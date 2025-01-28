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Как справиться с чувством вины при увольнении: советы психолога

Каждый человек однажды сталкивается с необходимостью сменить работу. Внезапно возникает непоправимое недопонимание с коллективом, в неудобную сторону меняется график или в другой компании обещают куда больший доход — время действовать.

Екатерина Нагель
Автор ВФокусе Mail
Источник: https://ru.freepik.com

Исследование показало, что пятая часть россиян ощущает чувство вины при увольнении. Как не погрязнуть в таком состоянии, рассказывает психолог с 20-летним стажем Анна Гурина.

Определяем источник чувства вины

Варианта здесь два — ощущение исходит изнутри или его навязали. В первом случае переживания могут быть связаны с невыполнением изначальных договоренностей. Во втором — желанием подогнать себя под стандарты других людей и боязнью проявить свою волю.

Прорабатываем внутреннее чувство вины

Не успели выполнить изначальные договоренности — обсудите с начальником, насколько важно закончить начатое. Возможно, вы накрутили в своей голове гиперважность задачи. Если это не так и заменить в ближайшее время для ее решения вас некем, предложите свою помощь в свободное от новой работы время — естественно, не за спасибо.

Справляемся с навязанным чувством вины

Такие сценарии психика обычно разыгрывает, вспоминая детско-родительские отношения. «Так приличные или умные люди не поступают!», «Мы тебя взращивали, а ты вот так делаешь!».

Если слышите подобный голос в голове — переключайте мозг на вопросы конкретно к себе, избегайте в них оценки «хороший — плохой». Спрашивайте себя: «Чего сейчас хочу именно я?», «Какое решение сделает конкретно меня счастливее?» Если ответ связан с новой работой, отбрасывайте сомнения и проявляйте свою волю — действуйте.

Уходим с работы экологично

Организуйте небольшой прощальный обед — закажите пиццу или пироги с кофе. Составьте письма для коллег, поблагодарите в них за позитивное сотрудничество и разошлите их по корпоративной почте. Уходите правильно — и чувство вины вас не догонит. И всегда помните: вы разрываете трудовые отношения с организацией, а не личные связи с коллегами и руководством.