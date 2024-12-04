Как сохранять спокойствие в родительских чатах: советы и рекомендации

Родительские чаты — это не только место для обмена информацией, но и потенциальный источник стресса. К примеру, в родительском чате одной из московских гимназий накануне разгорелся большой конфликт из-за выбора подарков для детей. Недопонимание, конфликты и споры из виртуального пространства могут перерасти к агрессивным перепалкам и угрозам в реальной жизни.