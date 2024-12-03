Как сохранить эмоциональное здоровье зимой

Дневной свет
Как пишет «Ридус», зимой нужно постараться чаще бывать на улице в светлое время суток, особенно утром. Выходить из дома нужно и в пасмурную погоду — даже она даст больше света, чем искусственное освещение. Если нет возможности подолгу гулять, стоит подумать об использовании светотерапии — специальных ламп, имитирующих солнечный свет.
Сбалансированное питание
Зимой мы особенно нуждаемся в витаминах и минералах, поскольку они дают энергию. Нужно добавить в рацион продукты, богатые витамином D (рыбу, яйца), а также источники магния и Омега-3 жирных кислот, которые помогают улучшить настроение. Также надо есть поменьше сахара — он дает кратковременный прилив сил, но за ним следует резкий спад.
Движение
Физические упражнения способствуют выработке эндорфинов — гормонов радости. Если нет возможности ходить в спортзал, можно заняться йогой или домашними тренировками. Даже 15 минут активного движения в день помогут снизить уровень стресса, улучшить самочувствие и физическую форму.
Комфортная обстановка дома
Зимой мы проводим дома много времени, поэтому нужно украсить пространство так, чтобы оно радовало глаз — добавить теплый свет, мягкие пледы, подушки, свечи. Также помогут ароматы. Масла цитрусовых или лаванды снижают напряжение.
Удовольствия
Нужно запланировать небольшие удовольствия на зиму — например, поездки за город, катания на коньках или лыжах, просмотр любимых фильмов, покупки, мероприятия, свидания. Все это может стать богатым источником положительных эмоций.
Осознанность
Также избавиться от стресса помогают медитация, дыхательные практики и техники расслабления. Можно выделить 5−10 минут в день для концентрации на своем дыхании или упражнений на осознанность.
Ранее эксперты рассказали, как мобилизовать организм в предновогодний период.