Как сохранить свежие фрукты и ягоды на зиму

Из фруктовых и ягодных обрезков, кстати (хвостики от клубники или кожура яблока), можно сделать простую настойку (целые фрукты, конечно, тоже подойдут). Заварите все, что у вас есть, в пропорции минимум 200−300 граммов фруктов на литр воды, доведите до кипения и оставьте настаиваться на ночь. На следующий день процедите, добавьте сахар в пропорции 20% от веса фруктов и снова доведите до кипения. Добавьте лимонный сок или пищевой уксус, если смеси не хватает кислинки. Разлейте по горячим стерилизованным бутылкам, закройте и поставьте их на водяную баню. Доведите до кипения и дайте остыть.