Исследование: только 9% россиян следят за Нобелевской премией

Около половины читателей (46%) ВФокусе Mail что-то слышали о прошедшей церемонии награждения Нобелевской премии, проходившей
Из тех, кто следит за вручением научной награды, 60% следит за премией по медицине и физиологии, 57% — за премией по физике, 51% — за премией мира и 45% — за премией по литературе. Наименее популярными оказались номинации по химии (40%) и экономике (34%).
Редакция спроила пользователей, какую номинацию они отмечают главной для развития науки. По их мнению, наиболее важной для развития науки в целом является физиология и медицина, так считают около 40%. Еще 32% отметили физику в качестве важнейшей дисциплиной для развития науки, а 18% затруднились ответить.
На вопрос, какие направления респонденты включили бы в список Нобелевской премии, 33% хотели бы видеть математику, второе место по популярности разделили история (18%) и ботаника с зоологией (18%), тройку лидеров замыкает психология (11% респондентов). 30% участников опроса считает, что на данный момент в Нобелевской премии достаточно имеющихся дисциплин, другие включать не следует.
7 из 10 респондентов считают присуждение премии Нобеля политизированным процессом: 49% определенно согласны с тем, что некоторые номинанты получили награду не по заслугам, 20% скорее согласны, чем не согласны. Каждый десятый выразил не согласен с тем, что вручение премии политизировано (6% определенно не согласны, 5% скорее не согласны, чем согласны). Около 20% затруднились с ответом.
На вопрос о том, кого из Нобелевских лауреатов знают респонденты, 54% заявили о том, что знают физиков (Ландау, Капица, Алферов, Склодовская-Кюри), политиков (Горбачев, Обама), литераторов (Шолохов, Солженицын) и физиологов (Павлов, Мечников). 46% заявили, что не знают никого из лауреатов.
Исследование проводилось среди читателей проекта ВФокусе Mail 19 — 20 октября. В опросе приняли участие 10 тысяч человек из 50 регионов России. 64% респондентов составили мужчины, 38% — женщины.