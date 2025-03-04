Эта профессия в последние годы стала одной из самых востребованных и актуальных. С развитием технологий, интернета и визуальной культуры дизайнеры влияют на все сферы нашей жизни — от рекламы до медиаплатформ, от продуктов до интерьеров. Занимаясь дизайном, каждый день можно создавать что-то уникальное, решать интересные задачи и влиять на людей через эстетику. Но как стать дизайнером с нуля в 2025 году? В нашей статье мы подробно расскажем, какие шаги нужно предпринять, какие навыки развивать и какие трудности можно встретить на пути к работе мечты.
Кто такой дизайнер
Дизайнер — это человек, который делает сложное понятным, а обыденное — красивым и удобным. Его работа заключается не только в том, чтобы все выглядело хорошо, но также чтобы вещи, сайты, приложения или даже пространства работали так, как надо.
Профессия дизайнера появилась, когда люди начали задумываться, как сделать предметы не только полезными, но и приятными глазу. Еще в древности мастера украшали посуду орнаментами, строители придумывали изящные фасады зданий, а портные создавали одежду, которая подчеркивала статус человека. Сегодня дизайнеры продолжают эту традицию, но используют современные инструменты и технологии.
Сейчас дизайнеры очень востребованы, потому что мир становится все более визуальным. Мы меньше читаем и больше смотрим. Логотипы, интерфейсы приложений, упаковка товаров — все это дело рук этих специалистов. Они помогают компаниям выделяться среди конкурентов, а людям — ориентироваться в окружающем мире.
У вас может возникнуть естественный вопрос, а останется ли профессия дизайнера такой же востребованной с развитием ИИ, который уже и рисует, и пишет, и сочиняет музыку. Стоит ли вообще начинать и тратить время на учебу? На этот вопрос нам ответила Юлия Курамшина, графический и веб-дизайнер с 13-летним опытом работы из г. Тольятти:
— Этот вопрос задают как раз-таки те, кто еще не вступил в ряды дизайнеров. Настоящие профи не боятся этого. ИИ — это помощник в руках профессионала. Заменить полностью человека он никогда не сможет. Ведь даже чтобы получить результат от искусственного интеллекта — нужен тот, кто создаст для него запрос: напишет промт, придумает вопрос, опишет задачу
Основные направления в дизайне
Дизайнеры работают в самых разных сферах, и каждая из них требует своих навыков, инструментов и подходов. Некоторые создают уют в домах, другие — стильные образы, третьи — удобные сайты или функциональные устройства. Несмотря на разные задачи, у всех дизайнеров есть общее: они создают новое, делая мир лучше, удобнее и красивее.
— Прежде всего стоит определиться, в какой области вы хотите развиваться, — говорит Елена Трудик, product designer и UI/UX designer с 16-летним стажем из г. Батуми. — Разные направления в дизайне требуют разных навыков. Полиграфия, фирменный стиль, веб, приложения. Иногда дизайнеры сочетают две или больше областей. Например, полиграфию и фирменный стиль. Я занимаюсь вебом и приложениями. Определившись с направлением, вы поймете, какие кейсы вам стоит нарабатывать в портфолио. У начинающих дизайнеров можно встретить отсутствие какой-либо специализации. В портфолио представлено все подряд, от визитки до интерфейса доставки еды. Если вы хотите развиваться в каком-то направлении, то составляйте портфолио из работ, которые отражают это направление. Это поможет находить работу в желаемой области.
Основные направления в дизайне и их особенности собрали в таблице.
|Дизайнер интерьера
|Создает комфортное и функциональное пространство в домах, офисах, магазинах и других помещениях. Разрабатывает планировку, выбирает мебель, освещение, декор, учитывает стиль и потребности клиента
|Графический дизайнер
|Создает визуальные материалы: логотипы, рекламные баннеры, упаковки, иллюстрации, презентации. Работает со шрифтами, цветами, композицией, разрабатывает стилистику брендов
|Дизайнер одежды
|Разрабатывает стиль и внешний вид одежды и аксессуаров, учитывая современные тенденции. Создает эскизы, подбирает ткани, разрабатывает лекала, контролирует процесс пошива и финальную отделку изделий
|Ландшафтный дизайнер
|Оформляет садовые и парковые зоны, дворы, общественные пространства. Планирует размещение растений, дорожек, водоемов, декоративных элементов, создает проект благоустройства территории
|Веб-дизайнер
|Создает визуальный облик сайтов и приложений, делая их удобными и привлекательными для юзеров. Разрабатывает макеты страниц, интерфейсы, адаптирует дизайн под разные устройства, работает с UX/UI-решениями
|Промышленный дизайнер
|Разрабатывает внешний вид и функционал различных устройств, бытовой техники, мебели, автомобилей и т. д. Создает концепты, работает над моделями, тестирует прототипы, учитывает эргономику, безопасность и производственные требования
|UX/UI-дизайнер
|Делает взаимодействие пользователя с цифровыми продуктами удобным и интуитивно понятным. Исследует поведение пользователей, создает прототипы интерфейсов, тестирует решения, улучшает пользовательский опыт
|Моушн-дизайнер
|Создает анимацию для видео, рекламы, сайтов и приложений. Разрабатывает сценарии, анимацию, комбинирует графику, звук и видео для достижения нужного эффекта
|Дизайнер упаковки
|Разрабатывает внешний вид упаковки товаров, чтобы они выделялись среди других и лучше продавались. Создает макеты упаковки, подбирает материалы, учитывает требования к безопасности и производству
|Дизайнер мебели
|Проектирует мебель для дома, офиса, общественных пространств. Разрабатывает чертежи, подбирает материалы, учитывает эргономику и особенности производства
Перечисленные в таблице направления дизайна лишь вершина айсберга — специалисты этой профессии также работают в сфере игр, транспорта, театра и кино, выставок и витрин. Выбор специализации зависит от интересов, навыков и стремлений самого человека.
