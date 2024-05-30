Как сделать чесночную воду для питья и чем она полезна?

Чесночная вода, по сути своей, раствор из овоща — концентрация продукта невелика, приготовление не предполагает временную выдержку. Для приготовления нужно взять 1−2 зубчика чеснока, измельчить его на мелкие кусочки или в пюре, оставить на 10 минут. По прошествии времени массу нужно залить 200 мл теплой воды и оставить на 15−20 минут — после процедить и можно употреблять. Такую воду важно пить свежеприготовленной через 30 минут после еды. Такую практику не стоит делать чаще 2−3 раз в неделю.