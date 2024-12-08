Как сделать, чтобы свечи горели дольше и ярче

Этот прием годится больше для обычных, а не аромасвечей. За основу берется принцип церковных лампадок. В стеклянную емкость (например, стакан или рюмку) ставится свеча, обрезанная по высоте тары. Чтобы свеча была устойчивее, нужно предварительно опалить ей нижний край. Затем до фитиля залить в емкость растительное масло. После можно спокойно поджигать фитиль свечи и наслаждаться ее светом. После такой модернизации гореть свеча будет почти в 10 раз дольше, чем раньше.