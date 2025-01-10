Как снять квартиру, если есть животное

1. Пользуйтесь поисковыми фильтрами.
Это самый простой совет. Если вы ищете квартиру на онлайн-сервисах, то легко сможете выделить из общей массы те квартиры, в которые можно въехать с питомцами.
2. Подумайте, какое впечатление производит ваше животное.
Не все домашние животные одинаково пугают арендодателей. Рыбки, обитатели клеток, маленькие собачки выглядят вполне безопасно. Обычно владельцев квартир пугают кошки, большие псы и экзотические звери. Чем больше ущерба ожидает от питомца арендодатель, тем сложнее будет его уговорить и тем больше гарантий придется дать, чтобы снять жилье.
3. Не скрывайте животное.
Некоторые сообщают о животном сразу, другие тянут до последнего, надеясь, что со временем уговорят владельца квартиры сдать ее, несмотря на наличие питомца. Однако не стоит обманывать арендодателя и заселяться, полагая, что все решится само собой. Иначе, возможно, придется искать другую квартиру.
4. Заручитесь поддержкой.
Если вы уже снимали жилье с этим животным, можете попробовать договориться с прошлым арендодателем. Он может поговорить с владельцем квартиры, куда вы хотите въехать, или каким то другим образом подтвердить, что ваш питомец ничего не повредил.
5. Составьте правильный договор.
Все нюансы по съему квартиры прописывают в договоре найма. Там можно в том числе указать, сколько животных будет жить и какие. Также стоит прописать обязательство устранить все разрушения, нанесенные животным. Кроме того, можно включить в договор пункт о химчистке и клининге. При этом важно описать и все повреждения, которые имелись до вселения. Их нужно сфотографировать.
6. Предложите увеличить страховой депозит.
Депозит берут на случай, если съемщик исчезнет, оставив после себя разрушения. Предполагается, что на эти деньги их можно будет устранить. Владельцы животных могут предложить больший страховой депозит, это повысит шансы снять квартиру.
7. Договоритесь о проверках со стороны владельца.
Можно предложить хозяину квартиры регулярно проверять ее состояние. Например, он может приходить туда раз в месяц, чтобы убедиться, что с мебелью и прочим все в порядке. Это тоже нужно прописать в договоре, чтобы избежать слишком частых визитов арендодателя.
8. Предупредите порчу имущества.
Иногда серьезные повреждения можно предупредить. Например, чтобы кот не испортил хозяйские шторы, уберите их в шкаф и повесьте свои.
9. Ищите подходящие условия.
Найти квартиру для аренды при наличии питомца будет проще, если у хозяина у самого есть животное. Также вам на руку будет недорогой ремонт и простая мебель. Для некоторых арендодателей, кстати, съемщики с животными даже в приоритете: они сильнее держатся за квартиру, не желая лишний раз сталкиваться со сложностями при поиске новой.
Если коротко, чтобы снять жилье, имея питомца, нужно доказать, что он воспитанный и не нанесет вреда (помогут фото интерьера, где он живет сейчас, ветпаспорт и прочее), а вы ответственный и будете готовы компенсировать ущерб.
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