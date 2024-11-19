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Как солнышко. Врачи назвали популярную кашу, защищающую от рака и инфаркта

Такой продукт питания, как каша, обычно оценивается с точки зрения диетологии и набора лишних килограммов. Однако благодаря добавкам она может стать защитником даже от серьезных болезней.

Источник: Freepik.com

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева и ее коллеги рассказали о пользе каши с тыквой. «Тыква имеет оранжевый цвет, и это говорит о том, что в ней содержатся каратиноиды, две молекулы бета-каротина — это витамин А», — пояснила Малышева. А этот витамин крайне полезен для здоровья.

Защита от рака

Одна из самых частых опухолей — рак молочной железы. «Очень страшная и неприятная болезнь. Оказалось, что бета-каротины снижают риски образования такого рака. Если женщина ест достаточно бета-каротина, то эти опухоли не развиваются. Бета-каротин помогает нашим иммунным клеткам распознавать раковые клетки и из быстро уничтожать», — пояснил иммунолог Андрей Продеус.

Помощь от инфаркта и инсульта

Позитивное влияние оказывает такой компонент и на состояние сосудов. «Если сосуд нормальный, кровь по нему течет хорошо. А если он забит атеросклеротическими бляшками, то кровь бежит хуже. В тыкве есть хром, который предупреждает развития бляшек и позволяет сосудам сохраняться здоровыми, предупреждает инфаркты и инсульты», — пояснил кардиолог Герман Гандельман.

Забота о зрении

Для зрения необходим красный пигмент — радопсин. Он находится в клетках глаза, расположенных на сетчатке. «Чтобы он образовался, нужен витамин A. Когда этот радопсин расходуется, возникает электрический импульс и из этой клетки он передается в головной мозг. Таким образом функционирует наш глаз, таким образом мы видим фактически», — пояснил офтальмолог Михаил Коновалов.