Как компактно сложить вещи в чемодан: 10 советов для путешественников

Сборы в поездку — всегда изматывающее занятие. Нужно продумать не только множество планов и нюансов путешествия, но и собрать вещи в дорогу. Для того чтобы эта задача не омрачила приятное предвкушение поездки, делимся советами о том, что нужно учесть перед сбором багажа. Как избежать перевеса и сложить вещи в чемодан аккуратно и компактно, какие хитрости позволят вам сохранить порядок и хорошее состояние вещей — в нашей статье.
Что важно продумать, прежде чем начать собирать чемодан
Собираясь в отпуск или командировку, хочется взять с собой как можно больше вещей. Однако ограниченный объем чемодана заставляет делать выбор. Чтобы определиться с тем, что брать с собой, нужно продумать множество нюансов.
- Обратите внимание на погоду во время вашей поездки. Это поможет избежать лишних вещей в чемодане и быть готовым к природным сюрпризам.
- Ознакомьтесь с багажными нормами авиакомпаний, если планируете лететь самолетом. Помните, что правила перевозчиков могут различаться. После упаковки вещей обязательно взвесьте багаж, чтобы избежать перевеса.
- Изучите информацию об отеле или апартаментах, где планируете остановиться. Тогда не придется брать вещи, которые будут предоставлены на месте.
- Тщательно обдумайте свои планы, чтобы взять только самое необходимое. Не стоит брать с собой то, что не подходит под цели поездки. Купальник едва ли пригодится на конференции, а туфли на шпильке — в поездке на горнолыжный курорт.
- Посчитайте количество дней путешествия, чтобы понимать, сколько комплектов одежды, средств гигиены и денег вам понадобится.
- Составьте список вещей, которые вы хотите взять с собой. Так вы точно ничего не забудете и не возьмете лишнего. Для удобства можно разделить список вещей по категориям, например: одежда, обувь, косметика, аксессуары
и т. д.Если вы собираете вещи для всей семьи, удобнее составлять списки для каждого человека.
- Чтобы в поездке не тратить время на подбор одежды, заранее примерьте все, что вы хотите взять, и составьте готовые образы. На этом этапе вы сможете решить, что точно следует положить в чемодан, а что оставить дома. Для лучшей визуализации сфотографируйте каждый комплект на себе.
- Если размер багажа ограничен, подумайте, что проще будет купить на месте.
Как собрать чемодан, чтобы все поместилось и не помялось
При сборе багажа часто кажется, что необходимых вещей гораздо больше, чем предполагает размер чемодана. Для того чтобы все нужное поместилось и доехало до пункта назначения в целости и сохранности, предлагаем несколько советов, которые помогут оптимально использовать пространство.
- Разложите вещи на полу, кровати или диване, чтобы понимать их объем. Так вам будет визуально проще представить, в каком порядке складывать вещи в чемодан, а также отсортировать лишнее или найти замену крупным вещам.
- Подумайте, в чем вы поедете и что возьмете в ручную кладь. В холодное время года тяжелые вещи можно надеть на себя, чтобы сэкономить место в чемодане.
- Для объемных вещей, например свитеров или верхней одежды, лучше использовать вакуумные пакеты. Они позволят значительно сэкономить место.
- Во избежание хаоса можно использовать тканевые мешочки на завязках, разделители и органайзеры. Они бывают разных форм и размеров, туда можно сложить вещи по категориям или для каждого члена семьи и подписать отсеки.
- Для упаковки хрупких предметов и сувениров используйте пузырчатую пленку и упаковочную бумагу.
- Вещи в чемодан рекомендуется складывать слоями. На дно чемодана — тяжелые вещи и обувь. Затем одежду, которую можно свернуть валиками или уложить в мешочки и органайзеры. Более тяжелая одежда располагается внизу, легкая — наверху. Между слоями одежды размещаются хрупкие вещи. Сверху следует положить то, что может понадобиться сразу по прилете.
- Документы, ценные украшения и технику, зарядное устройство, портативный аккумулятор, мини-аптечку лучше не прятать в чемодан, а положить в рюкзак или сумку для ручной клади.
Как правильно сложить в чемодан одежду
Грамотное распределение вещей в чемодане играет важную роль. От того, насколько аккуратно будет сложена одежда, зависит ее количество и сохранность во время транспортировки. Чтобы вы смогли взять все необходимое, а в путешествии не тратили драгоценное время на глажку, представляем эффективные методы упаковки одежды.
1. Рубашки и блузки
Застегните все пуговицы и расположите рубашку или блузку лицевой стороной вниз. Одну половину рубашки сложите у линии плеча так, чтобы рукав был расположен по диагонали спины. Затем уложите рукав параллельно боковому шву так, чтобы манжета находилась у нижнего края рубашки. Повторите действие со второй стороной изделия. Получится прямоугольник, который можно сложить в два или три раза.
