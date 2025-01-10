Как снять квартиру, если есть животное

Все нюансы по съему квартиры прописывают в договоре найма. Там можно в том числе указать, сколько животных будет жить и какие. Также стоит прописать обязательство устранить все разрушения, нанесенные животным. Кроме того, можно включить в договор пункт о химчистке и клининге. При этом важно описать и все повреждения, которые имелись до вселения. Их нужно сфотографировать.