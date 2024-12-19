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Как справиться с плохим самочувствием из-за смены погоды

Зимой перепады температуры становятся более значительными, потому что летом в качестве сглаживающего фактора выступает солнце. Как справиться с такими температурными качелями, рассказала врач сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash.com

В зоне риска в морозные дни, по ее словам, находятся люди с хроническими заболеваниями и те, у кого истощены адаптационные силы организма.

Кому особенно опасны морозы

Истощение может наступать в силу разных причин — длительного стресса, недостатка сна, несбалансированного питания, отсутствия физической нагрузки, серьезных заболеваний и т. д.

Иммунитет тратит дополнительные силы, чтобы адаптироваться к новым внешним условиям, и естественная иммунная защита снижается, организм становится уязвимым для вирусных и бактериальных инфекций, что особенно опасно зимой — в пик гриппа и простуд.

Дискомфорт от погодных условий может стать причиной затяжного стресса, усилить чувство усталости и апатии. При холоде в кровь идет выброс адреналина для ускорения метаболических процессов и выработки тепла, поэтому человек может испытывать тревогу.

«От скачков температуры повышается артериальное давление, люди с гипертонией, высоким уровнем холестерина, сахарным диабетом могут столкнуться с риском острых сердечно-сосудистых событий», — предупреждает врач.

При резком похолодании воздух становится более сухим и может иссушать слизистые, спровоцировать затруднение дыхания или приступы астмы.

Тренировка иммунитета

Впрочем, иммунитет вполне поддается тренировкам. Холод, выступая раздражителем, может способствовать активизации эндокринной функции, при которой в организме начинают вырабатываться дополнительные адаптационные ресурсы. Лечение холодом называется криотерапией.

«Во время этой процедуры все тело человека воздействуют низкие температуры: 130−140 градусов, а время процедуры не превышает 2 минут. За счет воздействия отрицательных процедур происходит активная выработка гормона удовольствия, появляется хорошее самочувствие и настроение», — отмечает эксперт.

Безусловно, закалить организм и поднять настроение можно также благодаря спортивной ходьбе, скандинавской ходьбе или обычным системным прогулкам на свежем воздухе. 40 минут непрерывной ходьбы запускают выработку новых митохондрий — «энергетических станций», вырабатывающих энергию для нашего организма.

Чем больше новых митохондрий вырабатывается, тем больше энергии появляется у человека для производства гормонов, снижения веса, ускоренного метаболизма и умственной деятельности.

Ольга Шуппо
врач сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic

Что есть и пить в холодную погоду

По ее словам, в морозы важно сбалансированно питаться и потреблять достаточное количество воды.

Организм тратит больше сил на согревание, поэтому рацион должен быть полноценным и богатым правильными жирами.

Сохранение водного баланса важно потому, что при низких температурах организм быстрее теряет влагу.

В помещении нужно поддерживать комфортную температуру, но не чрезмерно протапливать помещение, избегая резкого контраста с температурой на улице.

Не стоит делать резких переходов, перемещаясь из натопленного помещения на холод.

Для снижения сухости холодного воздуха полезно использовать в помещении увлажнители.

«Людям с хроническими заболеваниями важно придерживаться рекомендаций врача, тем более важно придерживаться рекомендаций при сильных перепадах температуры», — рассказала врач.