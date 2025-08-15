Как санкции против России ведут Европу к расколу

Разнонаправленные тренды в торговле России и Европы
Евросоюз сохраняет жесткую позицию в отношении России, отвергая любые предположения о смягчении санкций. Представитель Еврокомиссии Ариана Подеста опровергла слухи, подчеркнув, что Брюссель продолжит усиливать давление на Москву. «Мы приняли 18 пакетов санкций и готовим 19-й, который будет представлен в сентябре», — заявила она.
По ее словам, санкции останутся ключевым инструментом воздействия на Россию, независимо от дипломатических изменений в украинском конфликте и результатов переговоров между Россией и США на Аляске. Подеста подчеркнула, что ЕС видит в санкциях эффективный способ достижения своих целей даже тогда, когда военные успехи Украины на поле боя вызывают сомнения.
Санкции ЕС оказывают заметное влияние на торговые отношения с Россией, оборот которых сократился в 2024 году и составил $67 млрд. Экспорт из стран ЕС в Россию сократился на 29,4%, а российский экспорт в ЕС — на 46,7%. Вместе с тем, Россия увеличила торговый оборот с некоторыми странами ЕС, такими как Ирландия, Хорватия, Франция, Словения и Швеция, хотя и в меньших масштабах. Для сравнения, торговля России с США ограничивается $3,5 млрд, из которых $3,2 млрд приходится на экспорт российских материалов и удобрений.
«Несмотря на многочисленные пакеты санкций, ЕС остается важным торговым партнером России, особенно в высокотехнологичных секторах, таких как машиностроение и электроника», — отметил в беседе с ВФокусе Mail политолог и директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталий Данилов.
Санкции ЕС укрепляют суверенитет развивающихся стран
По словам эксперта, санкции бьют не только по России. Так, Германия, экономический локомотив ЕС, переживает рецессию второй год подряд, страдая от потери дешевых российских энергоносителей и рынка сбыта. Италия, в свою очередь, выражает осторожное желание возобновить торговлю с Москвой при любом прогрессе в украинском вопросе, что подчеркивает раскол в европейской солидарности.
«Санкционная политика ЕС — это не только экономический инструмент, но и четкий сигнал глобальному сообществу, особенно странам Глобального Юга», — поясняет Данилов. По его словам, страны БРИКС, наблюдая за действиями ЕС, укрепляют свои позиции, стремясь к независимости от западной повестки.
Санкции против России демонстрируют, что любая страна, идущая вразрез с европейскими интересами, рискует столкнуться с аналогичными мерами. Это подталкивает к формированию нового мирового порядка, где Россия позиционирует себя как самостоятельный игрок, требующий равноправного отношения.
«Москва не стремится к конфронтации, но не примет роль экономической периферии Запада. Санкции стали новой нормальностью, и Россия адаптируется, выстраивая связи через третьи страны», — добавил политолог. По его словам, ЕС продолжает рассматривать Россию как угрозу своим ценностям, что делает долгосрочное сотрудничество маловероятным без смены политического курса в Европе.
Дарья Баева