Как создать идеальное рабочее пространство дома?

Оно играет главную роль при создании комфортного рабочего места. Идеально, если свет будет естественным. Он снижает усталость глаз и повышает уровень энергии. В связи с этим нужно постараться разместить стол у окна. Вечером и в пасмурные дни можно использовать комбинированное освещение — настольную лампу и верхний свет. При этом нужно выбирать лампы с нейтральным или теплым светом, чтобы глаза не напрягались и не уставали.