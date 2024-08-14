Как сохранить свежие фрукты и ягоды на зиму

Свежие фрукты зимой — словно кусочек летнего солнца, — считает владелица пекарни в северном Лондоне Анна Хайем. А солнца зимой отчаянно не хватает — так почему бы не наготовить его заранее и вдоволь?
Анна и другие кондитеры поделились своими любимыми способами делать заготовки с газетой The Guardian.
Летняя кислинка
Анна советует замораживать красную смородину — в ней сохраняются пектин и кислота, которые добавляют свежести и вязкости любому фруктовому блюду, которое вы решите приготовить зимой.
Красивые ягоды
Сара Джонсон, автор книги о фруктах, советует замораживать и другие ягоды — наприер, малину, чернику и крыжовник, которые отлично переносят заморозку. Чтобы ягоды сохранили форму, Сара советует сперва разложить их в один ряд и поместить в морозилку, а потом уже достать замороженные ягоды и ссыпать в пакет или контейнер.
Пюре
Из фруктов Сара советует замораживать сливы и абрикосы — но перед заморозкой превратить их в пюре. Потом из этого пюре может получиться отличная начинка для пудинга, соус для мороженого и много других ингредиентов.
Консервы
Анна также советует попробовать консервировать фрукты в банках с сахарным сиропом — так они сохраняют более свежий вкус, чем если сварить из них варенье. Нужно простерилизовать банки, уложить туда фрукты и залить их сиропом. Чем крупнее фрукт, тем слаще и гуще должен быть сироп: для большого персика сахара нужно много, а для ягод смородины чуть-чуть. Фрукты нужно залить горячим сиропом и крепко закрыть банки. Анна советует также добавлять в сироп что-нибудь по вкусу: например, ваниль, анис или даже черный перец.
Настойки
Из фруктовых и ягодных обрезков, кстати (хвостики от клубники или кожура яблока), можно сделать простую настойку (целые фрукты, конечно, тоже подойдут). Заварите все, что у вас есть, в пропорции минимум 200−300 граммов фруктов на литр воды, доведите до кипения и оставьте настаиваться на ночь. На следующий день процедите, добавьте сахар в пропорции 20% от веса фруктов и снова доведите до кипения. Добавьте лимонный сок или пищевой уксус, если смеси не хватает кислинки. Разлейте по горячим стерилизованным бутылкам, закройте и поставьте их на водяную баню. Доведите до кипения и дайте остыть.
Ну и наконец самый простой способ: взять фруктовые обрезки, засыпать сахаром и плеснуть сверху бренди. Потом засыпать это в стерилизованную банку, плотно закрыть и поставить в темное место на полгода (изредка можно доставать и встряхивать содержимое). Анна обещает, что результат превзойдет все ваши ожидания.
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Георгий Мазуркевич