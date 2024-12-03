Как сохранить эмоциональное здоровье зимой

Как пишет «Ридус», зимой нужно постараться чаще бывать на улице в светлое время суток, особенно утром. Выходить из дома нужно и в пасмурную погоду — даже она даст больше света, чем искусственное освещение. Если нет возможности подолгу гулять, стоит подумать об использовании светотерапии — специальных ламп, имитирующих солнечный свет.