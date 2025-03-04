Как стать дизайнером с нуля в 2025 году

— Начать лучше со знакомства с дизайном, — рассказала Юлия Курамшина. — Можно почитать статьи или посмотреть видео, в которых расскажут, что же такое дизайн и для чего он нужен. Так же стоит развеять несколько мифов об этой профессии. Чаще всего их два. Первый: чтобы быть дизайнером, надо уметь хорошо рисовать от руки и закончить художку. Второй: дизайнер нажимает две кнопки на компьютере — и уже все красиво, тут не надо быть гением и что-то уметь. Оба эти мифа ошибочны. Когда человек понял, что дизайн ему интересен и есть настрой ему обучиться, то тут самое лучшее решение для новичков — бесплатные обучающие видео, всевозможные тренинги и мастер-классы. У многих дизайн-школ есть такие «пробники», на которых кратко вводят в профессию и даже делают первое портфолио. После таких бесплатников уже можно окончательно понять, нравится ли тебе дизайн, и задуматься над платными курсами.