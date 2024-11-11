Как родителям наладить отношения с ребенком-неформалом

Психолог заметил, что саму по себе принадлежность к субкультуре нельзя назвать негативной. Важно то, что несет в себе каждая из них. «Подобные неформальные объединения возникают как ответ на запросы, которые не получается выразить и реализовать привычными способами», — добавил Денис Хакимов.