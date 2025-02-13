Как соль влияет на здоровье, где она «скрывается» и чем ее можно заменить

Как соль влияет на здоровье
Когда в рационе слишком много соленых продуктов, в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. Избыток соли повышает артериальное давление и создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. В перспективе это может привести к развитию гипертонии, а также повысить риск инфаркта и инсульта. Помимо этого, натрий, содержащийся в соли, притягивает воду, вызывает отеки и увеличивает нагрузку на почки.
Организм пытается вывести избыток натрия, заставляя почки работать в усиленном режиме. Со временем это может привести к хроническим заболеваниям почек. Еще один опасный эффект избытка соли — вымывание кальция из костей. Они становятся более хрупкими. Это особенно опасно для женщин в период менопаузы и людей старшего возраста, поскольку повышается риск развития остеопороза.
Норма соли в сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в сутки для здоровых взрослых людей, отметила специалист. При наличии сердечно-сосудистых заболеваний, болезней почек или суставов эту норму рекомендуется снизить до 3 граммов.
— Снижение потребления соли является приоритетной задачей в области профилактики неинфекционных заболеваний, которые, по оценкам специалистов, являются причиной 86 процентов всех смертей и 77 процентов болезней в Европейском регионе ВОЗ, — подчеркнула диетолог.
Как контролировать потребление соли
По словам эксперта, на большинстве упаковок продуктов указано содержание натрия (5 граммов соли содержат около 2 граммов натрия). Однако стоит учитывать, что многие продукты содержат так называемую скрытую соль. К ним относятся:
- колбасы;
- соленые сыры;
- консервы;
- соусы;
- различные соленья;
- фастфуд.
— Однако полное исключение соли из рациона здоровому человеку не рекомендуется, так как натрий необходим для множества физиологических процессов, включая проведение нервных импульсов и поддержание водно-электролитного баланса, — добавила диетолог.
Чем можно заменить соль
Если вы хотите сократить потребление соли, попробуйте готовить без нее, добавляя соль уже в готовое блюдо, посоветовала специалист. Так вы будете лучше контролировать количество потребляемой соли. Для усиления вкуса используйте:
- пряные травы;
- лимонный сок;
- специи без соли (базилик, орегано, розмарин, черный перец).
— Экспериментируйте с этими добавками, и ваш организм обязательно скажет вам спасибо, — заверила собеседница «ВМ».