Как с пользой провести время в офисе, если вам нечем заняться на работе

Если у вас нет срочных задач по работе, посмотрите, не нуждается ли в помощи кто-то из коллег. Часто совет более опытного сотрудника нужен молодым специалистам или новым работникам, только пришедшим в компанию. «Помочь им освоиться — хорошая инициатива, которая может перерасти в собственную программу наставничества. Да и благодарность коллег точно не будет лишней!», — считает эксперт.