Юлия Курамшина считает, что начинающему дизайнеру важно определиться с направлением еще до начала своего обучения:
— Направлений в дизайне реально очень много. Здесь могут помочь бесплатные обучалки. Можно вписаться в разные мастер-классы и просто слушать свое сердце, насколько откликается каждый вид дизайна. Как показывает опыт, быть дизайнером сразу во всех направлениях почти невозможно. Лучше всего выбрать что-то одно и развиваться в этой сфере. И делать это очень хорошо, чем многое, но на таком себе уровне.
Какими навыками должен обладать дизайнер
Дизайнер — это человек, который совмещает творчество с логикой, а искусство с функциональностью. Для успешной работы требуется широкий набор навыков и качеств. Они помогают дизайнеру не только создавать красивые вещи, но и справляться с нестандартными задачами, работать с клиентами и адаптироваться к современным требованиям.
1. Умение рисовать
Хотя сегодня существует множество цифровых инструментов, базовые навыки рисования остаются важными. Умение делать наброски от руки помогает быстрее фиксировать идеи, разрабатывать концепции и визуализировать задумки для клиента. Это не значит, что дизайнер должен быть художником — достаточно владеть основами композиции, пропорций и перспективы.
2. Креативность и воображение
Дизайнер — это человек, который видит возможности там, где другие видят проблемы. Креативность помогает находить нестандартные решения, придумывать оригинальные идеи и создавать то, что запомнится. Это качество можно и нужно развивать: читать книги, смотреть работы других дизайнеров, экспериментировать с разными стилями.
3. Знание специализированных программ
Сегодня большинство дизайнеров работают в таких программах, как Adobe Photoshop, Illustrator, AutoCAD, Figma или Sketch. В зависимости от специализации набор инструментов может меняться, но важно постоянно учиться и обновлять свои навыки. Технологии развиваются, и быть «вне тренда» для дизайнера означает потерять конкурентоспособность.
4. Коммуникабельность
Дизайнеру приходится много общаться: с клиентами, коллегами, подрядчиками. Умение слушать, задавать правильные вопросы и находить компромиссы — ключ к успешной работе. Иногда клиент может не знать, чего хочет, и задача дизайнера — помочь ему это понять.
5. Быть усидчивым и терпеливым
Создание проекта — процесс порой долгий, он требует внимания к мелочам и выдержки. Иногда приходится переделывать одну деталь десятки раз, пока она не будет идеальной. Терпение помогает не сдаваться, а усидчивость — доводить дело до конца.
6. Навыки тайм-менеджмента
Дизайнер часто работает сразу над несколькими проектами с разными сроками. Умение планировать свое время, расставлять приоритеты и выполнять задачи в срок — необходимое качество. Хорошая организация работы помогает избежать стресса и сохранить репутацию надежного специалиста.
7. Понимание психологии и восприятия
Дизайнеру нужно знать, как люди реагируют на цвета, формы и композицию. Например, красный вызывает ощущение энергии, а синий ассоциируется со спокойствием. Понимание основ психологии помогает создавать проекты, которые вызывают нужные эмоции и «работают» на аудиторию.
8. Готовность учиться и развиваться
Мир дизайна постоянно меняется: появляются новые тренды, технологии и инструменты. Чтобы оставаться востребованным, дизайнер должен постоянно учиться. Это могут быть онлайн-курсы, мастер-классы, чтение профессиональной литературы или участие в конференциях.
9. Навыки работы в команде
Во многих проектах дизайнеры работают в команде с программистами, маркетологами, копирайтерами. Умение взаимодействовать с другими специалистами, учитывать их мнение и вместе находить решения — залог успешной реализации больших проектов.
С чего начать изучение дизайна: пошаговая инструкция
— Начать лучше со знакомства с дизайном, — рассказала Юлия Курамшина. — Можно почитать статьи или посмотреть видео, в которых расскажут, что же такое дизайн и для чего он нужен. Так же стоит развеять несколько мифов об этой профессии. Чаще всего их два. Первый: чтобы быть дизайнером, надо уметь хорошо рисовать от руки и закончить художку. Второй: дизайнер нажимает две кнопки на компьютере — и уже все красиво, тут не надо быть гением и что-то уметь. Оба эти мифа ошибочны. Когда человек понял, что дизайн ему интересен и есть настрой ему обучиться, то тут самое лучшее решение для новичков — бесплатные обучающие видео, всевозможные тренинги и мастер-классы. У многих дизайн-школ есть такие «пробники», на которых кратко вводят в профессию и даже делают первое портфолио. После таких бесплатников уже можно окончательно понять, нравится ли тебе дизайн, и задуматься над платными курсами.
