Как сделать так, чтобы одежда прослужила вам дольше

Многим кажется, что стирать в машинке одни штаны — расточительно, поэтому одежды в машинку кладут как можно больше. Здесь нужно найти разумный компромисс: стиральная машинка устроена именно так, чтобы вещи активно перемещались внутри барабана, и если набить его под завязку, ничего толком не отстирается. Лучше загружать машинку не больше чем на ¾ от свободного места, чтобы вода и чистящее средство смогли добраться до всех нужных мест.