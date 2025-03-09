Как сделать дистиллированную воду своими руками

Дистиллированная вода активно используется в химической промышленности и фармакологии, где особенно важен состав смесей и растворов. Но, как объяснил аif.ru химик-технолог Степан Гриб, в домашних условиях у дистиллированной воды не очень обширная область применения.
«Конечно, ей можно поливать растения и использовать в увлажнителях воздуха, уточнил эксперт. — В крайнем случае, очищенную воду, добавив немного соли, можно использовать для разведения антибиотиков для последующей инъекции, хотя это и не рекомендуется врачами».
А вот пить такую воду лучше не стоит. Из-за того, что в дистилляте нет солей и минералов, он будет вымывать их из организма.
«В небольшом количестве, конечно, не вредно, но злоупотреблять нельзя ни в коем случае, — объяснил эксперт. — Суть дистиллированной воды в том, что вы точно уверены — жидкость состоит исключительно из H2O, и больше ничего. Например, содержание хлора в водопроводной воде может не вызвать реакции у человека, но стать смертельным для рассады».
Как получить дистиллированную воду?
Есть два относительно простых способа. По словам химика-технолога, легче всего заняться обыкновенным выпариванием.
Порядок действий следующий:
- собрать водопроводную воду в емкость и дать ей отстояться;
- перелить воду в кастрюлю;
- поместить в кастрюлю стеклянную банку так, чтобы ее края поднимались надо жидкостью, но не над бортами кастрюли;
- после закипания воды, закрыть кастрюлю крышкой, ручкой вниз, чтобы пар стекал в банку;
- для ускорения процесса на крышку можно положить что-то холодное, например лед.
Собравшаяся в банке жидкость — это и есть дистиллированная вода. Второй метод — замораживание. Для того, чтобы его использовать, потребуется освободить морозилку и, по возможности, тщательно ее промыть, чтобы избавиться от лишних запахов. Также нужно достаточно места, чтобы поставить бутылку вертикально.
Дальше весь процесс — проще некуда:
- наберите в стеклянную (предпочтительно) или пластиковую бутылку водопроводную воду и дайте ей отстояться;
- поставьте бутылку в морозилку крышкой вверх;
- дождитесь заморозки верхней части воды — в нижней, отстоявшейся, содержатся все примеси;
- осторожно слейте нижнюю часть воды;
- оставшийся лед можно разморозить и использовать как дистиллят.