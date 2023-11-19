16:11 (мск), источник: Аргументы и факты

Как списать долги по кредиту бесплатно?

Если человек не справляется с долговой нагрузкой, он может ее списать. Кроме судебного банкротства, когда кредиторы выставляют на продажу имущество должника, есть упрощенный путь. Он бесплатный, но воспользоваться им могут не все.

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Источник: AP 2023

Сколько долгов можно списать по «упрощенке»?

По новым правилам, вместо 50−500 тысяч рублей можно списать от 25 тысяч до миллиона рублей. Сроки такого банкротства тоже закреплены законодательно — процесс не может длиться более 6 месяцев. Если после банкротства человек вновь наделает долгов, то повторное банкротство возможно только через 5 лет (раньше было через 10).

Кто может списать долги бесплатно?

Это несколько категорий:

  • граждане, у которых нет имущества для взыскания, а также нет других действующих производств по истребованию денег, которые возбудили после того, как взыскателю вернули исполнительный документ;
  • граждане, у которых основной финансовый источник — пенсионные выплаты, а имущества для взыскания (например, квартиры или машины) нет, а исполнительное производство идет более года;
  • граждане, получающие пособия по рождению и воспитанию ребенка, в отношении которых более года идет исполнительное производство.
  • любые граждане с любым доходом, в отношении которых исполнительное производство идет более семи лет.

Как объявить себя банкротом?

Если речь об упрощенном порядке банкротства, то достаточно обратиться в МФЦ и написать соответствующее заявление. Важно точно указывать сведения о налогах и сборах, а также точные суммы долгов. Тех кредиторов, которые в списке не указаны, внесудебное банкротство не коснется.

После этого МФЦ проверяет документы и в течение 3 дней включает должника в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. С этого момента стартует процедура внесудебного банкротства.

Через полгода МФЦ делает отметку в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве о том, то списание долгов завершено. С этого момента у человека уже не остается обязательств перед кредиторами в пределах той суммы, которую он указал в заявлении.

Если в процессе банкротства у человека улучшилось финансовое положение, которое позволит погасить долги полностью или большей частью, заемщик должен в течение 5 рабочих дней уведомить об этом МФЦ. После этого в течение 3 рабочих дней банкротство прекратится, а кредиторы вновь смогут взыскивать платежи в рамках исполнительного производства.

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