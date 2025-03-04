Для начала стоит подумать, подходит ли вам такая работа. Профессиональная модель должна быть ухоженной, ответственной, в хорошей форме, обладать широким кругозором и при этом уметь принимать отказы. О том, как стать моделью в 2025 году и избежать ошибок, нам рассказала Оксана Еремина, основатель и директор Агентства VGmodels, стаж работы в моделинге и fashion-индустрии 30 лет.
Чем занимаются модели
Модель — это человек, который принимает участие в рекламных съемках, представляя конкретную коллекцию, проект или бренд. Такая профессия очень популярна в 2025 году. Компании стремятся привлечь больше клиентов и увеличить объемы продаж. Для этого им необходимо подготовить качественные рекламные кампании, в которых модели играют важную роль. Они красиво демонстрируют товар, помогают подчеркнуть его конкурентные преимущества и создают привлекательный образ в глазах потенциальных покупателей.
Профессиональные модели демонстрируют одежду, аксессуары, косметические средства, а также рекламируют автомобили, лекарства, продукты питания, бытовую технику и другие товары. Они помогают представить, как предмет будет смотреться в реальной жизни или какие эмоции может вызвать обладание той или иной вещью.
К основным задачам относят участие в модных показах, рекламных роликах, фотосессиях. Профессия предполагает возможность постоянных путешествий по работе. Она требует много сил и самодисциплины.
Основные специализации моделей
Работа моделью может включать несколько направлений: подиум, фотосессии, реклама на телевидении, участие в выставках и др. При этом она напрямую зависит от типа фигуры и возраста.
Можно выделить следующие направления работы.
|Направление
|Описание работы
|Требования
|Подиумные модели
|Участвуют в показах мод, демонстрируют одежду и аксессуары
|Чаще всего — высокий рост, стройная фигура и умение ходить по подиуму, держать осанку и выражение лица
|Фотомодели
|Фотосессии проводят преимущественно для рекламных кампаний, журналов, каталогов и других печатных материалов. Работа может быть в студии, на природе и в других локациях
|Разнообразие типов внешности, фотогеничность и артистичность
|Промомодель
|Работает на выставках, показах и презентациях. В задачи также входит общение с посетителями и донесение информации о рекламируемом товаре
|Разнообразие типов внешности, востребованы классические параметры, артистичность
|Фитнес-модель
|Реклама тренажерных залов, продуктов здорового питания, спортивной одежды
|Подтянутая спортивная фигура, разнообразие типов внешности, артистичность
|Парт-модель
|Демонстрация отдельной части тела — руки, ноги, волос, губ, глаз и др. Это реклама аксессуаров, обуви, косметических и лекарственных средств
|Ухоженный и гармоничный вид отдельной части тела, которую показывают в рекламе
|Плюс-сайз
|Представляют бренды и коллекции от 46-го российского размера. Возможны показы на подиумах, фотосессии, реклама для телевидения
|Пропорциональность фигуры, уверенность в себе, артистичность
|Возрастные модели
|Представляют бренды и продукцию, ориентированную на аудиторию старшего возраста. Возможны фотосессии и реклама на телевидении
|Возраст от 30 лет, ухоженность, наличие опыта работы в индустрии
|Дети
|Съемки и показы детской моды, реклама игрушек, продуктов питания и других товаров для детей
|Возраст до 14 лет, умение работать и выполнять указания фотографов и стилистов, артистичность
Каждая из этих категорий имеет свои особенности и требования, поэтому выбор направления зависит от внешнего вида, возраста, личных качеств и предпочтений человека.
Какими навыками и характеристиками должна обладать модель
Определенные навыки и особенности характера способствуют построению успешной карьеры. Если они есть, модель с большей вероятностью сможет добиться высоких результатов и реализовать себя в профессии.
Рассмотрим подробнее каждый необходимый навык и черту характера.
1. Параметры фигуры
Объемы модели показывают, подходит ли она под стандарты модной индустрии и сможет ли участвовать в конкретных проектах. Дизайнеры и бренды используют эти данные при выборе подходящих девушек и юношей для показов и съемок. Также параметры влияют на то, как будет сидеть одежда и возможно ли подчеркнуть ее преимущества.
— Сейчас средние параметры колеблются от 165 до 180 сантиметров. Большинство девушек-моделей работает именно в этих рамках. Если вы в них не укладываетесь, необходимо как можно требовательнее относиться к другим своим данным: лицу, состоянию кожи
2. Ухоженность
Профессия требует осуществления постоянных уходовых процедур для кожи, ногтей и волос.
