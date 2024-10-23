Исследование: только 9% россиян следят за Нобелевской премией

7 из 10 респондентов считают присуждение премии Нобеля политизированным процессом: 49% определенно согласны с тем, что некоторые номинанты получили награду не по заслугам, 20% скорее согласны, чем не согласны. Каждый десятый выразил не согласен с тем, что вручение премии политизировано (6% определенно не согласны, 5% скорее не согласны, чем согласны). Около 20% затруднились с ответом.