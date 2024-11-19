Как солнышко. Врачи назвали популярную кашу, защищающую от рака и инфаркта

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева и ее коллеги рассказали о пользе каши с тыквой. «Тыква имеет оранжевый цвет, и это говорит о том, что в ней содержатся каратиноиды, две молекулы бета-каротина — это витамин А», — пояснила Малышева. А этот витамин крайне полезен для здоровья.
Защита от рака
Одна из самых частых опухолей — рак молочной железы. «Очень страшная и неприятная болезнь. Оказалось, что бета-каротины снижают риски образования такого рака. Если женщина ест достаточно бета-каротина, то эти опухоли не развиваются. Бета-каротин помогает нашим иммунным клеткам распознавать раковые клетки и из быстро уничтожать», — пояснил иммунолог Андрей Продеус.
Помощь от инфаркта и инсульта
Позитивное влияние оказывает такой компонент и на состояние сосудов. «Если сосуд нормальный, кровь по нему течет хорошо. А если он забит атеросклеротическими бляшками, то кровь бежит хуже. В тыкве есть хром, который предупреждает развития бляшек и позволяет сосудам сохраняться здоровыми, предупреждает инфаркты и инсульты», — пояснил кардиолог Герман Гандельман.
Забота о зрении
Для зрения необходим красный пигмент — радопсин. Он находится в клетках глаза, расположенных на сетчатке. «Чтобы он образовался, нужен витамин A. Когда этот радопсин расходуется, возникает электрический импульс и из этой клетки он передается в головной мозг. Таким образом функционирует наш глаз, таким образом мы видим фактически», — пояснил офтальмолог Михаил Коновалов.