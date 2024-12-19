Как сделать полезный оливье

Вопреки распространенному мнению, оливье — не такой уж вредный салат. Большая часть его ингредиентов содержит множество полезных веществ, а если усовершенствовать всего три ингредиента, то на вашем новогоднем столе окажется очень полезное блюдо, уверяет эксперт.
Полезные ингредиенты — источники клетчатки
Большинство ингредиентов оливье полезны для микробиоты кишечника и, как следствие, для всего организма. Они содержат пребиотики — пищевые волокна, которыми питаются полезные бактерии кишечника, защищающие кишечник от воспаления, поддерживающие иммунитет и участвующие в профилактике многих хронических заболеваний.
- Картофель — богатый источник крахмала, который в холодном виде является устойчивым. В ЖКТ устойчивым крахмалом питаются полезные бактерии микробиоты, синтезируя полезные для кишечника вещества — короткоцепочечные жирные кислоты. Эти кислоты защищают стенки кишечника, положительно влияют на иммунитет и нервную систему.
- Морковь содержит арабиногалактаны и пектин, которые являются пребиотиками и позитивно влияют на микрофлору кишечника, обеспечивая улучшение пищеварения. Морковь также содержит лютеин, зеаксантин, каротин — вещества, которые защищают клетки организма от повреждений.
- Зеленый горошек — источник пищевых волокон и устойчивого крахмала. Клетчатка помогает контролировать всасывание простых углеводов в кишечнике и косвенно защищает от лишних килограммов.
- Лук содержит фруктоолигосахариды и инулин — пищевые волокна, которые стимулируют размножение полезных бактерий кишечника.
- В огурцах содержится пектин, один из видов растворимой клетчатки. Пектин полезен для нормального функционирования ЖКТ, защищает от запоров, помогает регулировать уровень сахара в крови.
Белок и витамины
В качестве мясного ингредиента эксперт советует взять отварную говядину. Она содержит глюкозамин, коллаген, витамины А, В6, В12, цинк. А вот от колбасных изделий лучше отказаться: переработанные продукты с большим количеством жиров и соли негативно сказываются на самочувствии и здоровье в целом.
Яйца содержат витамины В5, В7, ДЗ, селен и железо — целый набор полезных витаминов и элементов.
Заправка
Традиционный для оливье майонез — источник не только большого количества жиров.
При несоблюдении технологий производства и условий хранения в майонезе легко могут развиться опасные для здоровье микроорганизмы, в том числе стафилококки, которые вызывают пищевое отравление.
Майонез можно заменить сметаной. Этот привычный для всех продукт является пробиотиком: сметана содержит полезные бактерии Leuconostoc, молочные стрептококки Streptococcus thermophilus, Lactococcus.
«При сочетании с пребиотиками из овощей оливье становится настоящим синбиотиком — “суперфудом”, который сочетает одновременно полезные бактерии и пищу для них», — заключила микробиолог.