— Не нужно приходить в модельное агентство с тонной макияжа и замазанными проблемными местами, с нарощенными ногтями, наклеенными ресницами, татуажем губ или глаз. Лучше стать чистым лицом для любого человека, кто будет в дальнейшем с вами работать, — комментирует эксперт. — Не нужно в последний момент решать набить татуировку на видном месте, чтобы потом расстраиваться и сводить ее. Или делать коррекцию бровей. Для агентства это ни к чему. Необходимо просто быть собой и иметь ухоженный вид. Спортивное тело, чистое лицо, здоровые волосы.
3. Самоконтроль и физическая форма
Нежелательно есть жирную, соленую, сладкую пищу и хлебобулочные изделия. Для поддержания формы необходимы здоровое питание и регулярная физическая активность. Это обязательные условия для успешной карьеры.
4. Психологическая устойчивость
Работа может быть стрессовой, требовать высокой степени самоорганизации и умения справляться с отказами. Нужно вести себя вежливо и корректно, не допуская лишних эмоций и конфликтных ситуаций.
5. Пунктуальность и ответственность
Важно приходить на съемки вовремя, ответственно относиться к работе и соблюдать все договоренности. Каждая минута простоя может обходиться дорого заказчику — это и время аренды студии, и оплата работы стилистов, фотографов и других помогающих профессий.
6. Уверенность в себе
Нужно быть уверенной в своих силах и внешности, это помогает чувствовать себя комфортно перед камерой.
7. Отсутствие стеснительности и умение импровизировать
Необходимо быть готовым к выполнению любых требований на съемках, не бояться экспериментировать и выходить из зоны комфорта. Нелишней будет и способность быстро адаптироваться к изменениям на съемочной площадке и находить креативные решения в неожиданных ситуациях.
8. Широкий кругозор
Нужно уметь поддерживать разговор на разные темы, обладать богатым словарным запасом, кругозором и гибким мышлением. Распознавание эмоций собеседника позволит понимать его настроение и выстроить с ним общение.
С чего начать тем, кто решил стать моделью: пошаговая инструкция
Перед обращением в агентство решите все имеющиеся проблемы. Займитесь спортом, подтяните мышечный тонус, поработайте над состоянием кожи, а также улучшите параметры, особенно объем бедер. Далее следуйте рекомендациям.
1. Определитесь с направлением
На основании ваших внешних данных и предпочтений выберите, в каком направлении вам бы хотелось работать. Возможно, что в дальнейшем планы поменяются, но так вы сможете определиться, чего хотите сейчас. Для этого адекватно оцените свою внешность.
— Любой человек считает, что он модель. К сожалению, это не так. Моделинг — это не про внешние данные, но они выступают в роли основного фактора, рабочего материала, инструмента. К внешности относятся рост, параметры, состояние кожи, волос, насколько ваше тело спортивно, подтянуто. Проблемная кожа сейчас в принципе у модели абсолютно недопустима. Первое, что запрашивают клиенты, — хорошее состояние кожи, — рассказывает основатель и директор Агентства VGmodels Оксана Еремина.
2. Подготовьте фотографии и направьте их в агентство
— Не стоит тратить деньги на фотографов, стилистов, визажистов. Не надо делать дорогостоящие съемки для того, чтобы показаться в агентство. Достаточно просто в домашней обстановке сфотографировать себя на телефон или попросить об этом кого-то. В белье и без макияжа. Без фильтров. Единственный совет: не снимайтесь на фоне сложных занавесок, ковров, постарайтесь подобрать простой фон, хватит света от окна. Подготовьте портреты со всех сторон с распущенными и собранными волосами, фото в полный рост, с улыбкой. Этого будет достаточно для начала. Если фотографии будут удачными, вами точно заинтересуются, — подсказывает эксперт.
3. Направьте фото в агентство и ждите
Иногда ответы могут задерживаться более чем на месяц. Некоторые организации и вовсе не отвечают, если ваш типаж им не подходит.
Как выбрать модельное агентство и попасть в него
Существует несколько параметров, по которым следует выбирать модельное агентство. К ним относятся и местоположение, и сотрудничество с известными брендами, и некоторые другие аспекты.
Рассмотрим их подробнее.
1. Изучите все социальные сети агентства
Обратите внимание на продолжительность его существования, формат публикаций и дату последней.
Важное замечание от Оксаны Ереминой:
— Иногда агентства выкладывают только тестовые фото. Это значит, что оно может оказаться просто модельной школой. Например, наше агентство — полного цикла: мы находим, готовим моделей, строим карьеру по России и за рубежом. Поэтому при выборе обратите внимание, чтобы в социальных сетях были публикации работ и журнальные публикации. И чем больше, тем лучше. Посмотрите, есть ли съемки с известными брендами или маркетплейсами. В портфолио наших моделей есть и O'STIN с GLORIA JEANS, и LOUIS VUITTON с DOLCE & GABBANA. Чем больше таких съемок, тем это более серьезно и профессионально работающее агентство.
