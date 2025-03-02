Как советский агент в Британии убивал желание английских спецслужб вредить СССР

«Медовая ловушка» для Кима Филби
Жизнь Кима Филби была как авантюрный английский роман XIX века. Потомок старинного английского рода, он родился в Индии в 1912 году, при дворе раджи, где дипломатом служил его отец. У отца, который принял ислам, было две жены — первая была англичанка из рода аристократов и военных, а вторая была из рабынь. Прозвище Ким Филби получил по названию самого известного шпионского романа Редьяра Киплинга «Ким».
Несмотря на аристократическое происхождение, в университете Кембриджа Филби быстро заразился левыми идеями, даже вступил в Международную организацию помощи борцам революции и во время поездок по Европе был завербован советской разведкой. Произошло это в 1934 году в Вене с помощью «медовой ловушки». Сначала Филби влюбился в прехорошенькую революционерку Лици Фридман. А уже она познакомила его с агентом НКВД Эдит Харт. Окончательно решение о вербовке было принято в Британии, когда 1 июня 1934 года Филби встретился с легендой советской разведки Арнольдом Дейчем. Арнольд Дейч был создателем целой сети советской агентуры, вербовал с прицелом на перспективу и создал легендарную «Кембриджскую пятерку».
Что Дейч сумел разглядеть в молодом журналисте — не ясно. Видимо, Филби полыхал революционными идеями, был критически настроен против капитализма.
Кстати, личная жизнь агента тоже била ключом. Он был женат четыре раза. В первый раз — женился в 22 года в Вене на той самой Лици Фридман, во второй раз — на англичанке Эйлин Фёрс (в браке родились пять детей), затем на американке Элинор Брюер. Именно Элинор написала про Филби роман «Шпион, которого я любила». И наконец, четвертая жена была русской — ее звали Руфина Пухова.
Уже будучи агентом Кремля, Ким Филби в качестве журналиста «Таймс» участвовал в Гражданской войне в Испании — разумеется, на стороне фашистов. В Испании Филби выполнял задания СССР и делился информацией о франкистах с НКВД. Тут-то ему и была вручена генералиссимусом Франко высокая награда, причем за боевые заслуги. Наверняка самому Филби хотелось бы посмотреть на лицо диктатора, когда тот узнал правду.
Ким Филби: в Секретной службе Его Величества
В 1940-м году Филби по заданию СССР пошел служить в британскую разведку — Ми-6. Уже через год он стал замначальника контрразведки, через четыре — возглавил девятый отдел, который курировал советское направление. После войны был главой британской резидентуры в Стамбуле, а в 1949 году возглавил миссию в Вашингтоне, где координировал действия британцев с ФБР и ЦРУ, который в ту пору активно боролись с «коммунистической угрозой».
Благодаря ему советская разведка сумела вывести из-под удара всех агентов, которых в 1945 году сдала американцам переметнувшаяся на сторону США разведчица Элизабет Бентли. Уже на следующий день после ее разговора в ФБР в СССР знали, чьи имена она назвала. А еще СССР заранее узнали о готовящихся вооруженных мятежах в Прибалтийских республиках и в Албании.
Официальная легенда гласит, что Ким Филби был членом Кембриджской пятерки — сети советских агентов, которые совместно работали на СССР, передавая секретные данные. Кроме него в группу входили другие высокопоставленные английские чиновники: сотрудник МИДа Дональд Маклейн, высокопоставленный контрразведчик и советник короля Георга VI Энтони Блант, контрразведчик Гай Бёрджесс и военный разведчик, сотрудник МИДа Джон Кернкросс. Сам Филби это отрицал. Он считал, что все они работали по одиночке, пусть их и контролировал один человек.
Ким Филби: бегство
В 1951 году Филби попал под следствие. Дело в том, что Бёрджесс и Маклин уже были раскрыты, но благодаря предупреждению Филби сумели скрыться и добраться до СССР. Расследование было инициировано ЦРУ, которое всерьез подозревало Филби в связях с беглецами и в работе на Советы. Но в Ми-6 эти обвинения сочли смехотворными, и Филби был оправдан. Следствие все же подпортило его репутацию, и Филби был вынужден уйти в руководящих должностей и довольствовался второстепенными ролями на Ближнем Востоке.
Хотя обвинения были с него сняты, подозрения остались. И через семь лет британская Секретная служба снова взялась за него. На Филби донес один из высокопоставленных британцев, которого Филби пытался завербовать. В 1963-м году в Бейрут, где жил Филби, прибыл его старый знакомый. В частном разговоре он откровенно попросил Филби написать признание и сдаться британским властям. Филби обещал подумать, а потом просто исчез — КГБ организовало его срочную эвакуацию. Разведчику выдали документы на имя советского гражданина Андрея Федорова и вывезли в СССР на рудовозе. О бегстве не знал никто, даже его вторая жена Элинор Брюер. Она-то и заявила о пропаже мужа.
Ким Филби: в СССР
В СССР английский аристократ Гарольд Филби ушел на покой и спокойно жил до самой смерти на персональную пенсию. Ему дали прекрасную трехкомнатную квартиру в доме № 6 в Трёхпрудном переулке столицы. Район был тихий, а квартира — солнечной. В 1971-м году в возрасте 59-ти лет он женился в четвертый раз. Его жена — 38-летняя Руфина Пухова была сотрудником экономико-математического института Академии наук. Медовый месяц пара провела в Сибири, а однажды супруги даже ездили отдыхать на Кубу.
В 1988 году Ким Филби в первый раз дал интервью западной прессе. И зря. Журналисты постарались всеми силами очернить его образ — писали, что выпивает, что живет, опасаясь, что его похитят британские службы. На самом деле это неправда. Филби действительно старался не светиться. Например, почту получал через абонентский ящик. Но это было связано с тем, что он продолжал сотрудничать с КГБ и частенько консультировал спецслужбы по разным вопросам. А вот Руфина действительно боялась, что мужа украдут. Она даже бросила работу, чтобы быть поближе к нему. Западного публициста Филиппа Найтли поразил тот факт, что в квартире Фибли была библиотека в 12 тысяч томов. А еще Филби обожал готовить и удивлял жену и немногочисленных близких друзей диковинными индийскими рецептами.
Скончался Гарольд Филби в 1988-м году в возрасте 76 лет и покоится на Кунцевском погосте. Его смерть вызвала новую волну инсинуаций, мол, советский шпион покончил с собой. Но его вдова Руфина Пухова считала это «чушью». На самом деле Филби скончался от сердечной недостаточности. Руфина Пухова написала о муже две книги и мемуары «Личная жизнь Кима Филби».
За свои заслуги перед Советским Союзом Филби был награжден орденами Красного Знамени, Ленина, Трудового Красного знамени и орденом Отечественной войны I степени. Были у него при жизни и британские награды, но он был их лишен.
Майя Новик