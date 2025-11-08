Как родители выбирают имена для своих детей: результат опроса ВФокусе Mail

Опрос, посвящённый выбору имён для детей, прошёл при участии более 7 тысяч человек из разных регионов страны. Среди участников 46% мужчин и 54% женщин. Возрастной состав распределился следующим образом: 34,6% респондентов старше 55 лет, 11,8% в возрасте от 46 до 54 лет, 10% в группе от 36 до 45 лет, остальные участники представляли более молодые возрастные категории.
Большинство опрошенных (82,39%) отмечают, что в последние годы родители всё чаще дают детям необычные или редкие имена. Это свидетельствует о заметной культурной тенденции к оригинальности, которая стала частью современной действительности. Однако 11,15% опрошенных заявили, что не замечали подобного явления, а 6,45% затруднились с ответом. Таким образом, несмотря на заметность тренда, часть населения воспринимает его скорее как исключение, чем как массовое явление.
При этом отношение к собственному выбору имени остаётся преимущественно традиционным. Почти 70% участников опроса (36,3% ответили «скорее нет» и 33,9% «нет, точно нет») заявили, что не назвали бы ребёнка необычным именем. Только 6,79% выразили полное желание выбрать оригинальное имя, а ещё 20,41% допустили такую возможность. Эти данные показывают, что люди предпочитают сохранять умеренность: мода на редкость не вызывает желания подражать, и классические имена остаются ориентиром для большинства семей.
Опрос также показал, что имя воспринимается не как формальность, а как важная часть жизни человека. Почти 81% респондентов считают, что необычное имя оказывает влияние на судьбу ребёнка: 30,89% уверены, что оно влияет «очень сильно», а 50,12% что «в некоторой степени». Только 10,55% считают это влияние минимальным, а 5,09% несуществующим. Для большинства имя остаётся фактором социальной идентификации и восприятия в коллективе.
Когда речь зашла об именах абстракциях, таких как «Зима», «Марс» или «Любим», реакция оказалась почти единодушной. 60,84% категорически не одобряют подобные варианты, 28,8% скорее не одобряют, и лишь 0,75% высказались в поддержку. 8,8% участников отнеслись к таким именам нейтрально, а 0,81% затруднились ответить. Общество демонстрирует чёткое неприятие крайних проявлений оригинальности, считая их нарушением привычных культурных границ.
Схожее отношение наблюдается и к двойным или трёхсоставным именам «Анна-Мария» или «Лев-Тимофей». Почти 79% респондентов выступили против таких сочетаний (39,88% «скорее против» и 38,81% «полностью против»). Поддерживают идею лишь 13,68% (2,06% «полностью за», 11,62% «скорее за»), а 7,62% затруднились с выбором. Даже умеренные формы новаторства, заимствованные из западной культуры, пока не стали привычными для россиян.
Интересно, что исторические и старославянские имена, напротив, знакомы и понятны большинству граждан. 59,09% респондентов отмечают, что встречали их в жизни, ещё 33,08% слышали о подобных примерах. Лишь 4,96% не знали о таких именах, и 2,87% затруднились ответить. Это показывает, что старославянские имена воспринимаются не как архаизм, а как элемент национальной идентичности и культурного кода.
Что касается регулирования выбора имени, большинство россиян (62,19%) считают, что ограничения необходимы: 27,63% выступают за строгий контроль, а 34,56% «скорее да». Против идеи государственного вмешательства высказались 32,89% (16,54% «скорее нет», 16,35% «нет, не нужно регулировать»), а 4,92% затруднились с ответом. Таким образом, в обществе преобладает мнение, что государство вправе вмешиваться в крайних случаях прежде всего ради защиты интересов ребёнка.
При выборе имени россияне также отдают предпочтение преемственности. Более 60% участников считают, что семейное или наследственное имя важнее оригинальности: 23,68% назвали этот фактор «гораздо важнее», 37,03% «скорее важнее». Для 19,05% важнее оригинальность, а 20,25% затруднились с выбором. Эти данные показывают, что идея семьи и традиции остаётся стержневой ценностью при выборе имени для ребёнка.
Особое внимание граждане уделяют звучанию имени. 48,38% считают благозвучие «очень важным», 43,05% «довольно важным». Лишь 7,39% респондентов ответили, что этот фактор не имеет значения.
Таким образом, при выборе имени доминируют эстетические и языковые критерии, отражающие стремление к гармонии и удобству общения.
Итоги опроса показывают, что, несмотря на видимую моду на редкие и экзотические имена, российское общество сохраняет устойчиво традиционные ориентиры. Для большинства граждан имя ребёнка остаётся частью культурного и семейного наследия, а не способом самовыражения. Россияне придают большое значение благозвучию, смыслу и преемственности имени, воспринимая чрезмерную оригинальность с настороженностью. Современная Россия демонстрирует готовность к обновлению, но стремится сохранять связь с корнями, находя баланс между традицией и индивидуальностью.
Артем Гингер