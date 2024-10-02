Как сделать готовку интересной для детей

Если дети участвуют в выборе блюд и рецептов, то они чувствуют себя более вовлеченными в процесс. Нужно позволить им помочь составить список продуктов, а затем можно вместе пойти за покупками. Во время готовки нужно спрашивать мнение ребенка о вкусе и ингредиентах, обсуждать, что можно добавить, чтобы блюдо стало вкуснее. Общение за готовкой помогает развивать вкусовые предпочтения и учит уважать различия. Можно поручить ребенку сервировку стола — это поможет ему ощутить важность своего вклада.