Начать изучать дизайн — значит окунуться в творческую и динамичную профессию. На старте это может казаться сложным: множество направлений, инструментов, трендов. Чтобы не растеряться, нужно двигаться постепенно, осваивая базовые навыки. Мы собрали несколько шагов, которые помогут вам в этом пути.
1. Определитесь с направлением
Дизайн — это огромный мир, где каждый может найти свое призвание. Подумайте, что вам ближе: работать с интерьерами, создавать сайты, проектировать одежду или анимацию. Изучите основные направления, почитайте статьи, посмотрите видео или пройдите бесплатные вводные курсы, чтобы понять, что вам больше всего откликнется.
2. Освойте базовые навыки
Вне зависимости от выбранной специализации начните с основ: научитесь работать с цветом, композицией и типографикой. Знание этих принципов пригодится в любой области дизайна. Начните делать простые наброски от руки или в графических редакторах.
3. Изучите инструменты дизайнера
— В первую очередь нужно обучиться базовым программам. Figma, Photoshop, какой-нибудь векторный редактор или анимация — зависит от направления. Figma — база для тех, кто занялся приложениями и вебом. Важно знать, что такое композиция, цвет, шрифты и какие-то специфические навыки: проектирование интерфейсов или стандарты печати, — советует Елена Трудик, product designer и UI/UX designer.
4. Пройдите обучающий курс или начните с самообразования
Обучение — важная часть становления дизайнера. Вы можете выбрать платные или бесплатные курсы, найти уроки на YouTube, прочитать книги по теме. Главное — регулярно практиковаться и выполнять задания, которые будут развивать ваши навыки.
5. Создавайте свои проекты
Пробуйте применять полученные знания на практике. Например, придумайте дизайн постера, разработайте макет сайта или сделайте планировку комнаты своей мечты. Даже если проекты будут казаться простыми и наивными, это поможет вам набить руку и научиться доводить работу до результата.
6. Анализируйте работы других дизайнеров
Посещайте сайты с портфолио, подписывайтесь на дизайнеров в соцсетях, изучайте их работы. Анализируйте, какие решения они используют, что делает их проекты удачными.
— Важно повышать насмотренность, — говорит Елена Трудик. — Чем больше примеров работ других дизайнеров вы видите, тем больше решений откладывается в вашей голове, тем больше решений для своих проектов вы сможете скомпилировать. Старайтесь изучать реальные работы, складывайте в отдельное место понравившиеся решения — я просто скринами собираю в отдельный файл в Figma.
7. Соберите свое первое портфолио
Даже если вы только начинаете, у вас наверняка появятся работы, которыми можно поделиться. Создайте портфолио, где будут собраны лучшие проекты — пусть даже учебные.
8. Ищите первую практику или заказы
Когда вы почувствуете уверенность в своих силах, начните искать небольшие проекты. Это может быть работа волонтером, стажировка или небольшие заказы от знакомых. Практика в реальных условиях — лучший способ понять, как устроена работа дизайнера.
9. Не бойтесь ошибаться и продолжайте учиться
Без ошибок не бывает — это неотъемлемая часть процесса. Учитесь на них, ищите обратную связь и продолжайте развиваться. Дизайн — та профессия, где всегда есть чему учиться, поэтому будьте готовы постоянно расти и пробовать новое.
10. Развивайте коммуникативные навыки
— Работа дизайнера — это в первую очередь решение какой-то задачи бизнеса, — подчеркивает Елена Трудик. — А для этого надо учиться собирать бизнес-требования и правильно их интерпретировать. Поэтому нетоксичное взаимодействие с коллегами — тоже база.
Кроме того, эксперт советует изучить, какие еще навыки сейчас актуальны для начинающего дизайнера:
— Проще всего это сделать на hh.ru: выбирайте вакансии по вашей специализации и вашему грейду — и вот вам список того, чему надо учиться в первую очередь, — рекомендует Елена Трудик. — Искать наставников, которые реально работают в области. Просите консультации и рекомендации. Иногда 30 минут разговора с таким человеком гораздо полезней, чем месячный курс на эту же тему. Я все еще этим пользуюсь. Когда я только начинала, не было индустрии курсов, поэтому учиться можно было, консультируясь у других дизайнеров.
Можно ли самостоятельно выучиться на дизайнера
В современном мире обучение дизайну перестало быть прерогативой университетов и специализированных школ. Сегодня стать дизайнером можно, даже не выходя из дома, благодаря доступу к интернету и множеству образовательных ресурсов. Но возможно ли это на самом деле?
