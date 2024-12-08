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Как сделать, чтобы свечи горели дольше и ярче

Аif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: Freepik

Многие используют дома свечи для освещения или создания романтичной атмосферы. Обычно они тают достаточно быстро, при том, что многие (особенно ароматические) стоят недешево. Читайте в справке aif.ru, как заставить свечи гореть дольше.

​Что делать, чтобы свеча быстро не сгорала?

​Соль

Один из приемов, позволяющий свече гореть максимально долго, связан с использованием поваренной соли, которая есть на кухне у любой домохозяйки. Для начала зажгите свечу и подождите немного, чтобы вокруг фитиля образовалась лужица растопленного парафина. Затем чайной ложкой рассыпьте немного соли вокруг фитиля. Такая хитрость позволит свечке меньше оплывать, и она прослужит примерно на 30% дольше.

​Холод

Следующий трюк связан с охлаждением свечи. Для этого нужно отправить ее в морозилку примерно за час-два до использования. Под воздействием низких температур она хорошенько промерзнет, воск затвердеет, и когда вы ее зажжете, она будет медленнее сгорать.

​Фитиль

Часто производители оставляют у свечи длинный фитиль. Пока он разгорается, жар начинает плавить парафин, и свеча сгорает быстрее. Чтобы притормозить процесс таяния, хозяйки придумали укорачивать фитиль, оставляя длину не больше одного сантиметра.

​Парафин

Четвертый способ менее удобный, но действенный. К тому же он позволяет свече гореть ярче. Нужно периодически осторожно сливать горячий воск или парафин.

​Растительное масло

Этот прием годится больше для обычных, а не аромасвечей. За основу берется принцип церковных лампадок. В стеклянную емкость (например, стакан или рюмку) ставится свеча, обрезанная по высоте тары. Чтобы свеча была устойчивее, нужно предварительно опалить ей нижний край. Затем до фитиля залить в емкость растительное масло. После можно спокойно поджигать фитиль свечи и наслаждаться ее светом. После такой модернизации гореть свеча будет почти в 10 раз дольше, чем раньше.

​Как сделать, чтобы свеча горела ярче?

Во-первых, периодически сливать расплавленный воск.

Во-вторых, ставьте свечу там, где будет меньше сквозняков. Пламя не будет «скакать» и угасать.

В-третьих, тушить свечу нужно, когда воск вокруг фитиля жидкий. Если он не успел размякнуть и остался твердым, то при следующем зажигании вокруг языка пламени образуется выемка. Чем глубже она будет, тем меньше будет огонек, потому что стенки свечи не дадут ему выпрямиться и гореть ярче.