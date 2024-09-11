Как справиться с осенней хандрой и не спутать ее с депрессией

По ее словам, осенняя хандра обычно наступает с уменьшением длительности светового дня, пасмурной и дождливой погодой, окончанием периода отпусков и необходимостью возвращаться к рутине.
От депрессии она отличается менее выраженными неприятными симптомами и отсутствием нарушения жизнедеятельности.
То есть, человек продолжает работать не менее продуктивно, чем раньше; его радует то, что радовало раньше. Может появляться сонливость в течение дня, однако длительных и глобальных нарушений сна нет.
Как бороться?
Психолог советует вернуть в распорядок дня то, что приносило удовольствие раньше.
Полезны встречи с друзьями, прогулки на природе. Или же можно провести дождливый день дома, в тепле и уюте, под приятные фильм или музыку.
Не лишним будет проверить уровень витамина D и уточнить у врача-терапевта необходимую дозу, которая облегчит состояние в осенний период.
Что хуже хандры
Между тем, за осенней хандрой может скрываться депрессия, которая протекает намного тяжелее. «Для неё характерно ощущение грусти, тоски без видимой причины. Они могут проецироваться в область груди или живота и ощущаться как боль, ком, тяжесть», — объясняет психолог.
Кроме того, при депрессии человеку сложнее справляться с повседневными делами, с работой, а то, что доставляло удовольствие раньше, перестает нравиться.
Будущее как будто перестаёт существовать. Нарушается сон, снижается аппетит.
Важно не игнорировать эти симптомы и обязательно обращаться к врачу-психиатру для точной оценки состояния и решения вопроса о лечении психотерапевтическими или лекарственными методами.