— Да, вполне возможно, — отвечает на наш вопрос Мария Богданова, коммуникационный дизайнер студии REsuper. — Я, например, и часть моих знакомых самостоятельно пришли в индустрию, не имея никакого бэкграунда по искусству, дизайну, рисунку и прочих смежных областях. У меня стопроцентная уверенность в том, что если ты чувствуешь, что это твое, если ты задался целью и при этом вкладываешь время и силы в самостоятельное развитие собственных скиллов, то ты просто обречен на успех.
Самообучение в дизайне — это не просмотр уроков на YouTube, как можно подумать. Это постоянная практика, разбор ошибок и изучение принципов, которые лежат в основе профессии. Обучение не заканчивается после освоения программ или создания первых проектов. Дизайн — это работа с людьми, их потребностями и запросами, поэтому важно развивать не только технические навыки, но и умение понимать аудиторию, работать с брифами и находить креативные решения.
Самообучение — это свобода выбора. Вы можете изучать только то, что действительно интересно, двигаться в своем темпе и пробовать себя в разных направлениях. Но такая свобода требует дисциплины. Здесь нет преподавателя, который скажет, где ошибка, или определенного расписания, подгоняющего все делать в срок. Нужно быть готовым искать мотивацию внутри себя и не бояться ошибок, которые неизбежны в начале пути.
— Дизайн — это не просто работа, — говорит Мария Богданова. — Для меня это стиль жизни, образ мышления, свобода, которую я всегда выбирала. Работа дизайнером дает мне возможность быть собой, красить волосы в красный (были прецеденты на других должностях, что нельзя яркую внешность). Это свобода передвижения по миру с ноутбуком за спиной. Освобождение от мышления категориями «правильно/неправильно»: есть просто задачи и примерно миллион вариантов, как можно их решить. Просто обожаю эту фишку. Я всегда вольна выбирать себе задачи: сегодня я хочу, например, делать сайты, завтра — коммуникации, через месяц — мерч, а для этого, кстати, я качаю мультидисциплинарность. Дизайн — сфера деятельности настолько широкая, что я навсегда для себя закрыла вопрос «кем я хочу стать, когда вырасту».
Как еще можно стать дизайнером
Если путь самостоятельного обучения кажется слишком сложным, всегда можно обратиться к помощи курсов, менторов или образовательных платформ. Это упростит процесс, задаст структуру и позволит получить обратную связь, что очень важно на первых порах. Давайте более подробно рассмотрим некоторые из вариантов.
1. Пойти учиться на курсы
Курсы — это отличный способ быстро освоить основы дизайна и получить практические навыки. Они могут быть онлайн или офлайн, с различной продолжительностью и специализацией. Преимущество курсов в том, что вы учитесь по четкой программе и получаете обратную связь от преподавателей. Кроме того, многие платформы помогают сформировать первое портфолио, которое будет нужно для поиска работы.
2. Получить образование в учебном заведении
Профильное образование в колледже или университете — классический способ стать дизайнером. Такие программы обычно занимают больше времени, но дают глубокие теоретические знания и практические навыки. Кроме того, учебные заведения часто предлагают стажировки и доступ к профессиональным сообществам, что облегчает начало карьеры.
3. Пройти стажировку или практику
Если вы уже немного разбираетесь в дизайне, можно попробовать устроиться стажером в дизайн-студию или какую-нибудь небольшую компанию. Такой подход позволит вам учиться у профессионалов, получить ценные знания о работе с клиентами и реальными проектами. Стажировка — это еще и шанс завести полезные знакомства в профессиональной среде.
4. Учиться у наставника
Наставничество — это возможность получить индивидуальное обучение от опытного дизайнера. Наставник поможет избежать распространенных ошибок, разберет ваши работы и подскажет, в каком направлении развиваться. Это может быть как платная услуга, так и неформальное сотрудничество, если вы найдете профессионала, готового делиться опытом.
5. Принять участие в конкурсах и проектах
Дизайнерские конкурсы и открытые проекты — еще один способ развивать навыки и заявить о себе. Такие активности помогают набить руку и дают возможность поработать в рамках заданий и сроков. А если повезет, то вы получите объективную обратную связь от жюри. Победа или даже участие в таких мероприятиях может стать отличным дополнением к вашему портфолио.
6. Работать над реальными проектами для друзей и знакомых
Иногда лучший способ научиться — это сразу включиться в практическую деятельность. Предложите свои услуги друзьям или знакомым, помогите с оформлением мероприятий, созданием логотипа или разработкой баннера. Это даст вам практику, а вашим «клиентам» — ценный результат.
7. Изучать дизайн в контексте смежных профессий
Дизайнерские навыки можно получить и в смежных профессиях. Например, маркетологи, фотографы или архитекторы часто углубляют свои знания в дизайне, чтобы лучше выполнять свою работу. Это может быть вашим путем, если вы уже работаете в сфере, связанной с творчеством.
Как наработать портфолио начинающему дизайнеру
Начинающему дизайнеру важно показать свои умения, но как это сделать, если реальных заказов пока нет? Портфолио — это визитная карточка, которая помогает продемонстрировать ваш стиль, подход и навыки. Не обязательно ждать первых клиентов, чтобы начать его формировать. Вот несколько полезных советов, как собрать качественное портфолио с нуля.
