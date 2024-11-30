Как справиться с шумом в ушах при смене погоды

«Прослушивание успокаивающей музыки и звуков, похожих на белый шум, является эффективным методом для тех, кто страдает от тиннитуса. Это связано с тем, что это позволяет вам переключить свой разум на внешний звук, отключившись от шума в ушах и переключив внимание на что-то другое», — отметила Ханна Сэмюэлс.