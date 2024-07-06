Как спасти хомяка от перегрева в жару?

10. Никогда не оставляйте своего хомяка в жаркой машине. Не оставляйте хомяка или любое другое животное в автомобиле в жаркую погоду! Внутри автомобиля температура может достигать смертельной. Если вы везете своего хомячка к ветеринару или путешествуете с ним, позаботьтесь о том, чтобы уберечь его от опасных температур.