Как снег на голову: самые известные падения метеоритов на Землю

Челябинский метеорит, Россия
Утром 15 февраля 2013 года в окрестностях Челябинска упал самый мощный за последние 30 лет метеорит. По оценкам NASA, после Тунгусского метеорита, Челябинский — крупнейшее из космических тел, упавших на Землю. Он взорвался в небе на высоте 23 километров, чем вызвал ударную волну, дважды обогнувшую нашу планету. До взрыва тело весило десять тысяч тонн и имело диаметр 17 метров.
Тунгусский метеорит, Россия
В июне 1908 года в Красноярском крае рядом с рекой Подкаменная Тунгусска упал, пожалуй, самый известный метеорит. Взрыв мощностью 40−50 мегатонн, что сопоставимо со взрывом ядерной бомбы, произошел на высоте 7−10 километров от земли и дважды обогнул планету. Также он повалил деревья на территории двух тысяч квадратных километров и оставил облака и небо светиться еще на несколько дней после обрушения.
Гоба, Намибия
В 1920 году владелец фермы Гоба-Уэст обнаружил метеорит, который до сих пор является самым крупным. Космическое тело было найдено во время вспахивания одного из полей. Мужчина был шокирован размерами тела: оно весило 60 тонн, а диаметр составлял более трех метров. Что примечательно, оно состояло из железа, поэтому считается самым большим самородком из этого металла.
Сихотэ-Алинь, Россия
12 февраля 1947 года возле села Бейцухе Приморского края упал метеорит весом 23 тонны. Падение тела сопровождалось ярким болидом, который наблюдался из Хабаровска и других населенных пунктов в радиусе 400 километров. След был виден в небе еще в течение нескольких часов, а на поверхности Земли обломки космического объекта образовали более 30 кратеров от 7 до 28 метров в диаметре и до 6 метров глубиной.
Альенде, Мексика
На пустыню Чиуауа в Мексике обрушился знаменитый метеорит Альенде. Он был крупенейшим углистым космическим телом, когда-либо обнаруженным на Земле. Общий вес объекта мог достигать пяти тонн, а множество осколков, на которые он распался, своей общей массой достигают 2−3 тонн. Изучив метеорит, ученые установили, что он образовался примерно 4,6 миллиарда лет назад, то есть по возрасту он превосходит любую из планет Солнечной системы.
Мурчисонский метеорит, Австралия
Метеорит был назван так в честь города Мурчисон, рядом с которым он упал. Общий вес космического тела составлял 108 килограммов. Интересен тот факт, что в состав объекта вошли более 14 тысяч органических соединений, в том числе не менее 70 аминокислот. Это доказывает, что органические вещества существуют и за пределами нашей планеты.
ALH84001, Антарктида
27 декабря 1984 года в горах Алан Хиллс в Антарктиде был обнаружен самый известный из 34 марсианских метеоритов космический объект. Он упал на Землю около 13 тысяч лет назад. Его вес равен 1,93 килограмма, а возраст составляет от 3,9 до 4,5 миллиардов лет. Существует гипотеза, что метеорит откололся от поверхности Марса во время столкновения Красной планеты с крупным космическим телом.
Анна Морозова