Создавайте проекты для себя
Коммуникационный дизайнер Мария Богданова в первую очередь советует делать концептуальные проекты:
— Например, передизайнить существующие сайты на свой лад, придумать какую-то компанию и сделать для нее айдентику, создать плакаты про себя, окружающие предметы, любимого кота или игру, которую только что прошел.
Елена Трудик, product designer и UI/UX designer, уверяет, что если у вас нет работ — их надо придумать:
— Возьмите 2—3—4 кейса, например, корпоративный сайт, лендинг и приложение. Не берите слишком типичную тему для кейса, которую выбирают начинающие дизайнеры. Некоторые популярные темы можно отследить на сайте Behance. Найдите реальные примеры работ на вашу тему и выберите что-то оттуда. Сайт для салона красоты будет гораздо более реалистичной задачей по вашим навыкам, чем приложение для доставки или криптобиржа. Используйте реалистичный контент. На макетах с копипастой совершенно не понятно, как это все будет выглядеть в реальности. То, как оформлена работа, не менее важно, чем то, что на самой работе. Это тоже своего рода портфолио. Не стоит этот момент недооценивать.
Предложите помощь друзьям и знакомым
Помогите кому-то из близкого окружения: сделайте логотип для малого бизнеса друга, оформление для мероприятия или обложку для музыкального альбома.
— Ищите небольшие заказы, — советует Мария Богданова. — Везде и всегда говорите всем, что вы дизайнер, что вы умеете делать, и что если нужен дизайн — пусть приходят к вам. Я на своем опыте убедилась, что сарафанка работает лучше всего. У меня было много заказов именно от хороших знакомых, друзей моих друзей и от людей, которые рекомендовали меня кому-то из своего окружения.
С Марией согласна и Елена Трудик:
— Поищите знакомых, у которых есть бизнес, и предложите сделать какой-то дизайн бесплатно — это научит вас не только рисовать, но и взаимодействовать с заказчиком. И это будет реальная работа в вашем портфолио.
Участвуйте в конкурсах и челленджах
Онлайн-челленджи и конкурсы — отличная возможность попрактиковаться, получить обратную связь и создать яркие проекты. Даже если вы не займете призовое место, работы, сделанные для конкурса, могут стать частью портфолио.
Пройдите онлайн-курсы с практическими заданиями
Многие курсы по дизайну предлагают выполнять проекты, которые можно добавлять в портфолио. Это могут быть задачи по созданию фирменного стиля, веб-дизайна или иллюстраций.
— Это касается и бесплатных обучалок, — добавляет Юлия Курамшина, графический и веб-дизайнер. — В рамках многих тренингов у вас будет 1—2 готовые работы, которые не стыдно показать миру.
Создавайте работы для благотворительных или некоммерческих организаций
Предложите свои услуги небольшой общественной организации или проекту, который вам близок. Так вы поможете хорошему делу, а заодно получите ценный опыт и реальные проекты для портфолио.
Анализируйте и обновляйте старые проекты
Если вы уже пробовали свои силы в дизайне, пересмотрите старые работы. Обновите их с учетом новых знаний и навыков. Современная и качественная версия ваших прошлых проектов подчеркнет профессиональный рост.
Покажите процесс работы
Публикуйте кейсы, где вы рассказываете о процессе создания проекта: с чего вы начали, какие варианты рассматривали и к какому результату пришли. Это поможет клиентам понять ваш подход и увидеть, как вы решаете задачи.
— Еще хорошо работают выдуманные проекты, — комментирует Юлия Курамшина. — Придумываешь себе заказчика, ТЗ (техническое задание) и создаешь дизайн. Очень хорошая практика для новичков. Но тут не стоит слишком увлекаться и создавать, например, сайт по продаже космических кораблей. Выбираем более реальные ниши бизнеса и решаем их задачи с помощью дизайна. Кроме того, есть нейросети, которые за 5 секунд создают ТЗ, и ты просто делаешь по нему макет. Очень удобно, если лень придумывать проекты самому. Этих способов обычно вполне хватает, чтобы собрать небольшое портфолио, с которым можно начинать продавать услуги дизайна. Я своим ученикам рекомендую сделать 2—3 работы. Реальный заказчик никогда не будет изучать портфолио дизайнера больше 2—3 минут: ему нужно решать свои бизнес-задачи, а не картинки рассматривать.
Как найти первую работу начинающему дизайнеру
Елена Трудик уверена, что с 2—4 кейсами уже можно искать работу, но останавливаться на этом не стоит:
— Продолжайте делать проекты — вам еще все равно нужно учиться. Не все ваши работы достойны портфолио, поэтому меняйте кейсы на новые, когда у вас появляются новые навыки, выше предыдущих по уровню. Поищите бесплатные стажировки или проекты за отзыв. Первый год вам нужно нарабатывать опыт и как можно больше реальных кейсов. Пусть они будут бесплатные, но реальные. Ну и параллельно ищите свою первую работу.
