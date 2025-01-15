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Как стать добрее в новом году: 7 шагов

Лайфхаки о том, как получить взаимную поддержку и лучше понимать эмоции других.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Соцсети

Все мы получили много пожеланий счастья в новом году, и часто нам именно его и не хватает. Но счастью можно научиться, и один из самых простых шагов — самому стать добрее к окружающим.

Специалисты рассказали журналу «Нож», как создать пространство для диалога и взаимной поддержки.

Творите, а не причиняйте добро

Иногда хочется помочь окружающим, например, перевести бабушку через дорогу или помочь ребенку залезть на горку. Но так ли им нужна ваша помощь?

Вначале убедитесь, что кому-либо действительно нужна ваша помощь. Спросите напрямую человека, которому вы хотите помочь, нужно ли ему это. Не причиняйте добро без выраженного согласия.

Как помогать правильно:

  1. Используйте волшебные слова. Так как вы пересекаете личные границы человека, слова вежливости тут будут уместны.
  2. Представьтесь. Человек может настороженно отнестись к незнакомцам. Поэтому поясните предложение о помощи. Например, скажите: «Я наблюдал за вашей работой. Кажется, у вас очень трудная задача. Если что, я готов вам помочь».
  3. Я — высказывание. Предлагая помощи, опирайтесь на собственные чувства. Скажите, например: «я подумал, что вам может быть нелегко, и почувствовал, что хочу вам помочь».
  4. Учитывайте гендер, возраст и культуру. Молодому мужчине может быть нелегко принято помощь, а девушка может принять ваше добро за попытку познакомиться. Поэтому честно скажите о своих намерениях.

Реагируйте на агрессию спокойно

Агрессия незнакомцев бывает неожиданной. Важно сохранять спокойствие и доброту в такой ситуации.

Как это сделать:

  1. Дайте себе пару секунд, чтобы осознать происходящее.
  2. Мысленно отделите себя от агрессора.
  3. Поймите, что агрессия не связана с вами.
  4. Помните, что в момент проявления агрессии вы остались тем же человеком.
  5. Ответьте агрессору спокойно и конструктивно. Если на это нет желания, просто проигнорируйте его или уйдите.

Выражайте недовольство доброжелательно

Это поможет выстроить конструктивный диалог и найти решение проблемы. Люди не так остро реагируют на критику, если она подается с уважением и пониманием.

Как это сделать:

  1. Для начала узнайте точку зрения другого человека, чтобы понять его мотивы.
  2. Отслеживайте свои чувства. Как только вы их заметите, вы успокоитесь.
  3. Постарайтесь не использовать местоимение «ты». Как только их услышит собеседник, он начнет защищаться.
  4. Будьте уважительны и не преувеличивайте. Поставьте себя на место другого человека и разговаривайте так, как бы вы хотели, чтобы разговаривали с вами.
  5. Просчитайте ситуацию на несколько шагов вперед. Подумайте, что будет, если вы продолжите спорить или согласитесь с оппонентом.
  6. Сосредоточьтесь на поиске компромисса.

Нейтрализуйте неприятные ситуации

В неприятных ситуациях мы испытываем агрессию, злость, ярость или все сразу. В таком случае один участник диалога начинает нападать, а другой начинает защищаться.

Как снизить накал страстей:

  1. Посмотрите на оппонента так, будто ничего не произошло. Оцените его личные качества, манеру одеваться и голос. Это поможет вам понять, что перед вами тот же человек, каким он был десять минут назад.
  2. Смените свою позицию. Если вы стоите напротив собеседника, сделайте шаг в сторону и встаньте слева или справа. Так вы эмоционально приблизитесь к человеку.
  3. Предложите взять паузу. Это поможет вам и оппоненту успокоиться.
  4. Сделайте оппоненту комплимент или пошутите. Это разрядит обстановку.
  5. Переключите разговор на нейтральную тему.

Выражайте доброжелательность невербально

Контролируйте свои мысли, тело и, что самое главное, выражение лица.

Как это сделать:

  1. Улыбайтесь. Это разрядит обстановку.
  2. Смотрите в глаза. Это демонстрирует заинтересованность в собеседнике.
  3. Не скрещивайте руки или ноги, так как свободные позы демонстрируют готовность к общению.
  4. Следите за голосом. Обратите внимание на свой тон голоса. Он не должен быть резким, холодным или злым.
  5. Слушайте активно. Кивайте, говорите «ага», «так», «хорошо», чтобы выразить поддержку и показать, что вы действительно слушаете.

Признавайте успехи других

Никто не обязан радоваться чужим успехам, однако выразить поддержку — очень важно.

Как это сделать:

  1. Избегайте фальши, когда поддерживаете человека.
  2. Активно слушайте и уточняйте какие-то моменты. Например, спросите, оправдались ли ожидания оппонента, годится ли он собой.
  3. Проанализируйте усилия собеседника. Даже если вы завидуете, сосредоточьтесь на том, как именно человек достиг успеха, какой путь он преодолел.
  4. Предложите отметить успех. Это поможет укрепить контакт.
  5. Посмотрите на ситуацию под другим углом.

Проявляйте доброту только во благо

В некоторых ситуациях доброта может только навредить. Иногда собеседнику полезно дать подумать о своей жизни, обдумать свое поведение.

Как правильно проявлять доброту:

  1. В сложных ситуациях спрашивайте себя: принесет ли сейчас ваша доброта реальную пользу?
  2. Не позволяйте окружающим наглеть. Если вы чувствуете, что человек переходит ваши личные границы, сообщите ему об этом.
  3. Не поддавайтесь манипуляциям. Если человек прикрывается благородным порывом, давит на ваше чувство вины, надевает на вас корону благодетеля, но вы испытываете дискомфорт — четко обозначьте свои границы.

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