Как сэкономить на ж/д и авиабилетах этим летом

Как найти дешевые билеты на поезда и самолеты на остаток лета? Об этом рассказало издание NEWS.ru.
Как сэкономить на ж/д билетах
Специалисты советуют покупать их не менее, чем за 35−37 дней до отправления. Совершая покупку заранее в высокий сезон или на популярные направления, можно сэкономить до 40% их стоимости. Но иногда билеты по низкой цене могут появиться и за несколько дней до поездки.
Также можно путешествовать в «неудобное» время. Например, билет на поезд, который выезжает днем, иногда дешевле вечернего.
Кроме того, можно ездить в «не сезон». Это время между праздниками и школьными каникулами.
В некоторых поездах есть дополнительные вагоны, посадочные билеты на которые намного дешевле перед отправкой.
Также можно покупать невозвратные билеты. Они обычно стоят меньше возвратных (скидка может достигать 10−20%).
Путешествуя с ребенком, можно купить по взрослому тарифу верхнюю полку, а по детскому — нижнюю.
Как сэкономить на авиабилетах
Наиболее выгодно лететь туда и обратно рейсами одной авиакомпании. Также сэкономить на билетах помогут полеты с пересадками. При этом они бывают недолгими.
Билеты на самолет (как и на поезд) обычно выгоднее покупать на сайте авиакомпании, а не на агрегаторах. Зато они позволяют сравнить цены и увидеть все доступные варианты от разных компаний на нужные даты.
Кроме того, можно поискать невозвратные авиабилеты и места на чартерах — особенно те, что, скорее всего, уже не раскупят (на них могут объявить скидки).
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Айгуль Сабитова