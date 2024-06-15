Как сохранять эффективность на работе летом и во время отпусков коллег

Правила для сотрудника, уходящего в отпуск
По словам эксперта, прежде чем уйти на заслуженный ежегодный отдых, работнику стоит передать дела тому, кто будет замещать его на время отсутствия. Также стоит придерживаться определенного регламента, который потом поможет вернуться к привычному рабочему режиму. Сотруднику следует:
- настроить переадресацию рабочей почты на замещающего сотрудника, указав в своей информацию об уходе в отпуск;
- сообщить руководителю и коллегам свой контактный номер телефона на экстренный случай;
- решить срочные вопросы и написать список дел, которые предстоит выполнить другим сотрудникам отдела;
- передать коллегам пароли и контакты, необходимые для беспрерывной работы в отсутствии отпускника.
— Можно распределить задачи на нескольких сотрудников, при этом четко расписать миссию каждого, — посоветовала Бримаер.
Советы для продуктивной работы в период отпусков
Чтобы не уставать от свалившейся работы в летний период, когда хочется находиться не в душном офисе, а где-нибудь на пляже, стоит попробовать облегчить себе эту участь самостоятельно, считает психолог. Для поддержания эффективности специалист посоветовала:
- Поддерживать режим питания и сна
Рабочий день не станет продуктивным, если сотрудник все время будет хотеть спать. Поэтому, несмотря на желание погулять подольше на улице, не стоит забывать про качество сна. Также нужно не забывать и о том, что нельзя есть перед сном. А вот жидкости летом нужно пить больше, поскольку организм испытывает ее нехватку в этот период гораздо активнее. Изможденный от жажды организм не позволит работать эффективно.
- Избегать стресса и всего, что раздражает
Стоит убраться на рабочем столе, так как зачастую лишние провода могут вызывать негатив и агрессию у сотрудников, которые все время проводят за компьютером. Поэтому лучше сразу избавиться от предметов, которые мешают настроиться на продуктивную работу. Необязательно все должно быть идеально, но трудовые будни будут проходить легче, если протереть пыль и все будет на своих местах.
- Проветривать помещение
Отсутствие кислорода негативно влияет на организм человека. Его тут же начнет клонить в сон, появится усталость. Тут уже не до эффективности. Поэтому при возможности стоит увеличивать подачу кислорода. Помимо банального проветривания можно воспользоваться кондиционером или вентилятором, устроить себе маленький перерыв и выйти на прогулку, сменив обстановку. Такие небольшие мелочи помогут вернуться к привычному темпу активности.
- Распределить задачи по степени их важности
Лучше всего вести список дел на бумаге или на компьютере, не стараясь хранить в своей голове всю информацию. Приоритетными стоит заняться первостепенно. Однако, если с такого рода задачей возникнет сложность из-за усталости, можно переключиться на более простое дело, которое поможет силам восстановиться.
- Воспользоваться силами коллег, которые вернулись из отпуска
Пока они активно будут наверстывать упущенное, можно немного расслабиться и закончить дела, которые откладывались на потом. Также удобно, когда часть клиентов уходит в отпуск, что позволяет равномерно распределить свое время на работу с каждым из них.
- Делегировать, если есть такая возможность
И это необязательно должно касаться работы. То есть, если у кого-то из членов семьи завал в трудовые будни, то остальные могут помочь в разрешении бытовых вопросов, создав комфортные условия хотя бы для отдыха в домашних условиях.
— Лето — отличное время для новых начинаний. Можно заняться обучением для повышения профессионализма, посетить мастер-классы, просмотреть вебинары. Также можно переключиться с профессионального образования на что-то простое, приятное, что, возможно, вы давно откладывали. Например, посещение интерактивных площадок и выставок. Ежедневно ходить в парк на прогулку. Посещать спортивные занятия на природе,