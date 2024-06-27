Как совершить мысленное путешествие во времени

Все мы обладаем очень нужным для процветания человеческого вида талантом — выходить за пределы настоящего и представлять будущее и прошлое. По словам Ричарда Фишера, профессора Университетского колледжа Лондона (Великобритания), если спросить, что вы делали вчера или будете делать завтра, вы сможете представить целые сцены в своем театре разума.
Вы можете представить жизнь, которая была сотни лет назад, или визуализировать будущее, которое ждет человечество через тысячи лет. Однако, по мнению Фишера, люди не используют талант мысленного путешествия так широко, как могли бы.
Более глубокое и осознанное путешествие во времени может обеспечить осознание того, как мы вписываемся в историю человечества, и показать, как хорошо, что мы живем здесь и сейчас.
Помимо этого, взгляд в будущее поможет понять, что действительно важно в настоящий момент, на что следует обращать внимание, а что — игнорировать.
Фишер рассказал, как избежать нежелательных сиюминутных отвлекающих факторов настоящего и открыть для себя преимущества более длительной временной перспективы.
Что делать
Чтобы лучше представить собственную перспективу во времени, Фишер предлагает пройти сокращенную версию теста «Инвентаризация временной перспективы Зимбардо». Нужно отметить каждое из утверждений, является ли оно очень неправдивым, неправдивым, нейтральным, правдивым или очень правдивым для вас.
1. Я думаю о плохих вещах, которые случались со мной в прошлом.
2. Болезненные переживания прошлого продолжают прокручиваться в моей голове.
3. Мне трудно забыть неприятные образы моей юности.
4. Знакомые с детства виды, звуки, запахи часто вызывают поток замечательных воспоминаний.
5. Счастливые воспоминания о хороших временах легко приходят на ум.
6. Мне нравятся истории о том, как все было в «старые добрые времена».
7. Сегодняшняя жизнь слишком сложна; я бы предпочел более простую жизнь прошлого.
8. Поскольку что бы ни было, это будет так, что на самом деле не имеет значения, что я делаю.
9. Часто удача окупается лучше, чем тяжелая работа.
10. Я принимаю решения под влиянием момента.
11. Риск не дает моей жизни стать скучной.
12. Важно привносить в свою жизнь волнение.
13. Когда я хочу чего-то достичь, я ставлю цели и рассматриваю конкретные средства для достижения этих целей.
14. Соблюдение завтрашних дедлайнов и выполнение другой необходимой работы предшествуют сегодняшнему спектаклю.
15. Я завершаю проекты вовремя, добиваясь устойчивого прогресса.
Чтобы получить представление о вашей доминирующей точке зрения, посмотрите, с какими утверждениями вы согласны наиболее решительно:
— Негативное прошлое (если вы полностью согласны с пунктами 1, 2, 3): ваше мировоззрение окрашено травмой, трудностями и сожалением, которые вы испытали.
— Позитивный настрой на прошлое (если вы полностью согласны с 4, 5, 6): вы опираетесь на свою историю и традиции, испытываете тепло и ностальгию.
— Фаталист настоящего (если вы полностью согласны с 7, 8, 9): вы пессимистичны, возможно, даже склонны к року в отношении текущих событий.
— Настоящее-гедонистическое (если вы полностью согласны с пунктами 10, 11, 12): время сейчас, и вы будете наслаждаться этим.
— Будущее (если вы полностью согласны с 13, 14, 15): вы человек, планирующий будущее и откладывающий получение удовольствия.
По мнению психологов, идеальным является низкий балл по показателям с негативным восприятием и от среднего до высокого — по остальным.
Поговорите со своим будущим «я»
Можно приблизить себя в к будущему, сделав лучший выбор в настоящем. Так, одно исследование показало, что показ людям их лиц, отредактированных таким образом, чтобы они выглядели старше, побудил их откладывать больше денег на пенсию.
Нужно в настоящем провести разговор со своим будущим «я». Подумайте, если бы вы могли встретиться с ним, какие бы вопросы вы ему задали. Представьте, что вы можете сделать сейчас, что изменит вашу жизнь через несколько лет.
Можно отмечать в личном дневнике важные даты. Например, в 2027 году вы собираетесь закончить вуз, до конца этого же года найти работу, в 2074-м выйти на пенсию. По словам психологов, это поможет осознать, что нужно сделать сейчас, чтобы добиться этих успехов.
Так, вы можете прийти к выводу, что нужно заниматься спортом и вести более здоровый образ жизни, или как можно больше времени уделять саморазвитию.
Взгляните на людей с точки зрения прошлого и будущего
Вы можете представлять не только свое будущее в расплывчатых или статистических терминах, а визуализировать, каким оно могло бы быть для конкретного молодого человека, которого вы знаете (или их детей). Например, представьте, что он живет в 2105 году на Земле, растительность которой вымерла от палящего солнца и волн жары, а на теле у человека сыпь из-за купания в загрязненном море. Подумайте, что конкретно вы можете сделать сейчас, чтобы постараться избежать таких последствий.
Думайте о времени в поколениях, а не в десятилетиях и столетиях
Представьте свое генеалогическое древо. Вы увидите, что вас отделяет всего несколько поколений от времен Джейн Остин или Джорджа Вашингтона.
Будущее, оформленное по примеру генеалогического древа, также ближе, чем вы думаете. Подумайте о жизни своих детей или младших братьев и сестер. Так будет легче представить то, что будет, например, в следующем веке. Более того, тогда следующее столетие покажется не таким уж и далеким.
Сделайте подарок будущему
Вы можете написать себе письмо, которое откроете только, например, в 2040 году.
Также подумайте, каким бы мог быть ваш подарок людям будущего. Это необязательно золотая статуя или президентская библиотека. Преподнесите будущему какую-то семейную реликвию или позитивную идею, традицию или норму, то есть то, чему бы вы хотели научить будущее поколение.
Ищите временные окна в будущее
Представьте себя в будущем, каким оно может быть. Например, вообразите, что вы находитесь в городе будущего. Внимательно рассмотрите, что находится у вас под ногами, взгляните, что находится вокруг, отметьте все, что вы видите: будь то крохотные звезды на небе, пролетающие кометы или пробегающие мимо животные.
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