Начало карьеры в дизайне может казаться сложным, особенно если вы только начинаете и у вас нет опыта. Но даже новичку доступны возможности, которые помогут сделать первый шаг и найти работу. Используйте все доступные ресурсы, не бойтесь предлагать свои услуги и будьте активными. Собрали для вас несколько полезных советов, которые помогут сделать самое главное — начать.
1. Создайте портфолио
Очевидно, что перед тем, как начать искать работу, нужно собрать портфолио, чтобы было с чем идти к заказчику. Даже если у вас нет реальных заказов, сделайте проекты для себя, поучаствуйте в конкурсах или предложите помощь знакомым, как мы уже советовали. Портфолио должно быть визуально привлекательным, разнообразным и демонстрировать ваши сильные стороны.
2. Начните с фриланса
Елена Трудик рекомендует зарегистрироваться на всех видах фриланса и искать работу там:
— Выбирайте небольшие проекты за небольшие деньги. Также пишите к проектам сопроводительные письма. Заказчикам на фрилансе важно понимать, что вы смотрели и читали задачу, а не просто автоматом всем рассылаете одно и тоже. И не отправляйте готовую работу в архивах или каким-то странным способом. Лучший вариант — любой агрегатор для портфолио: behance, dribble.
3. Ищите стажировки и практику
Компании часто ищут стажеров или помощников дизайнеров. Это отличный вариант, чтобы наработать опыт, научиться взаимодействовать в команде и завести профессиональные связи. Даже если стажировка не оплачивается, она может стать трамплином для дальнейшего роста.
4. Создайте профиль в соцсетях и на профессиональных платформах
Активность в соцсетях может привлечь внимание потенциальных клиентов или работодателей. Делитесь своими проектами, участвуйте в обсуждениях и рассказывайте о процессе своей работы.
5. Сетевые мероприятия и выставки
Посещайте мероприятия, связанные с дизайном: мастер-классы, конференции, выставки. Там можно завести полезные знакомства, узнать о вакансиях и окунуться в профессиональную среду.
6. Обратитесь к местным бизнесам
7. Реагируйте на вакансии
Следите за вакансиями на специализированных сайтах и в профессиональных группах в соцсетях. Даже если вы не соответствуете всем требованиям, отправляйте резюме — работодатели готовы давать шансы новичкам, вопреки всеобщему мнению.
— Если вы ищете корпоративную работу, вам надо выделиться среди таких же новичков, — поделилась Елена Трудик. — Сделайте нормальное резюме и оформите портфолио. Расскажите немного о проекте человеческим языком и приложите те его части, которые отражают ваши навыки, расскажите о какой-то задаче в проекте и ее решении. Резюме и портфолио — этап, который сложно пройти. И сюда надо приложить немало усилий. Но начинайте рассылать резюме, как только сделаете и переделаете его столько раз, сколько потребуется, чтобы хорошо показать свои навыки и портфолио. Переделка резюме и портфолио для поисков — практически бесконечный процесс.
8. Используйте рекомендации и связи
Расскажите своим знакомым, что вы ищете работу. Часто первый проект приходит через личные рекомендации, поэтому не стесняйтесь говорить о своих намерениях и талантах.
— Свой первый проектный заказ я нашла благодаря знакомым, — рассказала Елена Трудик. — Когда у меня начало что-то адекватное получаться, я стала всем говорить, что я дизайнер и если кому-то что-то надо, пожалуйста, порекомендуйте меня. Этот метод работает и сейчас, даже при высокой конкуренции. Очень многим людям проще доверить работу по рекомендации, чем искать исполнителя на фрилансе или тем более на hh.ru. Поэтому не забывайте рассказывать знакомым о себе: чем больше людей о вас знает, тем выше шансы, что кому-то из них нужен дизайнер.
9. Не сдавайтесь
Первый заказ может прийти не сразу, но важно не опускать руки. Продолжайте развиваться, работать над портфолио и использовать разные подходы. Упорство и настойчивость обязательно приведут к успеху.
Мария Богданова поделилась с нами своей историей, как она нашла первый заказ в дизайне:
— Как сейчас помню, я проходила бесплатные курсики, смотрела туториалы на ютубчике, просила лучшую подружку давать мне обратную связь (у нее тогда была своя школа по созданию и продвижению сайтов), постоянно спрашивала советов у всех встречающихся на моем пути дизайнеров, ловила инфу на каждом шагу. Ну очень хотела стать настоящим дизайнером. И вот как-то увидела в сторис, что одна моя знакомая ищет дизайнера, который сделает ей логотип магазина одежды для собачек. Подумала, что надо рискнуть и написать. И написала. Дальше все как в тумане: нарисовала драфт, согласовала, перевела это все в иллюстратор, поправила линии, подобрала шрифт. Заказчица все утвердила и даже заплатила мне деньги. До сих пор с теплом вспоминаю этот момент, потому что первый заказ — непосредственное доказательство того, что ты на верном пути и у тебя все получается.