Блузки из немнущейся ткани можно свернуть в рулон. Для этого сложите блузку пополам, положив один рукав на другой. Расположите рукава вдоль и сверните в рулон, начиная с нижней части изделия.
2. Футболки
Расположите футболку на ровной поверхности. Сложите рукава и боковую часть футболки к центру, чтобы получился прямоугольник. Далее можно свернуть изделие в компактный рулон, двигаясь снизу вверх. Или сложить футболку в два или три раза, чтобы получился конверт.
3. Пиджаки
Существует несколько способов складывания пиджака:
1. Возьмите расстегнутый пиджак в руки, совместите плечи и выверните одно плечо наизнанку, заправив в него другое. Таким образом рукава окажутся внутри, а остальное изделие будет вывернуто наизнанку. Расправьте воротник и сложите пиджак пополам.
2. Выверните один из рукавов наизнанку, а второй проденьте в вывернутый рукав. Расправьте спинку и воротник, положите рукава по диагонали и сложите пиджак вдвое.
3. Положите пиджак лицевой стороной вверх, застегните пуговицы и расположите рукава крест-накрест. Сложите пиджак пополам или втрое.
4. Брюки и джинсы
Существует еще один способ складывания брюк. Нужно совместить штанины брюк и уложить верхнюю часть на дно чемодана, а нижнюю оставить откинутой сбоку чемодана. После этого можно заполнять чемодан и в конце уложить нижнюю часть брюк на собранные вещи.
5. Свитеры и другие теплые кофты
1. Положите свитер лицевой стороной вниз и скрестите рукава на спине. Сложите свитер пополам по вертикали, совместив плечи, а затем два или три раза по горизонтали.
2. Разместите рукава свитера на груди так, чтобы получился прямоугольник. Затем можно сложить свитер вдвое или скрутить рулон.
Свитера занимают много места, поэтому для экономии рекомендуем укладывать объемную одежду в чемодан вертикальными стопками или использовать вакуумные пакеты.
5. Куртки
Если у изделия есть капюшон, можно поместить куртку в него. Для этого застегните куртку и сложите рукава вдоль боковых швов, чтобы получился прямоугольник. Сворачивайте куртку снизу вверх, а затем получившийся валик уберите в капюшон. Если капюшона нет, можно остановиться на моменте получения валика из куртки и в таком виде отправить ее в чемодан.
Если вам не подходит метод скручивания, можно положить куртку лицевой стороной вниз. Сложить рукава друг на друга в верхней части, если есть капюшон, расправить его и свернуть куртку пополам. Можно оставить ее в таком виде или вывернуть нижнюю часть наизнанку и сложить в получившийся карман верх изделия.
6. Платья
Сложите платье без рукавов пополам вдоль, а затем сверните несколько раз по горизонтали в зависимости от его длины.
У платья с рукавами сначала загните их внутрь, а затем выполните те же действия, что и для модели без рукавов.
Платье с расклешенной юбкой сложите так, чтобы образовался прямоугольник, и затем выполните те же действия, что и в предыдущих случаях.
7. Деловые костюмы
Самый оптимальный вариант перевозки делового костюма — портплед. Эта специальная сумка позволит довести костюм в идеальном состоянии. Бюджетная альтернатива — тканевый чехол, в котором можно разместить одежду на вешалке. Этот вариант подойдет в случаях, когда костюм в поездках вам нужен нечасто.
Если приобрести портплед или чехол невозможно, костюм можно сложить в чемодан. Однако будьте готовы, что комплект даже при самой аккуратной упаковке может немного помяться.
Пиджак сложите одним из способов, указанных в соответствующем разделе. Затем возьмите полотенце, футболку или джемпер, скрученные в валик, поместие в область плеча в пиджаке и сверните в рол. Также можно взять любую вещь, сложенную в валик, и обернуть вокруг нее пиджак. После этого изделие положите на сложенные вдоль швов или по стрелкам брюки и аккуратно оберните брюки вокруг пиджака. Таким образом деловой костюм будет компактно сложен и не сильно помнется.
8. Нижнее белье
Бюстгальтеры — деликатная вещь, требующая аккуратности. Поэтому их лучше класть в чемодан в последнюю очередь, чтобы не повредить. Для упаковки мягких бюстгальтеров следует вложить одну чашку в другую и свернуть вдвое. Бра с формой нужно сложить друг на друга. Не рекомендуется складывать одну чашку в другую, чтобы не деформировать форму. Чашки нижнего бюстгальтера нужно наполнить мягкими вещами, например носками и трусами, чтобы предотвратить выгибание.
Для упаковки женских трусов сложите их пополам по вертикали и снова пополам, чтобы получился прямоугольник. Загните верхнюю часть примерно до середины, а нижнюю спрячьте в получившийся карман в верхней части.
