Как родителям наладить отношения с ребенком-неформалом

В разговоре с РИАМО он отметил, что субкультуры — это один из самых распространенных путей самовыражения для молодежи, причем они существовали и раньше. Есть несколько правил при общении с детьми-неформалами.
Эксперт советует не перегибать с контролем. Родители должны давать детям свободу для самовыражения, поисков и экспериментов. При этом мамы и папы должны видеть, чем занимаются их неформалы.
Также Денис Хакимов призывает взрослых быть открытым к новым интересам детей. Гаджеты, музыка, хобби могут казаться странными и чуждыми. Однако важно не судить подростков, а постараться понять и вникнуть в их мир.
Эксперт рассказал, что в юности люди ищут свой путь, хотят быть самостоятельными. При этом они ищут и коллектив, к которому можно примкнуть и почувствовать себя как в своей тарелке.
«Стать “нормисом”, то есть обычным человеком, обывателем, разделяющим принятые в обществе нормы и правила, для подростка нередко означает скучную взрослую обыденность», — пояснил психолог.
В таких группах подростка могут привлекать одногодки с общими взглядами на жизнь, общение, поддержка единомышленников, желание показать себя и прочее.
Психолог заметил, что саму по себе принадлежность к субкультуре нельзя назвать негативной. Важно то, что несет в себе каждая из них. «Подобные неформальные объединения возникают как ответ на запросы, которые не получается выразить и реализовать привычными способами», — добавил Денис Хакимов.
Добавим, общаться с подростками бывает очень интересно. Однако они нередко, как известно, доставляют хлопоты своим родителям. Например, иногда они наотрез отказываются помогать по дому. Что делать в таких случаях, объясняла доцент Московского городского педагогического университета, кандидат психологических наук Лариса Овчаренко.