Как сделать так, чтобы одежда прослужила вам дольше

Если за одеждой следить, она прослужит вам дольше — с этой очевидной истиной вряд ли кто-нибудь будет спорить. Но как именно стоит ухаживать за вещами, и что делать, чтобы они не портились в процессе стирки?
Советами поделилась эксперт издания The Guardian по «устойчивой моде» Лорен Браво. Само понятие «устойчивой моды», в противовес «быстрой моде», заключается в том, что вы рассчитываете носить вещи годами, а не выбрасывать после первого сезона, поэтому без ухода за вещами тут не обойтись.
Главное, что советует Лорен — не увлекаться стиркой. Если стирать слишком активно и часто, ткани можно навредить. В результате любимая вещь сядет, выцветет, ткань начнет быстрее рваться, появятся нитки или катышки. Вот несколько советов, которые позволят одежде прослужить дольше.
Не откладывайте стирку
Если вы пролили что-то на одежду или испачкали ее, необязательно стирать вещь целиком. Но пятно лучше отмыть сразу: если положить футболку или брюки на дно корзины с грязным бельем в ожидании полноценной стирки, за это время грязь может впитаться намертво. Лучше сразу промыть испачканное место водой, потереть губкой (или зубной щеткой), добавив совсем немного чистящего средства. Чем быстрее получится это сделать, тем легче ототрется пятно — Лорен советует даже прервать ужин на 5 минут, но гарантированно сохранить одежду.
Загружайте в стиралку меньше белья
Многим кажется, что стирать в машинке одни штаны — расточительно, поэтому одежды в машинку кладут как можно больше. Здесь нужно найти разумный компромисс: стиральная машинка устроена именно так, чтобы вещи активно перемещались внутри барабана, и если набить его под завязку, ничего толком не отстирается. Лучше загружать машинку не больше чем на ¾ от свободного места, чтобы вода и чистящее средство смогли добраться до всех нужных мест.
Не перегибайте с порошком
Чем больше чистящего средства, тем чище? Увы, нет. Нужно добавлять его ровно в том объеме, который рекомендуется на упаковке — иначе порошок или гель не смоется до конца, и его остатки придадут только что постиранным вещам ощущение грязных.
Сушите на ветру
Сушка в машинках — это не только очень энергозатратный процесс (на нее уходит ¾ электричества, которое потребляет стиральная машина). Она может также испортить одежду: прежде всего тем, что от температуры любимый свитер «сядет», а цвета поблекнут.
Поэтому, если у вас есть такая возможность и время, лучше сушить вещи на свежем воздухе (или на сушилке) — такой метод гораздо менее травматичен для тканей. Даже сушилка с подогревом более экономна с точки зрения энергопотребления и не так сильно вредит тканям.
А если вы ставили перед собой задачу просто «освежить вещи», Лорен советует провести эксперимент и повесить их на свежий воздух вообще без стирки: несколько часов на ветру часто полностью избавляют одежду от неприятных запахов.
Не бойтесь солнца
Солнечный ультрафиолет — не самая полезная штука для людей, но вот одежде излучение может даже пойти на пользу. Именно ультрафиолет помогает бороться с желтыми пятнами на рубашках: он разрушает молекулярную структуру пятен и является натуральным чистящим средством. Впрочем, эта рекомендация относится только с светлым вещам: темная одежда на солнце выцветет, так что ее лучше сушить в тени.
Лучше отпаривать, а не гладить
Отпариватель тоже делает вещи гладкими, но у вас нет риска «сжечь» одежду, не нужно хранить дома громоздкую гладильную доску, а еще отпаривание иногда заменяет собой легкую стирку. Даже в небольших количествах пар может творить чудеса. Если прибора дома пока нет, Лорен советует провести эксперимент и повесить мятую рубашку в ванной, пока вы принимаете душ — эффект сразу будет заметен.
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