Как сделать полезный оливье

В качестве мясного ингредиента эксперт советует взять отварную говядину. Она содержит глюкозамин, коллаген, витамины А, В6, В12, цинк. А вот от колбасных изделий лучше отказаться: переработанные продукты с большим количеством жиров и соли негативно сказываются на самочувствии и здоровье в целом.