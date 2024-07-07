Как сэкономить на ж/д и авиабилетах этим летом

Специалисты советуют покупать их не менее, чем за 35−37 дней до отправления. Совершая покупку заранее в высокий сезон или на популярные направления, можно сэкономить до 40% их стоимости. Но иногда билеты по низкой цене могут появиться и за несколько дней до поездки.