Как стадии сердечного цикла влияют на нервные реакции

На то, как мы воспринимаем мир и взаимодействуем с ним, влияют внутренние процессы организма, такие как сердцебиение, дыхание и пищеварение. Ученые давно доказали, что сенсорное восприятие нарушается во время систолической фазы сердечного цикла — когда кровеносные сосуды кратковременно расширяются.

Сотрудники Института когнитивных способностей человека и мозга Макса Планка хотели понять, как меняется при этом реакция на раздражители в течение всего сердечного цикла. Для этого 37 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет получили серию импульсов транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), стимулирующих нервные клетки над правой стороной мозга. Исследование опубликовано в журнале PLOS Biology.

Во время пульса измерялись двигательные и корковые реакции, а также сердцебиение. Авторы обнаружили, что более высокая возбудимость регистрировалась во время систолической фазы. Последовательность сокращений и расслаблений связана с изменениями в двигательной системе и ее способностью реагировать на стимуляцию, и в последующем это может иметь значение для лечения депрессии и инсульта.

Недавно ученые обнаружили интересную реакцию организма, исследуя поведение мышей, и выяснили, что происходит, когда мы теряем сознание.

Олеся Маевская