Как соль влияет на здоровье, где она «скрывается» и чем ее можно заменить

Когда в рационе слишком много соленых продуктов, в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. Избыток соли повышает артериальное давление и создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. В перспективе это может привести к развитию гипертонии, а также повысить риск инфаркта и инсульта. Помимо этого, натрий, содержащийся в соли, притягивает воду, вызывает отеки и увеличивает нагрузку на почки.