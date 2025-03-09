Как сделать дистиллированную воду своими руками

«В небольшом количестве, конечно, не вредно, но злоупотреблять нельзя ни в коем случае, — объяснил эксперт. — Суть дистиллированной воды в том, что вы точно уверены — жидкость состоит исключительно из H2O, и больше ничего. Например, содержание хлора в водопроводной воде может не вызвать реакции у человека, но стать смертельным для рассады».