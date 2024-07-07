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Как сэкономить на ж/д и авиабилетах этим летом

Эксперты назвали ряд лайфхаков.

Источник: РИА "Новости"

Как найти дешевые билеты на поезда и самолеты на остаток лета? Об этом рассказало издание NEWS.ru.

Как сэкономить на ж/д билетах

Специалисты советуют покупать их не менее, чем за 35−37 дней до отправления. Совершая покупку заранее в высокий сезон или на популярные направления, можно сэкономить до 40% их стоимости. Но иногда билеты по низкой цене могут появиться и за несколько дней до поездки.

Также можно путешествовать в «неудобное» время. Например, билет на поезд, который выезжает днем, иногда дешевле вечернего.

Кроме того, можно ездить в «не сезон». Это время между праздниками и школьными каникулами.

В некоторых поездах есть дополнительные вагоны, посадочные билеты на которые намного дешевле перед отправкой.

Также можно покупать невозвратные билеты. Они обычно стоят меньше возвратных (скидка может достигать 10−20%).

Путешествуя с ребенком, можно купить по взрослому тарифу верхнюю полку, а по детскому — нижнюю.

Как сэкономить на авиабилетах

Наиболее выгодно лететь туда и обратно рейсами одной авиакомпании. Также сэкономить на билетах помогут полеты с пересадками. При этом они бывают недолгими.

Билеты на самолет (как и на поезд) обычно выгоднее покупать на сайте авиакомпании, а не на агрегаторах. Зато они позволяют сравнить цены и увидеть все доступные варианты от разных компаний на нужные даты.

Кроме того, можно поискать невозвратные авиабилеты и места на чартерах — особенно те, что, скорее всего, уже не раскупят (на них могут объявить скидки).

Ранее эксперты рассказали, как получить от отдыха в 2024 году максимум удовольствия и денег.

Айгуль Сабитова