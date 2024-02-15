Как снег на голову: самые известные падения метеоритов на Землю

15 февраля 2013 года в атмосферу Земли под острым углом вошел метеорит, получивший название «Челябинский». Ученые говорят, что если бы космическое тело не взорвалось на высоте 23 километров и будь траектория полета другой, оно могло достигнуть земли и принести гораздо больше разрушений. Но помимо Челябинского метеорита есть и другие, не менее известные. Редакция Mail.ru собрала топ-7 самых известных падений метеоритов на Землю.