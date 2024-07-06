Как спасти хомяка от перегрева в жару?

Хомяки чувствительны к высокой температуре и могут легко перегреться. Наиболее комфортная температура для зверьков — 18−24 градуса.
Признаки теплового удара:
- тяжело дышит,
- ярко-красный язык,
- слюноотделение или густая, липкая слюна,
- депрессия,
- слабость,
- нежелание двигаться,
- судороги.
Первая помощь при перегреве — убрать питомца с жары, охладить его, смочив уши, лапы и шерсть прохладной водой, или положить на влажное полотенце. Показать ветеринару.
10 способов, как избежать перегрева хомяка
Ветеринар Пиппа Эллиотт рекомендует 10 способов, как не допустить перегрева питомца.
1. Переместите клетку в прохладную часть дома. Это может быть даже ванная, кухня или подвал. Плитка на полу также обычно прохладная и может быть комфортной для хомяка.
2. Обеспечьте затемнение клетки. Не ставьте клетку с питомцем под прямые солнечные лучи. Избегайте других источников тепла, таких как камины, печи и обогреватели.
3. Давайте замороженные лакомства. Отличный способ охладить хомяка в жаркий день — угостить холодной вкусняшкой: перловка, льняное семя, пшено, овсяные хлопья, арахис, тыквенные семечки, семена кунжута, вареный картофель.
4. Проветривайте клетку. Специалисты рекомендуют проволочные клетки, а не аквариумы. Они обеспечивают достаточную вентиляцию.
5. Используйте прохладную воду. Простой способ охладить хомяка — обеспечить его прохладной водой. Хомяки быстро обезвоживаются, поэтому им важно всегда иметь источник свежей, чистой воды.
6. Положите в клетку бутылку с замороженной водой или пакет со льдом. Наполните бутылку наполовину водой, заморозьте, заверните в полотенце и поместите в клетку хомячка. Положите боком, чтобы зверек мог к ней прислоняться.
7. Заморозьте песок для ванны. Хомяки любят купаться в песке. Устройте своему хомяку прохладную ванну, заморозив его песок для ванны.
8. Оберните клетку замороженным полотенцем. Смочите полотенце и на несколько часов положите в морозилку. Затем накройте им клетку снаружи. Убедитесь, что полотенце не перекрывает поток воздуха из клетки.
9. Ограничьте время игр. Хомяки не способны потеть, поэтому в жару им нужно больше воды и меньше физической активности.
10. Никогда не оставляйте своего хомяка в жаркой машине. Не оставляйте хомяка или любое другое животное в автомобиле в жаркую погоду! Внутри автомобиля температура может достигать смертельной. Если вы везете своего хомячка к ветеринару или путешествуете с ним, позаботьтесь о том, чтобы уберечь его от опасных температур.
Источники: www.petcoach.co www.wikihow.com