2. Выбирайте агентство в том городе, в котором вы проживаете
Обязательно обратите внимание, в каком городе оно находится. Не все работают с иногородними, потому что для съемок необходимо личное присутствие. И, в принципе, для агентства важно понимать, что вы за человек.
3. Подготовьте грамотный отклик
Напишите в социальные сети тех организаций, в которые вы планируете попасть.
— Если вы хотите, чтобы на вас обратили внимание, то поздоровайтесь. И помните, что вы пишете не приятелю, начните обращение со слова «Здравствуйте!». Далее представьтесь, укажите полностью имя, фамилию, а также параметры — возраст, рост, ваши объемы. Расскажите, есть ли опыт модельной работы, и обязательно приложите фото — простые, в домашней обстановке, с распущенными и собранными волосами, с разных сторон, с улыбкой, портреты и в полный рост. Можно подготовить видеопрезентацию и рассказать о дополнительных навыках и умениях, — рекомендует эксперт.
4. Отправьте предложение во все предпочитаемые агентства
Будьте готовы ждать, не нужно никого торопить. При желании, если долго не будет ответа, продублируйте письмо еще раз, вдруг оно где-то затерялось. Но делайте это не более одного раза. Если ответа нет, возможно, вы просто не подходите по типажу. Отнеситесь к этому спокойно.
Выбирайте в зависимости от того, кто вами заинтересуется.
Можно ли самостоятельно выучиться на модель
Большинство моделей заключают контракты с агентствами, которые их готовят, находят работу, обеспечивают оплату и юридическую поддержку.
Некоторые становятся инфлюенсерами, сотрудничая с брендами напрямую. В 2025 году можно использовать социальные сети для привлечения внимания к своей работе и создания собственного имиджа.
— Особенно, если вы в друзьях с крутыми стилистами, фотографами, дизайнерами и другими персонами из этой индустрии. Вас и так везде представят и покажут. Если этого нет, то это не просто сложно, а очень сложно. Агентство закрывает очень многие вопросы, — подчеркивает наш эксперт.
Оксана Еремина также поделилась, какие сложности ждут тех моделей, которые решат войти в профессию самостоятельно:
— Когда вы работаете сами, то вы сам себе и тренер, и бухгалтер, и директор, и менеджер по продажам, и секретарь, и SMM-специалист, потому что вам придется очень активно вести свои социальные сети. Также вам надо найти хороших фотографов и других профессионалов для создания и обновления портфолио. Вы сами себе ищете работу, договариваетесь об условиях, гонорарах, оплачиваете налоги. Если вы не обладаете такими пробивными способностями, вам будет сложно. Тут самое главное — понимание, чего ты хочешь: сняться несколько раз для какого-то магазина или сделать серьезную профессиональную карьеру.
С какими трудностями сталкиваются начинающие модели
Не всегда начинающие модели оказываются готовыми к тем трудностям, с которыми им приходится столкнуться в работе. К ним можно отнести:
Отсутствие стрессоустойчивости. Не все умеют воспринимать критику и отказы. Это не каждый выдерживает. Оксана Еремина поясняет: «Вас еще и все трогают, крутят, вертят, хватают, поправляют. Делать надо все быстро и так же быстро отвечать на вопросы и реагировать на замечания».
Следование нужным полезным привычкам. Важное замечание от эксперта: «Вы не можете быть моделью только во время съемок. Это еще и образ жизни. Нужно следить постоянно за своей кожей, питанием, фигурой. Нельзя делать пирсинг, татуировки, наращивать ногти. Необходимо всегда пытаться быть идеальной, чтобы быть востребованной. Будьте готовы к тому, что желания клиентов будут превыше ваших собственных».
Выполнение команд. Эксперт объясняет: «Если клиент говорит, какую позу принять, куда пойти, что надеть, когда улыбаться, значит, так и нужно делать. Нельзя вступать в споры, что-то объяснять, абсолютно не важно, какое у вас настроение, работать необходимо быстро».
«Будьте готовы к безденежью. Сначала нужно много вложить, чтобы научиться, набраться опыта. Некоторые съемки могут быть и будут бесплатными», — подмечает Оксана Еремина.
Существует заблуждение, что модели глупые, но это совсем не так. Профессионалом может стать только умный человек, с широким кругозором.
