Как создать идеальное рабочее пространство дома?

Сейчас многие работают из дома, поэтому важно знать, как создать там удобное и эффективное «офисное» пространство. Советы, которые помогут это сделать, опубликовал «Ридус».
Освещение
Оно играет главную роль при создании комфортного рабочего места. Идеально, если свет будет естественным. Он снижает усталость глаз и повышает уровень энергии. В связи с этим нужно постараться разместить стол у окна. Вечером и в пасмурные дни можно использовать комбинированное освещение — настольную лампу и верхний свет. При этом нужно выбирать лампы с нейтральным или теплым светом, чтобы глаза не напрягались и не уставали.
Мебель
Она должна быть удобной и функциональной. Так, нужно купить качественный эргономичный стул, который поддерживает правильное положение спины и снижает нагрузку на поясницу. Стол должен быть достаточно просторным, но и не слишком большим. Играет роль и расположение монитора. Верхняя часть экрана должна находиться на уровне глаз. Расстояние от них до монитора должно составлять примерно 75 сантиметров.
Минимализм и порядок
Он поможет сконцентрироваться на работе, так как в поле зрения не будет ничего лишнего. На столе должно быть только самое необходимое. Остальное нужно убрать в ящик или шкаф. Кроме того, на столе должны быть порядок и чистота.
Личные акценты и уют
Рабочее пространство можно дополнить личными акцентами — например, фотографиями или растениями. Важно при этом не переборщить с декором.
Зона для отдыха
Для поддержания продуктивности и снижения усталости нужно устраивать перерывы. Поэтому в рабочем пространстве должна быть небольшая зона для отдыха. Это может быть, например, небольшой диван или кресло. Нужно, чтобы зона отдыха находилась отдельно от пространства для рабочих процессов.
К слову, работа из дома имеет как плюсы, так и минусы. Недавно эксперты рассказали, в чем они заключаются.
Айгуль Сабитова