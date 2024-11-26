Как с пользой провести время в офисе, если вам нечем заняться на работе

Помогите коллегам
Если у вас нет срочных задач по работе, посмотрите, не нуждается ли в помощи кто-то из коллег. Часто совет более опытного сотрудника нужен молодым специалистам или новым работникам, только пришедшим в компанию. «Помочь им освоиться — хорошая инициатива, которая может перерасти в собственную программу наставничества. Да и благодарность коллег точно не будет лишней!», — считает эксперт.
Изучайте новое
Знаний много не бывает! Свободный час всегда можно потратить на изучение курсов по нужной тематике или чтение профессиональной литературы. Таким образом вы повысите свою экспертизу на текущем месте, конкурентоспособность на рынке труда и сможете предложить работодателям больше компетенций, чем ваши конкуренты.
Сделайте часть работы на будущее
Выполнили все задачи и не знаете, чем себя занять? Всегда можно сделать часть работы на завтра, разгрузив себе следующий день. Подумайте, какие из важных дел можно сделать заранее. Подготовьте шаблоны для отчетов, изучите документы, с которыми предстоит работать, напишите текст. Главное — с таким подходом вы сможете работать в более расслабленном темпе.
Займитесь карьерным планом
Как подчеркивает Ольга Киляшева, карьерный план — это описанная вами траектория движения к важной цели: получить повышение, увеличить зарплату или перейти на другую должность в смежный отдел. Для его реализации составьте список своих сильных и слабых сторон и проанализируйте, какие из ваших навыков нужно улучшить. Четко прописанный карьерный план поможет вам достичь поставленной цели и понять, какие шаги для этого необходимо предпринять в первую очередь.
Используйте шанс для нетворкинга
Можно использовать свободное время для общения с коллегами. По мнению эксперта, хороший нетворкинг поможет вам наладить отношения с коллективом, найти партнеров для совместных проектов и решить сложные задачи. Не ограничивайте себя рамками только своей отдела: можно общаться со специалистами из разных департаментов компании. И не забывайте о главном правиле нетворкинга — он должен приносить пользу обеим сторонам.
Просто отдохните
Если обстоятельства сложились так, что у вас действительно нет срочных дел, иногда можно посвятить освободившееся время себе. «Прочтите книгу, которую давно хотели, прогуляйтесь в одиночестве или вкусно пообедайте. Соблюдая баланс между работой и отдыхом, вы сможете избежать выгорания и сильной усталости», — заключила Ольга Киляшева.