных».

  • Выполнение команд. Эксперт объясняет: «Если клиент говорит, какую позу принять, куда пойти, что надеть, когда улыбаться, значит, так и нужно делать. Нельзя вступать в споры, что-то объяснять, абсолютно не важно, какое у вас настроение, работать необходимо быстро».

  • «Будьте готовы к безденежью. Сначала нужно много вложить, чтобы научиться, набраться опыта. Некоторые съемки могут быть и будут бесплатными», — подмечает Оксана Еремина.

Существует заблуждение, что модели глупые, но это совсем не так. Профессионалом может стать только умный человек, с широким кругозором.

Сколько зарабатывают модели

Модель позирует для рекламы
Источник: Freepik.com

Ответом на вопрос с нами поделилась Оксана Еремина, основатель и директор Агентства VGmodels:

— Модели зарабатывают очень по-разному: от нуля до серьезных сумм. Гонорары не обсуждаются. Многие успешные топовые модели зарабатывают очень хорошие деньги и покупают квартиры, машины в очень юном возрасте. И это я говорю на примерах своего агентства. И квартиры, и машины, и оплачивают себе образование, закрывают ипотеки родителям. Ставки и гонорары зависят от уровня модели, агентства и от самой работы. За какую-то работу можно получить очень небольшие деньги, за другую — больше. Есть еще такое понятие, как роялти. Это плата за тиражирование образа. Чем больше публикаций у одной съемки, тем больше модели доплачивают. По регионам средний гонорар за час работы составляет две — две с половиной тысячи рублей.

По зарубежным контрактам, как уточнила эксперт, — это коммерческая тайна:

— Каждый контракт индивидуален, и зарабатывают тоже по-разному. Единственное, что хочу сказать, модель не бывает должна. Она может ничего не заработать, но с нее ничего и никто не будет требовать. Тогда это получается такая турпоездка. Ей оплачивают дорогу, проживание, дают карманные деньги. С первыми контрактами так бывает. Ничего страшного не происходит, можно пробовать еще. Но в нашем агентстве мы стараемся, чтобы это случалось как можно реже. Мы серьезно занимаемся подготовкой, работаем с крупными организациями. Иногда у нас за моделей «бьются» несколько агентств. Начинающих мы также устраиваем, но там уже не только от нас, но и от самой девочки очень многое зависит. Если хотите заработать за рубежом, учите язык, приобретайте навыки и профессионализм. Гонорары будут расти в зависимости от уровня подготовки, опыта и портфолио. Чем круче работы, тем больше вы будете зарабатывать.

Советы и рекомендации эксперта

Модель на фотосессии
Источник: Unsplash

Своим мнением с нами поделилась основатель и директор Агентства VGmodels:

— Рекомендую прокачивать навыки общения. Это очень коммуникабельная профессия, все делается вживую. Необходимо четко и достаточно громко говорить, быть вежливым и терпеливым, грамотно задавать вопросы.

Нужно понимать, что модель — это работа, как подчеркнула Оксана Еремина. Необходимо готовиться и прилагать усилия. Перед отправкой письма в агентство нужно заранее составить текст и проверь его на ошибки, приложить правильные фото- и видеоматериалы, а потом — ждать.

— Некоторые агентства могут отвечать больше месяца. В любой момент может вдруг найтись клиент или что-то изменится. Раньше за рубеж отправляли высоких светловолосых девушек, а сейчас даже больше работают невысокие и темноволосые. Даже от 162 сантиметров роста. Изменения непредсказуемы. Мода на типажи такая же быстрая, как и любая другая. Но всегда будут востребованы ухоженность, хорошая кожа, артистичность, умение круто позировать и понимать задачи в зависимости от типа работы.

— Будьте вежливы и отвечайте достойно, — подвела итог Оксана Еремина. — Вы никогда не знаете, как и что обернется. У нас были случаи, когда модели очень нелицеприятно отвечали на отказы. А репутация крайне важна. Испортить ее легко, а модельный мир очень тесный, и восстановить ее потом будет сложно. Так карьера может закончиться, даже не начавшись.

Чек-лист новичку: как стать моделью с нуля в 2025 году

Девушка обдумывает, как стать моделью
Источник: Freepik.com

Прежде чем стремиться в модельный бизнес, важно понять, готовы ли вы к такой профессии.

1. Модели участвуют в рекламных съемках, демонстрируя коллекции, проекты или бренды. Их основная цель — показать товар так, чтобы он выглядел привлекательно для покупателя.

2. Основные специализации: фото-, промо-, фитнес-, парт-модели, подиумные модели, а также плюс-сайз, возрастные и детские.

3. Для успешной работы нужно быть ответственным, пунктуальным, ухоженным, в хорошей форме, грамотным, артистичным, вежливым и терпеливым.

4. Чтобы стать моделью в 2025 году, начните с оценки своих возможностей и выберите направление, займитесь своим телом и внешностью, сделайте простые фотографии и вместе с грамотным откликом направьте их в выбранное агентство.

5. Будьте готовы к критике, изменению образа жизни, а также к безденежью на старте карьеры.

6. Заработки варьируются от нуля до значительных сумм. Все зависит от уровня модели, агентства и конкретной задачи. Средний гонорар в регионах составляет от 2000 рублей за час работы. Зарубежные контракты могут приносить значительно больше.

7. Самостоятельно построить карьеру возможно, но в таком случае нужно заниматься всеми аспектами работы одновременно: от поиска заказов до ведения соцсетей.

Список источников

1. Любимова А. Как стать моделью. 2021.

2. Клиновский В. Искусство позирования: для моделей и фотографов. Практическое руководство. 2005.

Автор: Валерия Боровкова

Эксперт: Оксана Еремина, основатель и директор Агентства VGmodels, стаж работы в моделинге и fashion-индустрии 30 лет