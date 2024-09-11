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Как справиться с осенней хандрой и не спутать ее с депрессией

С наступлением сентября многим свойственно впадать в «осеннюю хандру». Она выражается в незначительно выраженной тоске, упадке сил, отсутствии настроения. Как с ней бороться и не спутать это состояние с депрессией, рассказала медицинский психолог Ольга Щербакова.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

По ее словам, осенняя хандра обычно наступает с уменьшением длительности светового дня, пасмурной и дождливой погодой, окончанием периода отпусков и необходимостью возвращаться к рутине.

От депрессии она отличается менее выраженными неприятными симптомами и отсутствием нарушения жизнедеятельности.

То есть, человек продолжает работать не менее продуктивно, чем раньше; его радует то, что радовало раньше. Может появляться сонливость в течение дня, однако длительных и глобальных нарушений сна нет.

Ольга Щербакова
медицинский психолог

Как бороться?

Психолог советует вернуть в распорядок дня то, что приносило удовольствие раньше.

Полезны встречи с друзьями, прогулки на природе. Или же можно провести дождливый день дома, в тепле и уюте, под приятные фильм или музыку.

Не лишним будет проверить уровень витамина D и уточнить у врача-терапевта необходимую дозу, которая облегчит состояние в осенний период.

Что хуже хандры

Между тем, за осенней хандрой может скрываться депрессия, которая протекает намного тяжелее. «Для неё характерно ощущение грусти, тоски без видимой причины. Они могут проецироваться в область груди или живота и ощущаться как боль, ком, тяжесть», — объясняет психолог.

Кроме того, при депрессии человеку сложнее справляться с повседневными делами, с работой, а то, что доставляло удовольствие раньше, перестает нравиться.

Появляется ощущение потери чувства радости. Снижается самооценка, концентрация внимания, появляется забывчивость.

Будущее как будто перестаёт существовать. Нарушается сон, снижается аппетит.

Важно не игнорировать эти симптомы и обязательно обращаться к врачу-психиатру для точной оценки состояния и решения вопроса о лечении психотерапевтическими или лекарственными методами.