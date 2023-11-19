Как списать долги по кредиту бесплатно?

По новым правилам, вместо 50−500 тысяч рублей можно списать от 25 тысяч до миллиона рублей. Сроки такого банкротства тоже закреплены законодательно — процесс не может длиться более 6 месяцев. Если после банкротства человек вновь наделает долгов, то повторное банкротство возможно только через 5 лет (раньше было через 10).
Если речь об упрощенном порядке банкротства, то достаточно обратиться в МФЦ и написать соответствующее заявление. Важно точно указывать сведения о налогах и сборах, а также точные суммы долгов. Тех кредиторов, которые в списке не указаны, внесудебное банкротство не коснется.
После этого МФЦ проверяет документы и в течение 3 дней включает должника в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. С этого момента стартует процедура внесудебного банкротства.
Через полгода МФЦ делает отметку в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве о том, то списание долгов завершено. С этого момента у человека уже не остается обязательств перед кредиторами в пределах той суммы, которую он указал в заявлении.
Если в процессе банкротства у человека улучшилось финансовое положение, которое позволит погасить долги полностью или большей частью, заемщик должен в течение 5 рабочих дней уведомить об этом МФЦ. После этого в течение 3 рабочих дней банкротство прекратится, а кредиторы вновь смогут взыскивать платежи в рамках исполнительного производства.