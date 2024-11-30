Как справиться с шумом в ушах при смене погоды

Колебания атмосферного давления, связанные со сменой погоды — одна из распространенных причин тиннитуса (от лат. tinnire — «позвякивать»), в простонародье — звона в шах. Об этом британскому изданию The Bristol Post сообщила специалист в области диагностики, лечения и профилактики нарушений слуха Ханна Сэмюэлс.
«Когда давление падает, воздух становится менее плотным, что может повлиять на уровень жидкости во внутреннем ухе, иногда приводя к увеличению давления на барабанную перепонку и изменению притока крови к слуховой системе», — пояснила аудиолог.
По словам эксперта, на интенсивность тиннитуса могут повлиять не только скачки давления. Снижение температуры и сильный ветер могут усилить свист в ушах.
Как можно избежать звона в ушах при смене погоды?
Специалист рекомендует придерживаться пяти простых правил.
Во-первых, всегда защищайте свои уши, выходя на улицу в непогоду, особенно если вы чувствительны к холоду.
Во-вторых, человек, страдающий от звона в ушах на фоне смены погоды чаще всего испытывает раздражение и дискомфорт, находясь в шумных местах. Для таких случаев стоит запастись набором берушей.
В-третьих, убрать неприятный звон и жужжание, как ни странно, поможет другой шум, но не громкий, а звучащий в фоновом режиме.
«Прослушивание успокаивающей музыки и звуков, похожих на белый шум, является эффективным методом для тех, кто страдает от тиннитуса. Это связано с тем, что это позволяет вам переключить свой разум на внешний звук, отключившись от шума в ушах и переключив внимание на что-то другое», — отметила Ханна Сэмюэлс.
В-четвертых, эффективный способ увлажнить уши и принести некоторое облегчение — это использование ушных капель.
«Холодный воздух и ветер могут быть очень тяжелыми для наших ушей и сушить кожу, даже в ушном канале. Это может вызвать раздражение и дискомфорт, что, в свою очередь, усугубляет симптомы тиннитуса», — добавила эксперт.
В-пятых, если шумит в ушах продолжительное время, то не стоит заниматься самолечением. Это может быть опасно. Необходима консультация врача.