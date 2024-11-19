Как солнышко. Врачи назвали популярную кашу, защищающую от рака и инфаркта

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева и ее коллеги рассказали о пользе каши с тыквой. «Тыква имеет оранжевый цвет, и это говорит о том, что в ней содержатся каратиноиды, две молекулы бета-каротина — это витамин А», — пояснила Малышева. А этот витамин крайне полезен для здоровья.