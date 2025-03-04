Как стать моделью в 2025 году

— Каждый контракт индивидуален, и зарабатывают тоже по-разному. Единственное, что хочу сказать, модель не бывает должна. Она может ничего не заработать, но с нее ничего и никто не будет требовать. Тогда это получается такая турпоездка. Ей оплачивают дорогу, проживание, дают карманные деньги. С первыми контрактами так бывает. Ничего страшного не происходит, можно пробовать еще. Но в нашем агентстве мы стараемся, чтобы это случалось как можно реже. Мы серьезно занимаемся подготовкой, работаем с крупными организациями. Иногда у нас за моделей «бьются» несколько агентств. Начинающих мы также устраиваем, но там уже не только от нас, но и от самой девочки очень многое зависит. Если хотите заработать за рубежом, учите язык, приобретайте навыки и профессионализм. Гонорары будут расти в зависимости от уровня подготовки, опыта и портфолио. Чем круче работы, тем больше вы будете зарабатывать.