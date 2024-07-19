Как создают скелеты динозавров в музеях?

В каждом уважающем себя музее естественной истории есть огромный скелет динозавра — а если это музей из кино, скелет динозавра еще обязательно разлетится на части. Чаще всего это скелеты тираннозавров, но на недавно открывшейся экспозиции в Лондонском музее естественной истории главный экспонат — огромный диплодок по кличке Папоротник.
Папоротник целиком отлит из бронзы — неужели потому, что у такого большого музея не нашлось настоящих костей? Профессор Сьюзи Мэйдмент, музейный палеонтолог, объяснила, как создавался гигантский ящер.
Папоротник — 22 метра в длину и 4 метра в холке, а еще это точная копия известного диплодока Диппи, который встречал гостей музея в течение 40 лет. Новая копия даже более научно достоверная, чем прошлая, поскольку Диппи установили у главного входа в музей в далеком 1905 году.
Останки диплодока нашли в Вайоминге, США, в 1899 году — но то, что археологи находят в земле, тоже ненаучно называть «костями» — это уже давно не совсем кости. «То, что мы откапываем — это окаменелые кости, пропитанные за миллионы лет минералами, которые заменили большую часть костной ткани», — объяснила Сьюзи порталу IFLScience.
Музейные экспонаты же обычно состоят отчасти из таких костей, а отчасти из реплик, и причин у этого множество. Не все скелеты можно выставить для зрителей: некоторые нужны ученым для исследований, некоторые слишком хрупкие, а еще часть костей по закону должна оставаться в стране, где было сделано открытие. Обычный же зритель, если у скелета будет не хватать половины костей, вряд ли оценит экспонат, поэтому скелеты дополняют искусственными деталями, чтобы они были понятнее и интереснее для широкой аудитории.
Стегозавр Софи, которая встречает посетителей у второго входа в музей — самый полный натуральный скелет стегозавра в мире, как объясняет профессор. Но главная кость скелета — череп — искусственная, потому что оригинал был найден разбитым на части, и им занимаются ученые, поскольку склеенный череп все равно назвать настоящим было бы сложно. Вместо этого полную копию черепа Софи напечатали на 3Д-принтере.
Диппи, стоявший в музее 100 лет назад — это копия с настоящего диплодока из американского Музея Карнеги. Но назвать даже тот оригинальный скелет научно достоверным, глядя из сегодняшнего дня, невозможно: тот «диплодок» был собран из трех разных особей, а череп и вовсе склеен из самых разных осколков. Более того, вместо передних ног у того диплодока стояли задние, потому что ученые тогда еще не знали, чем они отличаются у динозавров.
Сто лет назад реплики со скелетов делали так: покрывали старые кости гипсом, обжигали, а затем в получившуюся форму заливали резину (позже пластик).
Сейчас времена и технологии изменились: все 292 детали нового скелета были отсканированы, а формы напечатаны на 3д-принтере: это быстрее и безопаснее для оригинала. А еще ученые исправили все ошибки изначальной модели и переставили кости правильно, так что новый диплодок получился самым исторически достоверным из всех.
Что еще есть на новой выставке, кроме диплодока, мы подробно рассказывали в отдельном материале: это огромный сад, в котором каждый метр это путешествие на 5 миллионов лет.
Георгий Мазуркевич