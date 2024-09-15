Как справиться с тревожностью и беспокойством перед сном

Для того чтобы справиться с тревожным состоянием перед сном, необходимо знать причины таких проявлений, а также, на какие симптомы обратить внимание. На вопросы aif.ru ответила психолог ФГАОУ ВО Северо-Кавказского федерального университета Татьяна Мишина.
Какие причины тревожного состояния перед сном?
«Прежде чем решать, что же делать, необходимо выявить факторы, оказывающие влияние на проявление тревожности и беспокойства. Причинами проявления могут быть: стресс, связанный с переживаниями на работе, финансовые трудности, проблемы со здоровьем, личные проблемы. Значительное влияние оказывает и перевозбуждение центральной нервной системы при чрезмерном употреблении алкоголя, кофеина, длительном просмотре телефона или работа с компьютером непосредственно перед сном», — уточнила психолог.
Какие симптомы говорят о тревожном состоянии перед сном?
У любого человека переживания о своем будущем, тревожные мысли, неуверенность в себе приводят к беспокойству. Свой вклад вносят и низкая физическая активность, плохая диета и нерегулярный режим сна, отметила эксперт.
«Следует обратить внимание, что в редких случаях такие симптомы могут косвенно указывать на проявление депрессии, тревожного расстройства и посттравматического стрессового расстройства», — рассказала Татьяна Мишина.
К симптомам тревожности и беспокойства перед сном относятся:
- трудности с засыпанием,
- неспокойный сон,
- бессонница,
- раннее пробуждение,
- сердцебиение,
- тошнота,
- потливость,
- мышечное напряжение,
- боли в животе.
Психика реагирует неспособностью расслабиться, тревожными мыслями, чувством страха. Иногда можно отметить проблемы с концентрацией внимания, рассеянностью.
Как справиться с тревожностью и беспокойством перед отходом ко сну?
Психолог советует начать с изменения образа жизни:
- Наладить свой режим сна. Для этого стараться ложиться, вставать в одно и то же время каждый день, в том числе и в выходные. Создать успокаивающие ритуалы, например, почитать книгу, послушать расслабляющую музыку, принять теплую ванну, выпить небольшой стакан молока.
- Снизить употребление алкоголя и напитков, содержащих кофеин. Стараться избегать их употребления за несколько часов и непосредственно перед сном. Это косвенно повлияет на улучшение сна в долгосрочной перспективе.
- Обратить свое внимание на питание: стараться не переедать на ночь, употреблять больше овощей, фруктов, зелени, пить в течение дня достаточное количество воды.
- Освоить техники релаксации. Например, медитация помогает снизить уровень стресса, успокаивает. Дыхательные практики помогают расслабиться и успокоиться.
- Пересмотреть свое отношение к спортивной нагрузке и включить физические упражнения. Занятия спортом помогут снять стресс.
- Организовать комфортные условия в спальне. В комнате должно быть темно, тихо и прохладно. В дневное время стараться сон исключить, так как он влияет на качество сна ночью.
«Важно помнить, если тревожность и беспокойство не проходят длительное время, желательно обратиться к врачу, чтобы исключить наличие серьезных заболеваний. Нельзя заниматься самолечением и самостоятельно принимать лекарства без назначения. Изменение своего образа жизни и практика релаксации потребуют достаточно времени для того, чтобы они начали действовать», — заключила психолог.