Санкции ЕС оказывают заметное влияние на торговые отношения с Россией, оборот которых сократился в 2024 году и составил $67 млрд. Экспорт из стран ЕС в Россию сократился на 29,4%, а российский экспорт в ЕС — на 46,7%. Вместе с тем, Россия увеличила торговый оборот с некоторыми странами ЕС, такими как Ирландия, Хорватия, Франция, Словения и Швеция, хотя и в меньших масштабах. Для сравнения, торговля России с США ограничивается $3,5 млрд, из которых $3,2 млрд приходится на экспорт российских материалов и удобрений.