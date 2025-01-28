Как справиться с чувством вины при увольнении: советы психолога

Не успели выполнить изначальные договоренности — обсудите с начальником, насколько важно закончить начатое. Возможно, вы накрутили в своей голове гиперважность задачи. Если это не так и заменить в ближайшее время для ее решения вас некем, предложите свою помощь в свободное от новой работы время — естественно, не за спасибо.