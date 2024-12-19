Как справиться с плохим самочувствием из-за смены погоды

В зоне риска в морозные дни, по ее словам, находятся люди с хроническими заболеваниями и те, у кого истощены адаптационные силы организма.
Кому особенно опасны морозы
Истощение может наступать в силу разных причин — длительного стресса, недостатка сна, несбалансированного питания, отсутствия физической нагрузки, серьезных заболеваний
Иммунитет тратит дополнительные силы, чтобы адаптироваться к новым внешним условиям, и естественная иммунная защита снижается, организм становится уязвимым для вирусных и бактериальных инфекций, что особенно опасно зимой — в пик гриппа и простуд.
Дискомфорт от погодных условий может стать причиной затяжного стресса, усилить чувство усталости и апатии. При холоде в кровь идет выброс адреналина для ускорения метаболических процессов и выработки тепла, поэтому человек может испытывать тревогу.
«От скачков температуры повышается артериальное давление, люди с гипертонией, высоким уровнем холестерина, сахарным диабетом могут столкнуться с риском острых сердечно-сосудистых событий», — предупреждает врач.
Тренировка иммунитета
Впрочем, иммунитет вполне поддается тренировкам. Холод, выступая раздражителем, может способствовать активизации эндокринной функции, при которой в организме начинают вырабатываться дополнительные адаптационные ресурсы. Лечение холодом называется криотерапией.
«Во время этой процедуры все тело человека воздействуют низкие температуры: 130−140 градусов, а время процедуры не превышает 2 минут. За счет воздействия отрицательных процедур происходит активная выработка гормона удовольствия, появляется хорошее самочувствие и настроение», — отмечает эксперт.
Безусловно, закалить организм и поднять настроение можно также благодаря спортивной ходьбе, скандинавской ходьбе или обычным системным прогулкам на свежем воздухе. 40 минут непрерывной ходьбы запускают выработку новых митохондрий — «энергетических станций», вырабатывающих энергию для нашего организма.
Чем больше новых митохондрий вырабатывается, тем больше энергии появляется у человека для производства гормонов, снижения веса, ускоренного метаболизма и умственной деятельности.
Что есть и пить в холодную погоду
По ее словам, в морозы важно сбалансированно питаться и потреблять достаточное количество воды.
Организм тратит больше сил на согревание, поэтому рацион должен быть полноценным и богатым правильными жирами.
Сохранение водного баланса важно потому, что при низких температурах организм быстрее теряет влагу.
В помещении нужно поддерживать комфортную температуру, но не чрезмерно протапливать помещение, избегая резкого контраста с температурой на улице.
Для снижения сухости холодного воздуха полезно использовать в помещении увлажнители.
«Людям с хроническими заболеваниями важно придерживаться рекомендаций врача, тем более важно придерживаться рекомендаций при сильных перепадах температуры», — рассказала врач.