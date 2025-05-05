Как Россия учится жить без барьеров: путь к настоящей инклюзии

Еще десять лет назад человек на коляске в метро или слепоглухой студент в университете казались исключением. Сегодня это реальность, которую создают не только социальные программы, но и технологии, меняющие представление о том, что значит «быть инвалидом».
За 12 лет существования программы «Доступная среда» в России удалось достичь заметного прогресса в создании безбарьерного пространства. Сегодня более двух третей социальных объектов — больниц, школ, многофункциональных центров — оборудовано для нужд людей с инвалидностью. В Москве этот показатель приближается к 90%, тогда как в регионах ситуация остается неравномерной. Согласно отчету Минтруда РФ, в некоторых областях адаптирована лишь половина учреждений.
В России около 12 миллионов людей с инвалидностью, и их жизнь постепенно трансформируется. В Международный день борьбы за права инвалидов рассказываем, как шаг за шагом — от экзоскелетов до инклюзивных театров — меняется жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья.
Технологии стали мощным мостом к самостоятельности. Российские бионические протезы «Моторики» позволяют не просто брать предметы, но и играть на музыкальных инструментах. А голосовые ассистенты превратились в незаменимых помощников для тех, кто не может пользоваться руками.
Но настоящая революция происходит там, где люди с инвалидностью не просто «справляются», а реализуют себя — работают на производствах, создают IT-продукты, занимаются искусством. Именно такие истории разрушают стереотипы эффективнее любых лозунгов. Например, на онлайн-платформе Everland люди с инвалидностью работают дизайнерами, копирайтерами, тестировщиками.
Включение в жизнь общества начинается с возможностей для самореализации. В регионах развиваются инклюзивные проекты, где дети с ДЦП учатся кататься на горных лыжах, а взрослые осваивают профессии, например, через движение «Абилимпикс». Когда человек на коляске играет в регби или незрячий программист разрабатывает приложения, это доказывает: ограничения часто существуют только в сознании общества.
Культурные пространства постепенно становятся территорией диалога на равных. В Эрмитаже проводят экскурсии с сурдопереводом, в театрах ставят спектакли с участием актеров с инвалидностью, а в «особых мастерских» при музеях люди с ментальными особенностями создают искусство. К примеру, в стране уже 15 лет проводится фестиваль «Белая трость», где незрячие дети выступают вместе с артистами большой сцены.
Как отмечают эксперты, главный барьер сегодня — не отсутствие пандусов, а стереотипное мышление. Когда работодатели перестанут видеть в инвалидности обузу, а люди перестанут делить мир на «нас» и «них», изменения ускорятся. Технологии и социальные практики — лишь инструменты на этом пути.