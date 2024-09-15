Как справиться с тревожностью и беспокойством перед сном

«Важно помнить, если тревожность и беспокойство не проходят длительное время, желательно обратиться к врачу, чтобы исключить наличие серьезных заболеваний. Нельзя заниматься самолечением и самостоятельно принимать лекарства без назначения. Изменение своего образа жизни и практика релаксации потребуют достаточно времени для того, чтобы они начали действовать», — заключила психолог.