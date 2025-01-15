Как стать добрее в новом году: 7 шагов

Все мы получили много пожеланий счастья в новом году, и часто нам именно его и не хватает. Но счастью можно научиться, и один из самых простых шагов — самому стать добрее к окружающим.
Специалисты рассказали журналу «Нож», как создать пространство для диалога и взаимной поддержки.
Творите, а не причиняйте добро
Иногда хочется помочь окружающим, например, перевести бабушку через дорогу или помочь ребенку залезть на горку. Но так ли им нужна ваша помощь?
Вначале убедитесь, что кому-либо действительно нужна ваша помощь. Спросите напрямую человека, которому вы хотите помочь, нужно ли ему это. Не причиняйте добро без выраженного согласия.
Как помогать правильно:
- Используйте волшебные слова. Так как вы пересекаете личные границы человека, слова вежливости тут будут уместны.
- Представьтесь. Человек может настороженно отнестись к незнакомцам. Поэтому поясните предложение о помощи. Например, скажите: «Я наблюдал за вашей работой. Кажется, у вас очень трудная задача. Если что, я готов вам помочь».
- Я — высказывание. Предлагая помощи, опирайтесь на собственные чувства. Скажите, например: «я подумал, что вам может быть нелегко, и почувствовал, что хочу вам помочь».
- Учитывайте гендер, возраст и культуру. Молодому мужчине может быть нелегко принято помощь, а девушка может принять ваше добро за попытку познакомиться. Поэтому честно скажите о своих намерениях.
Реагируйте на агрессию спокойно
Агрессия незнакомцев бывает неожиданной. Важно сохранять спокойствие и доброту в такой ситуации.
Как это сделать:
- Дайте себе пару секунд, чтобы осознать происходящее.
- Мысленно отделите себя от агрессора.
- Поймите, что агрессия не связана с вами.
- Помните, что в момент проявления агрессии вы остались тем же человеком.
- Ответьте агрессору спокойно и конструктивно. Если на это нет желания, просто проигнорируйте его или уйдите.
Выражайте недовольство доброжелательно
Это поможет выстроить конструктивный диалог и найти решение проблемы. Люди не так остро реагируют на критику, если она подается с уважением и пониманием.
Как это сделать:
- Для начала узнайте точку зрения другого человека, чтобы понять его мотивы.
- Отслеживайте свои чувства. Как только вы их заметите, вы успокоитесь.
- Постарайтесь не использовать местоимение «ты». Как только их услышит собеседник, он начнет защищаться.
- Будьте уважительны и не преувеличивайте. Поставьте себя на место другого человека и разговаривайте так, как бы вы хотели, чтобы разговаривали с вами.
- Просчитайте ситуацию на несколько шагов вперед. Подумайте, что будет, если вы продолжите спорить или согласитесь с оппонентом.
- Сосредоточьтесь на поиске компромисса.
Нейтрализуйте неприятные ситуации
В неприятных ситуациях мы испытываем агрессию, злость, ярость или все сразу. В таком случае один участник диалога начинает нападать, а другой начинает защищаться.
Как снизить накал страстей:
- Посмотрите на оппонента так, будто ничего не произошло. Оцените его личные качества, манеру одеваться и голос. Это поможет вам понять, что перед вами тот же человек, каким он был десять минут назад.
- Смените свою позицию. Если вы стоите напротив собеседника, сделайте шаг в сторону и встаньте слева или справа. Так вы эмоционально приблизитесь к человеку.
- Предложите взять паузу. Это поможет вам и оппоненту успокоиться.
- Сделайте оппоненту комплимент или пошутите. Это разрядит обстановку.
- Переключите разговор на нейтральную тему.
Выражайте доброжелательность невербально
Контролируйте свои мысли, тело и, что самое главное, выражение лица.
Как это сделать:
- Улыбайтесь. Это разрядит обстановку.
- Смотрите в глаза. Это демонстрирует заинтересованность в собеседнике.
- Не скрещивайте руки или ноги, так как свободные позы демонстрируют готовность к общению.
- Следите за голосом. Обратите внимание на свой тон голоса. Он не должен быть резким, холодным или злым.
- Слушайте активно. Кивайте, говорите «ага», «так», «хорошо», чтобы выразить поддержку и показать, что вы действительно слушаете.
Признавайте успехи других
Никто не обязан радоваться чужим успехам, однако выразить поддержку — очень важно.
Как это сделать:
- Избегайте фальши, когда поддерживаете человека.
- Активно слушайте и уточняйте какие-то моменты. Например, спросите, оправдались ли ожидания оппонента, годится ли он собой.
- Проанализируйте усилия собеседника. Даже если вы завидуете, сосредоточьтесь на том, как именно человек достиг успеха, какой путь он преодолел.
- Предложите отметить успех. Это поможет укрепить контакт.
- Посмотрите на ситуацию под другим углом.
Проявляйте доброту только во благо
В некоторых ситуациях доброта может только навредить. Иногда собеседнику полезно дать подумать о своей жизни, обдумать свое поведение.
Как правильно проявлять доброту:
- В сложных ситуациях спрашивайте себя: принесет ли сейчас ваша доброта реальную пользу?
- Не позволяйте окружающим наглеть. Если вы чувствуете, что человек переходит ваши личные границы, сообщите ему об этом.
- Не поддавайтесь манипуляциям. Если человек прикрывается благородным порывом, давит на ваше чувство вины, надевает на вас корону благодетеля, но вы испытываете дискомфорт — четко обозначьте свои границы.
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