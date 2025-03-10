Как стать фитнес-тренером в 2025 году

Для работы в фитнес-клубе не обязательно высшее образование, но и одного энтузиазма будет недостаточно. Чтобы стать востребованным инструктором, нужно соответствовать профстандартам, обладать аналитическими способностями и уметь подстраиваться под интересы других людей. В этой статье мы вместе с Кристиной Синюковой, основателем онлайн- и офлайн-фитнес-клуба «Так Легко», а также фитнес-тренером с 26-летним стажем разбираем, как войти в профессию и стать востребованным специалистом в 2025 году.