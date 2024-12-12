Как справиться с большими нагрузками перед Новым годом и все успеть

Самое главное — не пытайтесь успеть больше за счет сокращения сна. Такая оптимизация времени — это иллюзия. Почти сразу же начнет ухудшаться самочувствие и будет сложнее фокусироваться на выполнении оперативных задач. Поэтому нужно измерять не только количество времени в часах или днях, но и эффективность, с которой вы их провели.