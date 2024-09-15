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Как справиться с тревожностью и беспокойством перед сном

Психолог рассказала, как сделать отход ко сну спокойным и безмятежным.

Источник: Freepik

Для того чтобы справиться с тревожным состоянием перед сном, необходимо знать причины таких проявлений, а также, на какие симптомы обратить внимание. На вопросы aif.ru ответила психолог ФГАОУ ВО Северо-Кавказского федерального университета Татьяна Мишина.

Какие причины тревожного состояния перед сном?

«Прежде чем решать, что же делать, необходимо выявить факторы, оказывающие влияние на проявление тревожности и беспокойства. Причинами проявления могут быть: стресс, связанный с переживаниями на работе, финансовые трудности, проблемы со здоровьем, личные проблемы. Значительное влияние оказывает и перевозбуждение центральной нервной системы при чрезмерном употреблении алкоголя, кофеина, длительном просмотре телефона или работа с компьютером непосредственно перед сном», — уточнила психолог.

Какие симптомы говорят о тревожном состоянии перед сном?

У любого человека переживания о своем будущем, тревожные мысли, неуверенность в себе приводят к беспокойству. Свой вклад вносят и низкая физическая активность, плохая диета и нерегулярный режим сна, отметила эксперт.

«Следует обратить внимание, что в редких случаях такие симптомы могут косвенно указывать на проявление депрессии, тревожного расстройства и посттравматического стрессового расстройства», — рассказала Татьяна Мишина.

К симптомам тревожности и беспокойства перед сном относятся:

  • трудности с засыпанием,
  • неспокойный сон,
  • бессонница,
  • раннее пробуждение,
  • сердцебиение,
  • тошнота,
  • потливость,
  • мышечное напряжение,
  • боли в животе.

Психика реагирует неспособностью расслабиться, тревожными мыслями, чувством страха. Иногда можно отметить проблемы с концентрацией внимания, рассеянностью.

Как справиться с тревожностью и беспокойством перед отходом ко сну?

Психолог советует начать с изменения образа жизни:

  • Наладить свой режим сна. Для этого стараться ложиться, вставать в одно и то же время каждый день, в том числе и в выходные. Создать успокаивающие ритуалы, например, почитать книгу, послушать расслабляющую музыку, принять теплую ванну, выпить небольшой стакан молока.
  • Снизить употребление алкоголя и напитков, содержащих кофеин. Стараться избегать их употребления за несколько часов и непосредственно перед сном. Это косвенно повлияет на улучшение сна в долгосрочной перспективе.
  • Обратить свое внимание на питание: стараться не переедать на ночь, употреблять больше овощей, фруктов, зелени, пить в течение дня достаточное количество воды.
  • Освоить техники релаксации. Например, медитация помогает снизить уровень стресса, успокаивает. Дыхательные практики помогают расслабиться и успокоиться.
  • Пересмотреть свое отношение к спортивной нагрузке и включить физические упражнения. Занятия спортом помогут снять стресс.
  • Организовать комфортные условия в спальне. В комнате должно быть темно, тихо и прохладно. В дневное время стараться сон исключить, так как он влияет на качество сна ночью.

«Важно помнить, если тревожность и беспокойство не проходят длительное время, желательно обратиться к врачу, чтобы исключить наличие серьезных заболеваний. Нельзя заниматься самолечением и самостоятельно принимать лекарства без назначения. Изменение своего образа жизни и практика релаксации потребуют достаточно времени для того, чтобы они начали действовать», — заключила психолог.