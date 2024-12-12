Как справиться с большими нагрузками перед Новым годом и все успеть

В эти дни уделяйте внимание в первую очередь самым важным и неотложным делам. В этом поможет составление детального расписания, краткосрочное и среднесрочное планирование на один день и на неделю вперед, уверяет эксперт.
Не бойтесь отложить на следующий год то, что можно перенести, и занимайтесь только теми делами, которые важны именно сейчас.
К ним, по словам эксперта, относятся задачи, по которым установлен строгий дедлайн, нарушение которого ведет к получению штрафа или срыву проекта.
«Но есть много дел, которые просто хотелось бы выполнить в этом году. В этом случае можно смело присваивать им более низкий приоритет и переносить на послепраздничный период», — советует Чепарина.
Она советует не придавать излишнюю важность обстоятельствам, даже если вы не все успели. Вопреки искусственному ажиотажу, деятельность с окончанием года не заканчивается, и многие дела можно будет спокойно завершить и позже.
Самое главное — не пытайтесь успеть больше за счет сокращения сна. Такая оптимизация времени — это иллюзия. Почти сразу же начнет ухудшаться самочувствие и будет сложнее фокусироваться на выполнении оперативных задач. Поэтому нужно измерять не только количество времени в часах или днях, но и эффективность, с которой вы их провели.