Как родители выбирают имена для своих детей: результат опроса ВФокусе Mail

В последние годы в обществе всё чаще обсуждается тенденция к выбору необычных и редких имен для детей. Чтобы понять, как меняется отношение к выбору имени в современной России, был проведён опрос, в котором приняли участие более 7 тысяч человек из разных регионов страны. Результаты показывают: несмотря на заметное распространение оригинальных имен, большинство респондентов всё ещё отдают предпочтение традиционным и благозвучным вариантам, связанным с семейной историей и культурой.