Свою первую официальную работу, как рассказала Мария Богданова, она тоже нашла практически таким же способом:
— Я просто написала руководителю команды дизайна, что я дизайнер, перечислила навыки и попросила давать мне задачки, чтобы набивать руку с перспективой перехода на полноценную должность, если всех будет устраивать результат моей работы (тогда я работала руководителем поддержки в онлайн-школе). Она согласилась, и помимо основной работы вечерами я делала то, что я так люблю, а уже через полгода открылась вакансия дизайнера в штат, я прошла собеседование с арт-директором и стала настоящим дизайнером. Сказать, что я была счастлива — ничего не сказать. Я попала в лучшую команду с лучшим арт-директором в мире, который вырастил из меня сильного специалиста. И все благодаря тому, что рискнула. Когда ищешь работу дизайнером, важно портфолио. Но еще важнее не бояться ловить момент. Эминем был прав, когда пел: «You only get one shot, do not miss your chance to blow».
— Иногда поиски первой работы могут занять несколько месяцев, — добавляет Елена Трудик. — Но этому нужно посвящать каждый день. И тут роль играют большие числа, чем больше откликов вы отправляете, чем большему количеству людей о себе рассказываете — тем выше шансы найти работу. Нет ничего страшного даже в 100 отказах. Для примера, я осенью отправила больше 1000 откликов, чтобы получить 10 собеседований, хотя на мой грейд конкуренция слегка меньше.
Уровень зарплат дизайнеров
Заработная плата дизайнеров в России существенно варьируется в зависимости от специализации, опыта работы и региона. По данным портала «ГородРабот.ру», средняя зарплата дизайнеров составляет 73 422 рубля в месяц.
Рассмотрим средние показатели зарплат по различным направлениям дизайна:
UI/UX-дизайнеры: средняя зарплата составляет 96 533 рубля в месяц;
архитекторы-дизайнеры: средняя зарплата достигает 97 514 рублей в месяц;
веб-дизайнеры: средняя зарплата составляет 68 901 рубль в месяц;
дизайнеры интерьера: средняя зарплата равна 81 942 рубля в месяц;
дизайнеры-иллюстраторы: средняя зарплата составляет 59 191 рубль в месяц;
дизайнеры упаковки: средняя зарплата равна 77 316 рублей в месяц;
дизайнеры-визуализаторы: средняя зарплата составляет 78 652 рубля в месяц;
менеджеры-дизайнеры: средняя зарплата достигает 85 507 рублей в месяц.
Уровень заработной платы может значительно отличаться в зависимости от региона. Например, в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, зарплаты дизайнеров обычно выше, чем в других регионах страны. Кроме того, опыт работы, наличие портфолио и специализация тоже немало влияют на уровень дохода.
С какими трудностями сталкиваются начинающие дизайнеры
— Поиски первых заказов, наверное, самое сложное. Конкуренция среди начинающих дизайнеров достаточно высокая. И надо постараться, чтобы выделиться на фоне остальных. Большинство не проходит первый этап отсева — резюме и портфолио выглядят для HR примерно одинаково, — поделилась Елена Трудик. — Сложно учиться одновременно многому. Надо быть готовым к тяжелой работе — не получится, как обещают на курсах, сразу уметь все и зарабатывать много. Даже несмотря на большое количество курсов сложно найти реально хорошее обучение, которое даст крепкую базу по дизайну. Многое придется собирать самому.
Начало карьеры дизайнера — это увлекательный, но сложный путь. Помимо освоения новых инструментов и развития креативности, новичкам часто приходится сталкиваться с рядом трудностей.
Нехватка опыта и портфолио
У многих начинающих дизайнеров нет достаточного количества проектов для создания впечатляющего портфолио. Это затрудняет поиск работы, так как работодатели хотят видеть реальные примеры выполненных задач.
Недостаток знаний инструментов
На старте может казаться, что овладение программами, такими как Adobe Photoshop, Illustrator, Figma и другими, — непосильная задача. Это приводит к сомнениям в своих способностях.
Трудности с пониманием брифов и работы с клиентами
Понять, что именно хочет заказчик, бывает непросто. Это требует не только аналитического подхода, но и навыков общения, которые у новичков часто еще не развиты.
Конкуренция на рынке труда
Вход в профессию связан с высокой конкуренцией. Многие вакансии требуют опыта работы, что делает ее поиск долгим и сложным.
Перфекционизм и страх критики
Молодые дизайнеры часто тратят слишком много времени на доработку мелких деталей из-за страха получить негативный отзыв. Это может замедлить их профессиональное развитие.
Низкий стартовый доход
На первых этапах уровень заработка обычно невысок, особенно если речь идет о фрилансе или стажировке, и это может стать серьезным испытанием для мотивации.
Непонимание рынка и специализации
Многие новички начинают с общего подхода, не понимая, какое направление дизайна им ближе. В результате усилия рассеиваются, а результат не оправдывает ожиданий.
Ограниченные связи и отсутствие наставников
Начинающим дизайнерам не хватает профессионального окружения, которое могло бы поддержать и подсказать, как решать сложные задачи.
Преодоление этих трудностей — неотъемлемая часть становления профессионалом. Главное — продолжать учиться, не бояться ошибок и активно искать возможности для роста.
