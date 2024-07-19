Как создают скелеты динозавров в музеях?

Музейные экспонаты же обычно состоят отчасти из таких костей, а отчасти из реплик, и причин у этого множество. Не все скелеты можно выставить для зрителей: некоторые нужны ученым для исследований, некоторые слишком хрупкие, а еще часть костей по закону должна оставаться в стране, где было сделано открытие. Обычный же зритель, если у скелета будет не хватать половины костей, вряд ли оценит экспонат, поэтому скелеты дополняют искусственными деталями, чтобы они были понятнее и интереснее для широкой аудитории.