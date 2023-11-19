Как списать долги по кредиту бесплатно?

Сколько долгов можно списать по «упрощенке»?

По новым правилам, вместо 50−500 тысяч рублей можно списать от 25 тысяч до миллиона рублей. Сроки такого банкротства тоже закреплены законодательно — процесс не может длиться более 6 месяцев. Если после банкротства человек вновь наделает долгов, то повторное банкротство возможно только через 5 лет (раньше было через 10).

Кто может списать долги бесплатно?

Это несколько категорий:

граждане, у которых нет имущества для взыскания, а также нет других действующих производств по истребованию денег, которые возбудили после того, как взыскателю вернули исполнительный документ;

граждане, у которых основной финансовый источник — пенсионные выплаты, а имущества для взыскания (например, квартиры или машины) нет, а исполнительное производство идет более года;

граждане, получающие пособия по рождению и воспитанию ребенка, в отношении которых более года идет исполнительное производство.

любые граждане с любым доходом, в отношении которых исполнительное производство идет более семи лет.

Как объявить себя банкротом?

Если речь об упрощенном порядке банкротства, то достаточно обратиться в МФЦ и написать соответствующее заявление. Важно точно указывать сведения о налогах и сборах, а также точные суммы долгов. Тех кредиторов, которые в списке не указаны, внесудебное банкротство не коснется.

После этого МФЦ проверяет документы и в течение 3 дней включает должника в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. С этого момента стартует процедура внесудебного банкротства.

Через полгода МФЦ делает отметку в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве о том, то списание долгов завершено. С этого момента у человека уже не остается обязательств перед кредиторами в пределах той суммы, которую он указал в заявлении.