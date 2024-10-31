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Как сдать в аренду квартиру по закону

Какие пошлины надо заплатить, если легально сдавать в аренду квартиру?

Источник: Unsplash / CC0

Для начала необходимо заключить договор аренды. «Если вы хотите сдать жильё более чем на год, этот договор подлежит обязательной госрегистрации, — говорит юрист Инга Котенко. — Обычно процедура занимает не более 5 дней, и арендодатель получает обратно свой договор со специальной регистрационной надписью. За регистрацию необходимо оплатить госпошлину (сейчас это 2 тыс. рублей, с 1 января 2025 года размер пошлины вырастет до 4 тыс. — Ред.). Кроме того, полученный от аренды доход облагается налогом — 13% от суммы, которая указана в договоре найма. Владельцу недвижимости необходимо самостоятельно задекларировать свой доход и подать декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства до 30 апреля года, который следует за отчётным. Проще говоря, если отчётный год — 2024-й, декларацию нужно будет подать до 30 апреля 2025 года».