Сколько зарабатывают модели
Ответом на вопрос с нами поделилась Оксана Еремина, основатель и директор Агентства VGmodels:
— Модели зарабатывают очень по-разному: от нуля до серьезных сумм. Гонорары не обсуждаются. Многие успешные топовые модели зарабатывают очень хорошие деньги и покупают квартиры, машины в очень юном возрасте. И это я говорю на примерах своего агентства. И квартиры, и машины, и оплачивают себе образование, закрывают ипотеки родителям. Ставки и гонорары зависят от уровня модели, агентства и от самой работы. За какую-то работу можно получить очень небольшие деньги, за другую — больше. Есть еще такое понятие, как роялти. Это плата за тиражирование образа. Чем больше публикаций у одной съемки, тем больше модели доплачивают. По регионам средний гонорар за час работы составляет две — две с половиной тысячи рублей.
По зарубежным контрактам, как уточнила эксперт, — это коммерческая тайна:
— Каждый контракт индивидуален, и зарабатывают тоже по-разному. Единственное, что хочу сказать, модель не бывает должна. Она может ничего не заработать, но с нее ничего и никто не будет требовать. Тогда это получается такая турпоездка. Ей оплачивают дорогу, проживание, дают карманные деньги. С первыми контрактами так бывает. Ничего страшного не происходит, можно пробовать еще. Но в нашем агентстве мы стараемся, чтобы это случалось как можно реже. Мы серьезно занимаемся подготовкой, работаем с крупными организациями. Иногда у нас за моделей «бьются» несколько агентств. Начинающих мы также устраиваем, но там уже не только от нас, но и от самой девочки очень многое зависит. Если хотите заработать за рубежом, учите язык, приобретайте навыки и профессионализм. Гонорары будут расти в зависимости от уровня подготовки, опыта и портфолио. Чем круче работы, тем больше вы будете зарабатывать.
Советы и рекомендации эксперта
Своим мнением с нами поделилась основатель и директор Агентства VGmodels:
— Рекомендую прокачивать навыки общения. Это очень коммуникабельная профессия, все делается вживую. Необходимо четко и достаточно громко говорить, быть вежливым и терпеливым, грамотно задавать вопросы.
Нужно понимать, что модель — это работа, как подчеркнула Оксана Еремина. Необходимо готовиться и прилагать усилия. Перед отправкой письма в агентство нужно заранее составить текст и проверь его на ошибки, приложить правильные фото- и видеоматериалы, а потом — ждать.
— Некоторые агентства могут отвечать больше месяца. В любой момент может вдруг найтись клиент или что-то изменится. Раньше за рубеж отправляли высоких светловолосых девушек, а сейчас даже больше работают невысокие и темноволосые. Даже от 162 сантиметров роста. Изменения непредсказуемы. Мода на типажи такая же быстрая, как и любая другая. Но всегда будут востребованы ухоженность, хорошая кожа, артистичность, умение круто позировать и понимать задачи в зависимости от типа работы.
— Будьте вежливы и отвечайте достойно, — подвела итог Оксана Еремина. — Вы никогда не знаете, как и что обернется. У нас были случаи, когда модели очень нелицеприятно отвечали на отказы. А репутация крайне важна. Испортить ее легко, а модельный мир очень тесный, и восстановить ее потом будет сложно. Так карьера может закончиться, даже не начавшись.
Чек-лист новичку: как стать моделью с нуля в 2025 году
Прежде чем стремиться в модельный бизнес, важно понять, готовы ли вы к такой профессии.
1. Модели участвуют в рекламных съемках, демонстрируя коллекции, проекты или бренды. Их основная цель — показать товар так, чтобы он выглядел привлекательно для покупателя.
2. Основные специализации: фото-, промо-, фитнес-, парт-модели, подиумные модели, а также плюс-сайз, возрастные и детские.
3. Для успешной работы нужно быть ответственным, пунктуальным, ухоженным, в хорошей форме, грамотным, артистичным, вежливым и терпеливым.
4. Чтобы стать моделью в 2025 году, начните с оценки своих возможностей и выберите направление, займитесь своим телом и внешностью, сделайте простые фотографии и вместе с грамотным откликом направьте их в выбранное агентство.
5. Будьте готовы к критике, изменению образа жизни, а также к безденежью на старте карьеры.
6. Заработки варьируются от нуля до значительных сумм. Все зависит от уровня модели, агентства и конкретной задачи. Средний гонорар в регионах составляет от 2000 рублей за час работы. Зарубежные контракты могут приносить значительно больше.
7. Самостоятельно построить карьеру возможно, но в таком случае нужно заниматься всеми аспектами работы одновременно: от поиска заказов до ведения соцсетей.
Список источников
1. Любимова А. Как стать моделью. 2021.
2. Клиновский В. Искусство позирования: для моделей и фотографов. Практическое руководство. 2005.
Автор: Валерия Боровкова
Эксперт: Оксана Еремина, основатель и директор Агентства VGmodels, стаж работы в моделинге и fashion-индустрии 30 лет