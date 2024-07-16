Как компактно сложить вещи в чемодан: 10 советов для путешественников

Сборы в поездку — всегда изматывающее занятие. Нужно продумать не только множество планов и нюансов путешествия, но и собрать вещи в дорогу. Для того чтобы эта задача не омрачила приятное предвкушение поездки, делимся советами о том, что нужно учесть перед сбором багажа. Как избежать перевеса и сложить вещи в чемодан аккуратно и компактно, какие хитрости позволят вам сохранить порядок и хорошее состояние вещей — в нашей статье.