Советы и рекомендации экспертов
Дизайнеры — люди не только креативные и творческие, но еще и желающие пополнять свои ряды такими же интересными людьми, поэтому самое ценное, что они могут дать, помимо своих работ, — это советы и рекомендации тем, кто только начинает этот сложный, но, безусловно, интересный путь.
Мария Богданова, коммуникационный дизайнер студии REsuper:
— Не забрасывайте! Самое сложное на трудном пути становления — это находить в себе силы идти дальше. Я знаю на собственном опыте, что бывает тяжело, первые заказы могут прийти не быстро, но они обязательно будут, нужно просто чуть больше усилий и трудолюбия. Даже когда ты уже стал дизайнером, бывает тоже не просто, но нужно находить в себе силы и постоянно инвестировать в себя и свои знания. Нужно научиться кайфовать от процесса, потому что это самое важное в индустрии. Ты всегда будешь в процессе: обучения, работы над проектом, поиска работы, работы над портфолио. Дизайн — это постоянное движение, которое дает так много возможностей. Оно того стоит.
Юлия Курамшина, графический и веб-дизайнер:
— До сих в сети витает мнение, что дизайнер — это вот тот чувак, который лежит с коктейлем на берегу океана где-то на Бали под пальмой с ноутбуком в руках, работает два часа в день и получает кучу денег. Если ваша мотивация получить эту профессию только такая, то советую даже не начинать. Подойдите к вопросу выбора этой профессии повнимательнее. Подходит ли это конкретно вам? Ну и, конечно, пробуйте! Мы живем в такое время, где можно «пощупать» новую профессию заранее, не окунувшись в нее с головой и не бросив все в жизни. По-моему, это прекрасное время. Ну и если уж вы поняли, что это ваше, то добро пожаловать в этот чудесный разнообразный мир!
Елена Трудик, product designer и UI/UX designer:
— Не бойтесь ошибаться. Когда вы начинающий — вы будете ошибаться. Это нормально. Научитесь учиться. Это отдельный важный навык, он откроет возможность всегда быть актуальным специалистом. Помните, что дизайн решает задачи бизнеса, не важно в какой области вы работаете. Чтобы развиваться в профессии, надо все время решать новые задачи. Если вы хотите развивать карьеру, то периодически стройте на нее ближайшие планы. Это обучение навыкам, поиск какого-то проекта, который станет хорошим кейсом, и даже запланированная смена работы.
Чек-лист новичку: как стать дизайнером с нуля в 2025 году
Дизайнер — это не просто профессия, а целый мир, где творческая идея встречается с современными технологиями. Чтобы уверенно начать путь в этой сфере, нужно понимать, с чего стартовать, какие навыки развивать и как справляться с трудностями. Повторим самое главное из нашей статьи, о чем нужно помнить, если вы решили посвятить себя этой профессии.
1. Определитесь с направлением. Исследуйте основные виды дизайна — от графического до ландшафтного. Выберите то, что ближе всего к вашим интересам и талантам.
2. Освойте базовые навыки и инструменты. Научитесь работать в популярных программах, таких как Adobe Photoshop, Illustrator, Figma или AutoCAD. Если направление требует, обратите внимание на 3D-моделирование и анимацию.
3. Развивайте художественное чутье. Учитесь понимать цвет, композицию, шрифты и визуальные тренды. Эти навыки пригодятся в любой области дизайна.
4. Работайте над портфолио с самого начала. Создавайте работы для себя, участвуйте в бесплатных проектах, проходите стажировки. Портфолио — ваш главный инструмент для поиска работы.
5. Изучайте основы общения с клиентами. Научитесь интерпретировать брифы, задавать вопросы и предлагать решения. Это поможет избежать недоразумений в работе.
6. Выберите формат обучения. Курсы, самообразование, университеты или наставничество — найдите формат, который подходит именно вам, и двигайтесь вперед.
7. Развивайте soft-скиллы. Усидчивость, умение справляться с критикой, тайм-менеджмент — важные качества для работы дизайнером.
8. Пройдите первые шаги в профессии. Ставьте перед собой небольшие цели: выполните несколько заказов, опубликуйте свои работы в портфолио и на биржах фриланса.
9. Ищите первую работу настойчиво. Анализируйте вакансии, используйте нетворкинг, ищите наставников и не бойтесь пробовать разные подходы.
10. Ориентируйтесь на рынок труда. Изучайте зарплатные ожидания, тренды и требования в вашей области. Это поможет выбрать правильную стратегию развития.
11. Будьте готовы к трудностям. Недостаток опыта, конкуренция, страх критики — обычные этапы для новичков. Главное — не сдаваться и продолжать учиться.
Стать дизайнером с нуля — задача, которая потребует усилий, но принесет массу удовольствия и возможностей. Запаситесь терпением, вдохновением и готовьтесь к большим переменам!
Список источников
1. Статистика рынка труда в России — «Дизайнер». ГородРабот.ру. 2025.
Эксперты:
Елена Трудик, product designer и UI/UX designer с 16-летним стажем, г. Батуми
Мария Богданова, коммуникационный дизайнер студии REsuper, г. Санкт-Петербург
Юлия Курамшина, графический и веб-дизайнер с 13-летним опытом работы, г. Тольятти