Как стать дизайнером с нуля в 2025 году

— Я просто написала руководителю команды дизайна, что я дизайнер, перечислила навыки и попросила давать мне задачки, чтобы набивать руку с перспективой перехода на полноценную должность, если всех будет устраивать результат моей работы (тогда я работала руководителем поддержки в онлайн-школе). Она согласилась, и помимо основной работы вечерами я делала то, что я так люблю, а уже через полгода открылась вакансия дизайнера в штат, я прошла собеседование с арт-директором и стала настоящим дизайнером. Сказать, что я была счастлива — ничего не сказать. Я попала в лучшую команду с лучшим арт-директором в мире, который вырастил из меня сильного специалиста. И все благодаря тому, что рискнула. Когда ищешь работу дизайнером, важно портфолио. Но еще важнее не бояться ловить момент. Эминем был прав, когда пел: «You only get one shot, do not miss your chance to blow».