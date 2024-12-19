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Как сделать полезный оливье

Представить новогодний стол без оливье невозможно. Однако в больших количествах этот сытный салат создает серьезную нагрузку на ЖКТ. Как сделать его и вкусным, и полезным одновременно, рассказала Софья Цветикова, микробиолог, руководитель отдела микробиологии сервиса «Новабиом».

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: https://ru.freepik.com

Вопреки распространенному мнению, оливье — не такой уж вредный салат. Большая часть его ингредиентов содержит множество полезных веществ, а если усовершенствовать всего три ингредиента, то на вашем новогоднем столе окажется очень полезное блюдо, уверяет эксперт.

Полезные ингредиенты — источники клетчатки

Большинство ингредиентов оливье полезны для микробиоты кишечника и, как следствие, для всего организма. Они содержат пребиотики — пищевые волокна, которыми питаются полезные бактерии кишечника, защищающие кишечник от воспаления, поддерживающие иммунитет и участвующие в профилактике многих хронических заболеваний.

  • Картофель — богатый источник крахмала, который в холодном виде является устойчивым. В ЖКТ устойчивым крахмалом питаются полезные бактерии микробиоты, синтезируя полезные для кишечника вещества — короткоцепочечные жирные кислоты. Эти кислоты защищают стенки кишечника, положительно влияют на иммунитет и нервную систему.
  • Морковь содержит арабиногалактаны и пектин, которые являются пребиотиками и позитивно влияют на микрофлору кишечника, обеспечивая улучшение пищеварения. Морковь также содержит лютеин, зеаксантин, каротин — вещества, которые защищают клетки организма от повреждений.
  • Зеленый горошек — источник пищевых волокон и устойчивого крахмала. Клетчатка помогает контролировать всасывание простых углеводов в кишечнике и косвенно защищает от лишних килограммов.

По словам микробиолога, для оливье лучше выбрать замороженный или свежий горошек: пользы в нем больше, чем в консервированном.

  • Лук содержит фруктоолигосахариды и инулин — пищевые волокна, которые стимулируют размножение полезных бактерий кишечника.
  • В огурцах содержится пектин, один из видов растворимой клетчатки. Пектин полезен для нормального функционирования ЖКТ, защищает от запоров, помогает регулировать уровень сахара в крови.

Белок и витамины

В качестве мясного ингредиента эксперт советует взять отварную говядину. Она содержит глюкозамин, коллаген, витамины А, В6, В12, цинк. А вот от колбасных изделий лучше отказаться: переработанные продукты с большим количеством жиров и соли негативно сказываются на самочувствии и здоровье в целом.

Яйца содержат витамины В5, В7, ДЗ, селен и железо — целый набор полезных витаминов и элементов.

Заправка

Традиционный для оливье майонез — источник не только большого количества жиров.

При несоблюдении технологий производства и условий хранения в майонезе легко могут развиться опасные для здоровье микроорганизмы, в том числе стафилококки, которые вызывают пищевое отравление.

Софья Цветикова

Майонез можно заменить сметаной. Этот привычный для всех продукт является пробиотиком: сметана содержит полезные бактерии Leuconostoc, молочные стрептококки Streptococcus thermophilus, Lactococcus.

«При сочетании с пребиотиками из овощей оливье становится настоящим синбиотиком — “суперфудом”, который сочетает одновременно полезные бактерии и пищу для них», — заключила микробиолог.