Как совершить мысленное путешествие во времени

Вы можете представлять не только свое будущее в расплывчатых или статистических терминах, а визуализировать, каким оно могло бы быть для конкретного молодого человека, которого вы знаете (или их детей). Например, представьте, что он живет в 2105 году на Земле, растительность которой вымерла от палящего солнца и волн жары, а на теле у человека сыпь из-за купания в загрязненном море. Подумайте, что конкретно вы можете сделать сейчас, чтобы постараться избежать таких последствий.