Как сделать чесночную воду для питья и чем она полезна?

Чесночная вода — популярный домашний рецепт, который приобретает все большую популярность благодаря своим полезным свойствам. Этот напиток получается путем вымачивания чеснока в воде и имеет множество здоровых свойств, которые могут оказать положительное влияние на организм. Как приготовить чесночную воду, о ее плюсах и минусах — в справке aif.ru.
Как приготовить чесночную воду?
Чесночная вода, по сути своей, раствор из овоща — концентрация продукта невелика, приготовление не предполагает временную выдержку. Для приготовления нужно взять 1−2 зубчика чеснока, измельчить его на мелкие кусочки или в пюре, оставить на 10 минут. По прошествии времени массу нужно залить 200 мл теплой воды и оставить на 15−20 минут — после процедить и можно употреблять. Такую воду важно пить свежеприготовленной через 30 минут после еды. Такую практику не стоит делать чаще 2−3 раз в неделю.
Кулинарный портал «Гастроном» упоминает индийскую аюрведическую (аюрведа — система медицины в рамках индуизма) версию чесночной воды: ее готовят не на теплой жидкости, а на кипятке, а в готовый раствор добавляют лимон и мёд.
Чем полезна чесночная вода?
Это питье вбирает в себя все полезные характеристики основного продукта — чеснока. Его польза для человеческого организма давно доказана медиками: чеснок укрепляет иммунитет, благотворно влияет на кровеносную систему, борется с паразитами и бактериями. Раствор из измельченного овоща помогает нормализовать работу пищеварительной системы, повышает выработку желчи, подавляет активность грибков
Как рассказала изданию «ДокторПитер» кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины Ирина Юзуп, что чесночная вода снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера.
Как и чеснок, вода из него — средство для профилактики заболеваний сердца и сосудов. Вещества в его составе расширяют сосуды и снижают уровень артериального давления, способствуют улучшению кровотока и препятствуют образования тромбов.
Кому нельзя чесночную воду?
Чесночная вода имеет ряд потенциальных преимуществ для здоровья, но есть несколько случаев, когда ее употребление может быть нежелательным или даже вредным. Чесночную воду нельзя людям с заболеваниями ЖКТ, при язве и панкреатите, если есть проблемы с печенью, при эпилепсии, в период беременности и лактации.
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