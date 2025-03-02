Как советский агент в Британии убивал желание английских спецслужб вредить СССР

В 1988 году Ким Филби в первый раз дал интервью западной прессе. И зря. Журналисты постарались всеми силами очернить его образ — писали, что выпивает, что живет, опасаясь, что его похитят британские службы. На самом деле это неправда. Филби действительно старался не светиться. Например, почту получал через абонентский ящик. Но это было связано с тем, что он продолжал сотрудничать с КГБ и частенько консультировал спецслужбы по разным вопросам. А вот Руфина действительно боялась, что мужа украдут. Она даже бросила работу, чтобы быть поближе к нему. Западного публициста Филиппа Найтли поразил тот факт, что в квартире Фибли была библиотека в 12 тысяч томов. А еще Филби обожал готовить и удивлял жену и немногочисленных близких друзей диковинными индийскими рецептами.