Этот способ подойдет не только для женских, но и для мужских трусов. Условно разделите трусы на три вертикальных части. Сложите боковые части внахлест, а нижнюю вложите в получившийся карман верхней части.
9. Пуховики
Лучший способ упаковки пуховика — вакуумный пакет. С его помощью можно значительно уменьшить объем вещи и сэкономить ценное место в чемодане. Для этого сверните изделие, поместите в вакуумный пакет, закройте его и спустите воздух с помощью пылесоса.
Свернуть пуховик, чтобы он поместился в вакуумный пакет, можно следующим образом:
- застегните молнии и кнопки;
- сложите рукава внахлест на линии груди;
- низ подверните изнанкой наверх;
- начиная с верха, сложите пуховик и вложите его в получившийся конверт нижней части.
10. Обувь и носки
Обувь необходимо класть на дно чемодана. Чтобы не испачкать вещи, используйте пакеты и чехлы. Не стремитесь сложить обувь парой — так она будет занимать больше места. Разложите каждый предмет по периметру чемодана, подошвой к стенке. Во избежание деформации обуви можно положить внутрь носки или другую одежду, свернутую в валик.
Носки складывайте парами, чтобы не потерять. Для этого соедините их вместе, согните верхний край, сверните носки, начиная снизу, а затем уберите их в получившийся карман верхнего носка. Убрать носки можно в отдельный пакет, проложить ими пустоты в чемодане или заполнить пустые предметы, например обувь, сумку или шляпу.
Как компактно упаковать в чемодан косметику и средства личной гигиены
- Полноразмерные версии средств лучше оставить дома, а в путешествие взять либо мини-версии любимых продуктов, либо перелить косметику в маленькие бутылочки и баночки. Все это легко отыскать в косметических магазинах.
- Косметику и средства личной гигиены рекомендуется распределить по нескольким тематическим косметичкам или органайзерам. Например, можно разделить косметику для тела, косметику для лица и декоративную косметику. Это поможет избежать хаоса в средствах, а несколько косметичек будет гораздо легче разместить в чемодане, чем одну большую.
- Хрупкие предметы можно обернуть бумагой и пакетом и завернуть в одежду или спрятать в обувь.
- Чтобы случайно открывшаяся косметика не испачкала другие вещи, лучше обернуть бутылки пленкой или положить в пакеты с герметичной застежкой.
- Для размещения косметических средств можно использовать карманы и дополнительные отсеки в чемодане.
Как аккуратно уложить в чемодан аксессуары и другие мелочи
Провода, аксессуары, украшения и прочие мелочи при неправильной упаковке могут занимать много места, теряться и путаться между собой, создавая хаос. Во избежание таких ситуаций делимся советами по грамотной и компактной организации важных в путешествии мелочей.
- Украшения можно уложить в небольшую шкатулку с отделениями для колец, сережек и цепочек или же разместить в таблетнице. Все будет лежать в одном месте и точно не потеряется. Если формат шкатулки не подходит, можно использовать маленькие зиплок-пакеты или мягкие мешочки для каждого украшения, чтобы предотвратить спутывание.
- Очки нужно обязательно перевозить в футляре, чтобы избежать повреждений.
- Для часов также лучше использовать футляр или обернуть в мягкую ткань и поместить в карман чемодана или между одеждой.
- Ремни можно свернуть рулоном и спрятать в обувь, между одеждой или в карман чемодана.
- В шляпу и сумки рекомендуется положить белье, носки и другие мелочи, чтобы они не помялись.
- Зарядные устройства, кабели и электронику можно разместить в специальных органайзерах, которые достаточно вместительные и не позволят проводам спутаться.
- Для транспортировки мелких предметов подойдут мешочки, пакеты с замком-слайдером или косметички. Это поможет предотвратить их беспорядочное разбрасывание по чемодану и обеспечит удобное хранение в одном месте.
Чек-лист на случай поездки: как компактно сложить вещи в чемодан
Для того чтобы вы точно не упустили ничего важного, составили краткий список лайфхаков по упаковке чемодана.
1. Посчитайте количество дней в путешествии.
2. Посмотрите прогноз погоды на время поездки.
3. Проверьте нормы багажа у вашего перевозчика.
4. Заранее распланируйте активности.
5. Составьте список необходимых вещей, исходя из перечисленных выше пунктов.
6. Распределите вещи между багажом и ручной кладью.
7. Используйте органайзеры, разделители, пакеты с замком-слайдером и зиплоком и вакуумные пакеты для удобства и экономии места.
8. Берите с собой миниатюры косметических средств.
9. Позаботьтесь об упаковке бутылок с жидкими средствами.
10. Для упаковки хрупких предметов используйте бумагу, пузырчатую пленку, футляры и чехлы.
11. Вещи складывайте в чемодан слоями — от самых тяжелых до легких и хрупких.
Автор: Ольга Толкачева