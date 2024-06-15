Как сохранять эффективность на работе летом и во время отпусков коллег

Рабочий день не станет продуктивным, если сотрудник все время будет хотеть спать. Поэтому, несмотря на желание погулять подольше на улице, не стоит забывать про качество сна. Также нужно не забывать и о том, что нельзя есть перед сном. А вот жидкости летом нужно пить больше, поскольку организм испытывает ее нехватку в этот период гораздо активнее. Изможденный от жажды организм не позволит работать эффективно.